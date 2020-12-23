https://ria.ru/20201223/vrachi-1590492595.html

Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе

Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе

Более 800 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, в том числе российские военные медики оказали помощь 100 детям, сообщает... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T07:12

2020-12-23T07:12

2020-12-23T07:12

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

москва

баку

азербайджан

армения

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 800 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, в том числе российские военные медики оказали помощь 100 детям, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что за прошедшие сутки военные медики РФ оказали медпомощь 35 жителям Гиши. Все граждане получили консультации и назначения после осмотра терапевтами, хирургами и другими специалистами."В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи", - добавляется в сообщении.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201222/karabakh-1590450482.html

нагорный карабах

москва

баку

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, азербайджан, армения, в мире