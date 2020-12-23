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День Дальней авиации ВКС РФ

День Дальней авиации ВКС РФ

День дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России отмечается 23 декабря на основании приказа от 1999 года главнокомандующего Военно-воздушными силами... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T04:03

2020-12-23T04:03

2020-12-23T04:03

день дальней авиации вкс рф

справки

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День дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России отмечается 23 декабря на основании приказа от 1999 года главнокомандующего Военно-воздушными силами России генерала Анатолия Корнукова. Дальняя авиация (ДА) является составной частью авиации Военно-воздушных сил, входящих в состав Воздушно-космических сил, средством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, компонентом стратегических ядерных сил и предназначена для решения стратегических (оперативно-стратегических) и оперативных задач на стратегических направлениях, континентальных и океанских (морских) театрах военных действий. Действуя преимущественно в стратегической глубине, соединения и части дальней авиации осуществляют поражение авиационных баз (аэродромов), комплексов ракет наземного базирования, авианосцев и других надводных кораблей, объектов из состава резервов противника, военно-промышленных объектов, административно-политических центров, энергетических объектов и гидротехнических сооружений, военно-морских баз и портов, командных пунктов объединений вооруженных сил и оперативных центров управления противовоздушной обороны на театре военных действий, объектов сухопутных коммуникаций, десантных отрядов и конвоев; минирование с воздуха. Часть сил ДА может привлекаться к ведению воздушной разведки и выполнению специальных задач. Днем создания российской дальней (стратегической) авиации принято считать 23 декабря (10 декабря по старому стилю) 1914 года, когда император Николай II утвердил постановление военного совета Российской армии о создании эскадры бомбардировщиков "Илья Муромец", первого в мире соединения тяжелых бомбардировщиков. На самолете "Илья Муромец", спроектированном и построенном русским инженером Игорем Сикорским, были установлены мировые рекорды дальности, продолжительности полета и грузоподъемности. В годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. В воздушных боях огнем бортовых пулеметов было уничтожено 12 истребителей противника. В 1917 году в эскадру входило двадцать бомбардировщиков. В 1918 году она осталась на Украине, занятой германскими войсками.Весной того же года в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) построили несколько самолетов "Илья Муромец", которые были сведены в Северную группу воздушных кораблей Рабоче-крестьянского Красного Воздушного Флота, предназначенную для полярных экспедиций и разведки Северного морского пути. Вскоре из-за напряженного положения на фронтах Гражданской войны ее преобразовали в тяжелобомбардировочную авиагруппу, а в апреле 1919 года – в дивизион воздушных кораблей. Дальнейшее развитие дальней авиации было связано с принятием в 1930 годы на вооружение бомбардировщика ТБ-3, спроектированного под руководством Андрея Туполева. В 1936 году в войска начали поступать самолеты ДБ-3 (после модернизации – ДБ-3Ф), сконструированные в конструкторском бюро Сергея Ильюшина.В 1936-1938 годах авиабригады и корпуса тяжелых бомбардировщиков были сведены в три воздушные армии особого назначения, которые находились в непосредственном подчинении Наркома обороны. В 1940 году, после их расформирования, соединения и части тяжелых бомбардировщиков вошли в созданную дальнебомбардировочную авиацию Главного командования Красной Армии (ДБА ГК). К началу Великой Отечественной войны в ДБА ГК входило пять авиакорпусов, три отдельных авиадивизии и один отдельный авиаполк (около 1500 самолетов и почти 1000 экипажей, находящихся в полной боеготовности).Первые боевые вылеты в Великой Отечественной войне экипажи ДБА выполнили 22 июня 1941 года. В ночь с 10 на 11 августа того же года три группы дальних бомбардировщиков нанесли удар по Берлину. В течение месяца ими было совершено 10 налетов на столицу фашистской Германии и выполнено 90 самолетовылетов. В марте 1942 года дальнебомбардировочная авиация была преобразована в авиацию дальнего действия, в декабре 1944 года – в 18 воздушную армию.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) ДА принимала участие во всех крупных операциях Красной Армии, выполняя специальные задания. За годы войны летный состав дальних бомбардировщиков совершил около 220 тысяч боевых вылетов, сбросив свыше двух миллионов авиационных бомб различного калибра. 312 авиаторов-дальников стали Героями Советского Союза, а шесть летчиков удостоены этого звания дважды.После войны в 1946 году на базе18 воздушной армии была создана дальняя авиация Вооруженных сил. В 1947 году началось поступление в ее части новых самолетов Ту-4, которые в 1951 году стали носителями ядерного оружия. После принятия на вооружение в середине 1950-х годов реактивной техники (дальних бомбардировщиков Ту-16, стратегических Ту-95 и ЗМ) произошел качественный скачок в развитии дальней авиации СССР. Экипажи ДА начали освоение Арктики.В 1961 году ДА была переведена с армейской на корпусную организацию. Основу составили три отдельных тяжелых бомбардировочных корпуса с управлениями в Смоленске, Виннице (Украина) и Благовещенске.В 1970-1980-е годы ДА пополнилась авиационными комплексами Ту-22МЗ, Ту-95МС и Ту-160, вооруженными крылатыми ракетами большой дальности. В 1980 году на основе корпусов ДА были сформированы три воздушных армии Верховного Главнокомандования, а командование Дальней авиации было упразднено. В мае 1988 года Дальняя авиация была воссоздана, а с мая 1992 года она вошла в состав Военно-воздушных сил Российской Федерации. В августе 1998 года на базе дальней авиации была образована 37 воздушная армия Верховного Главного командования (стратегического назначения). После вынужденного затишья, связанного с распадом СССР, возросла интенсивность полетов самолетов ДА. В 2001 году стратегические ракетоносцы впервые после 10-летнего перерыва появились над Северным полюсом.В августе 2007 года ДА возобновила прерванные в 1992 году полеты в удаленных регионах на постоянной основе. Патрулирование осуществляется в регионах активного судоходства и экономической деятельности России. Полеты на воздушное патрулирование в акватории над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана выполняются как с базовых, так и с оперативных аэродромов. Дальняя авиация также выполняет полеты по плану стратегического сдерживания в удаленные географические районы на полный радиус действия стратегических бомбардировщиков, в том числе с дозаправкой топливом в воздухе. Практической демонстрацией пространственных показателей боевых возможностей командования ДА являются полеты на воздушное патрулирование самолетов в район острова Исландия и акваторию Норвежского моря; на Северный полюс и в район Алеутских островов; вдоль восточного побережья Южной Америки. Полеты дальней авиацией осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств. В России соединения и части ДА базируются с учетом ее оперативно-стратегического предназначения и задач от Новгорода на западе страны до Анадыря и Уссурийска на востоке, от Тикси на севере и до Благовещенска на юге России.Основу ее самолетного парка составляют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР. Основное вооружение самолетов: авиационные крылатые ракеты большой дальности и ракеты оперативно-тактического назначения в ядерном и обычном снаряжении, а также авиационные бомбы различного предназначения и калибра. Дальнейшее развитие дальней авиации осуществляется за счет проведения модернизации бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ с продлением срока службы, а также за счет создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) – стратегического бомбардировщика пятого поколения, который должен заменить самолеты дальней авиации Ту-95. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день дальней авиации вкс рф, справки