Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрием пациентов медицинским отрядом Минобороны РФ в селе Айгестан Аскеранского района Нагорного Карабаха
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 800 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, в том числе российские военные медики оказали помощь 100 детям, сообщает Минобороны РФ.
"Российскими миротворцами из состава МОСН созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха. Всего более 800 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале Минобороны, в том числе 100 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки военные медики РФ оказали медпомощь 35 жителям Гиши. Все граждане получили консультации и назначения после осмотра терапевтами, хирургами и другими специалистами.
"В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи", - добавляется в сообщении.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.