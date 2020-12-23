https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590511217.html

НКР изучит возможность приобретения вакцины "Спутник V"

НКР изучит возможность приобретения вакцины "Спутник V"

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики готовы рассмотреть возможность приобретения российской вакцины против коронавируса "Спутник V", если та... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:33

2020-12-23T10:33

2020-12-23T11:05

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

никол пашинян

коронавирусы

здоровье - общество

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

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СТЕПАНАКЕРТ, 23 дек – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики готовы рассмотреть возможность приобретения российской вакцины против коронавируса "Спутник V", если та покажет себя эффективной в ходе вакцинации в самой РФ, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Григорий Мартиросян."Вопрос с вакцинированием пока не обсуждался. Я думаю, мы обязательно обратимся к нему после того, как убедимся на примере других стран, что российская вакцина является эффективной. В первую очередь – на примере самой России. Как я понимаю, в России вакцинация только должна начаться. Если она зарекомендует себя положительно – почему бы и нет, мы также можем рассмотреть этот вопрос", - сказал Мартиросян.Как сообщил госминистр НКР, сегодня в непризнанной республике коронавирусом заражены несколько десятков человек, которые проходят лечение в стационаре. Вместе с тем, по словам чиновника, до последнего вооруженного конфликта в эпидемиологическая ситуация в Нагорном Карабахе была лучше – здесь не было зарегистрировано "ни одного смертельного случая"."Мы эффективно боролись с COVID-19. В дни войны эта борьба отошла на второй план", - отметил он.Мартиросян рассказал, что из-за продолжавшихся более шести недель боевых действий в НКР практически не соблюдался масочный режим и другие противоэпидемические меры. Это отразилось на росте заболеваемости коронавирусом, однако даже сегодняшних ресурсов в непризнанной республике достаточно, чтобы обеспечить полноценное лечение больных, подчеркнул собеседник.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Соглашение в Азербайджане назвали капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Читайте полный текст интервью >>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

нагорно-карабахская республика

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-23T10:33 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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