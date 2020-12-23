https://ria.ru/20201223/uscherb-1590507340.html

Карабах сравнил ущерб за недели войны с объемом ВВП за несколько лет

Карабах сравнил ущерб за недели войны с объемом ВВП за несколько лет

Урон, причиненный экономике непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе последнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, сопоставим с... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:16

2020-12-23T10:16

2020-12-23T11:02

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 23 дек – РИА Новости. Урон, причиненный экономике непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе последнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, сопоставим с объемом ее ВВП за несколько лет, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Григорий Мартиросян.По словам госминистра, после недавнего военного конфликта в Нагорном Карабахе население непризнанной республики оказалось "на грани гуманитарного кризиса". Причиненный боевыми действиями урон затронул в первую очередь объекты инфраструктуры и частную собственность граждан, сообщил Мартиросян."Из-за того, что большая часть территорий в результате военных действий отошла противнику или была захвачена, наша экономика лишилась большей части сельскохозяйственных земель и объектов энергетики. Не говоря о том, что большая часть собственности граждан - объекты недвижимости, личная и сельскохозяйственная техника - также была либо уничтожена, либо осталась вне нашего контроля", - отметил чиновник.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Читайте полный текст интервью >>

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире