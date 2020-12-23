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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201223/vrachi-1590492595.html
Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
Более 800 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, в том числе российские военные медики оказали помощь 100 детям, сообщает... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T07:12
2020-12-23T07:12
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
москва
баку
азербайджан
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 800 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, в том числе российские военные медики оказали помощь 100 детям, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что за прошедшие сутки военные медики РФ оказали медпомощь 35 жителям Гиши. Все граждане получили консультации и назначения после осмотра терапевтами, хирургами и другими специалистами."В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи", - добавляется в сообщении.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201222/karabakh-1590450482.html
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, баку, азербайджан, армения, в мире

Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе

07:12 23.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрием пациентов медицинским отрядом Минобороны РФ в селе Айгестан Аскеранского района Нагорного Карабаха
Прием пациентов медицинским отрядом Минобороны РФ в селе Айгестан Аскеранского района Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более 800 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, в том числе российские военные медики оказали помощь 100 детям, сообщает Минобороны РФ.
"Российскими миротворцами из состава МОСН созданы многофункциональные врачебные бригады для обеспечения выездной работы военных медиков в удаленных населенных пунктах Нагорного Карабаха. Всего более 800 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале Минобороны, в том числе 100 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки военные медики РФ оказали медпомощь 35 жителям Гиши. Все граждане получили консультации и назначения после осмотра терапевтами, хирургами и другими специалистами.
"В составе подразделений МОСН работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи", - добавляется в сообщении.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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