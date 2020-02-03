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Новое оружие России
2020-02-03T10:22+0300
https://ria.ru/20200203/1564180193.html
Минобороны подписало контракты, необходимые для производства ПАК ДА
https://cdn24.img.ria.ru/images/152976/67/1529766775_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_3541805b3975c7296aaf32d8de5fb85a.jpg
РИА Новости

Минобороны подписало контракты, необходимые для производства ПАК ДА

10:22 03.02.2020
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© Фото : Минобороны РоссииЭскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
© Фото : Минобороны России
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минобороны РФ подписало все контракты, необходимые для начала производства перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), сообщил замглавы ведомства Алексей Криворучко.
"В 2019 году министерство обороны утвердило окончательный эскиз ПАК ДА. Согласованы характеристики самолёта, подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов, идут подготовительные этапы проектирования. Начало его лётных испытаний включено в ГПВ-2027 (государственную программу вооружений 2027 года - ред.)", - сказал Криворучко в статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".
Будущий российский бомбардировщик шестого поколения ПАК-ДА
18 декабря 2019, 10:35Новое оружие России
Перспективный "стратег" ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года
По его словам, ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении российских ВКС самолёты дальней авиации Ту-95.
Ранее Криворучко рассказал, что новый комплекс построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов.
В бытность замминистра обороны нынешний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что новейший российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 годах.
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Новое оружие РоссииПАК ДАВоздушно-космические силы РоссииАлексей КриворучкоРоссияБезопасность
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