Минобороны подписало контракты, необходимые для производства ПАК ДА

Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")

© Фото : Минобороны России Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минобороны РФ подписало все контракты, необходимые для начала производства перспективного авиационного комплекса дальней авиации ( Минобороны РФ подписало все контракты, необходимые для начала производства перспективного авиационного комплекса дальней авиации ( ПАК ДА ), сообщил замглавы ведомства Алексей Криворучко.

"В 2019 году министерство обороны утвердило окончательный эскиз ПАК ДА. Согласованы характеристики самолёта, подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов, идут подготовительные этапы проектирования. Начало его лётных испытаний включено в ГПВ-2027 (государственную программу вооружений 2027 года - ред.)", - сказал Криворучко в статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".

По его словам, ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении российских ВКС самолёты дальней авиации Ту-95.

Ранее Криворучко рассказал, что новый комплекс построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов.