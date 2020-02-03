Минобороны подписало контракты, необходимые для производства ПАК ДА

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Минобороны РФ подписало все контракты, необходимые для начала производства перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), сообщил замглавы ведомства Алексей Криворучко.
"В 2019 году министерство обороны утвердило окончательный эскиз ПАК ДА. Согласованы характеристики самолёта, подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов, идут подготовительные этапы проектирования. Начало его лётных испытаний включено в ГПВ-2027 (государственную программу вооружений 2027 года - ред.)", - сказал Криворучко в статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".
18 декабря 2019, 10:35Новое оружие РоссииПерспективный "стратег" ПАК ДА поступит на вооружение до 2027 года
По его словам, ПАК ДА должен заменить стоящие на вооружении российских ВКС самолёты дальней авиации Ту-95.
Ранее Криворучко рассказал, что новый комплекс построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов.
В бытность замминистра обороны нынешний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что новейший российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 годах.