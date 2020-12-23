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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201223/uscherb-1590507340.html
Карабах сравнил ущерб за недели войны с объемом ВВП за несколько лет
Карабах сравнил ущерб за недели войны с объемом ВВП за несколько лет
Урон, причиненный экономике непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе последнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, сопоставим с... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:16
2020-12-23T11:02
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 23 дек – РИА Новости. Урон, причиненный экономике непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе последнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, сопоставим с объемом ее ВВП за несколько лет, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Григорий Мартиросян.По словам госминистра, после недавнего военного конфликта в Нагорном Карабахе население непризнанной республики оказалось "на грани гуманитарного кризиса". Причиненный боевыми действиями урон затронул в первую очередь объекты инфраструктуры и частную собственность граждан, сообщил Мартиросян."Из-за того, что большая часть территорий в результате военных действий отошла противнику или была захвачена, наша экономика лишилась большей части сельскохозяйственных земель и объектов энергетики. Не говоря о том, что большая часть собственности граждан - объекты недвижимости, личная и сельскохозяйственная техника - также была либо уничтожена, либо осталась вне нашего контроля", - отметил чиновник.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
нагорно-карабахская республика
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Карабах сравнил ущерб за недели войны с объемом ВВП за несколько лет

10:16 23.12.2020 (обновлено: 11:02 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на дома в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Вид на дома в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СТЕПАНАКЕРТ, 23 дек – РИА Новости. Урон, причиненный экономике непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе последнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, сопоставим с объемом ее ВВП за несколько лет, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Григорий Мартиросян.
"Урон, причиненный противником, просто огромен. Сейчас ведутся работы с тем, чтобы дать ему оценку в денежном выражении, но уже можно сказать, что он сопоставим с объемом ВВП республики за несколько лет. Это в первую очередь касается таких сфер, как сельское хозяйство, энергетика", - сказал Мартиросян.
По словам госминистра, после недавнего военного конфликта в Нагорном Карабахе население непризнанной республики оказалось "на грани гуманитарного кризиса". Причиненный боевыми действиями урон затронул в первую очередь объекты инфраструктуры и частную собственность граждан, сообщил Мартиросян.
"Из-за того, что большая часть территорий в результате военных действий отошла противнику или была захвачена, наша экономика лишилась большей части сельскохозяйственных земель и объектов энергетики. Не говоря о том, что большая часть собственности граждан - объекты недвижимости, личная и сельскохозяйственная техника - также была либо уничтожена, либо осталась вне нашего контроля", - отметил чиновник.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Читайте полный текст интервью >>
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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