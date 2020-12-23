https://ria.ru/20201223/ukraina-1590418497.html

Прокуратура Украины подозревает Сталина в том, что тот еще жив

Прокуратура Украины подозревает Сталина в том, что тот еще жив

Украина вновь превращает трагедию в фарс. Она готовится провести судебный процесс над обвиняемыми, которые умерли 67 лет назад, — над Иосифом Сталиным и... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:00

2020-12-23T08:00

2020-12-23T08:06

лаврентий берия

иосиф сталин (джугашвили)

украина

голодомор

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Украина вновь превращает трагедию в фарс. Она готовится провести судебный процесс над обвиняемыми, которые умерли 67 лет назад, — над Иосифом Сталиным и Лаврентием Берией.В общем-то, суд над умершими — это не первый прецедент в мировой истории. В 897 году в Риме состоялся зловещий процесс, названный "Трупным синодом". Тогда папа римский Стефан VI устроил судилище над телом своего предшественника Формоза, умершего за девять месяцев до этого. Суд проходил с соблюдением всех внешних формальностей: полуразложившийся труп был усажен на скамью обвиняемых и даже подвергнут "допросу" (за умершего отвечал его "адвокат" — дьякон, сидевший рядом). В итоге труп был приговорен к казни и сброшен в реку Тибр.Спустя много столетий, в январе 2010 года, что-то подобное повторили в Киеве, когда устроили потешное судилище над давно умершими лидерами СССР и УССР, обвиненными в организации голода 1930-х годов, который на Украине именуют голодомором. До первого тура президентских выборов оставалось несколько дней, и тогдашний президент Виктор Ющенко понимал, что он даже не попадает во второй тур, а войти в историю как человек, засудивший самого Сталина, ему очень хотелось. Поэтому с судебными процедурами не очень заморачивались: в отличие от первого "Трупного синода", на этот раз обвиняемые (и даже их тела) не присутствовали на заседании, были лишены адвокатов и возможности представить свою точку зрения.На первом же десятиминутном ознакомительном заседании прокурор, которая как бы готовила обвинение, попросила суд дать ей четыре дня на ознакомление с 250 томами этого дела, но была лишена такой возможности. Уже на следующее утро суд, впервые увидевший эти многочисленные тома, "тщательно изучил" их и вынес "исторический вердикт". Причем прокурор ограничилась двухминутной ремаркой, после чего судебное решение зачитывали два часа и 40 минут, из чего понятно, что написано оно было заранее.И вот теперь подобное же судилище (своеобразный "Трупный синод — 3") Украина решила повторить над Сталиным и Берией. Но на этот раз уже по делу о депортации крымских татар 1944 года. У нынешней власти есть чуть больший запас времени, чем тогда был у Ющенко, поэтому процесс готовится дольше и с большим размахом. Уголовное производство по статье 442 Уголовного кодекса Украины ("Геноцид") было возбуждено еще в декабре 2015 года. Спустя год Генический районный суд разрешил проведение досудебных действий относительно допросов потерпевших. Восемнадцатого мая 2017 года украинская прокуратура, выдающая себя за "прокуратуру Крыма", выписала подозрения двум обвиняемым: Иосифу Сталину (Джугашвили) и Лаврентию Берии. А через несколько дней в правительственной газете Украины та же прокуратура даже отчиталась о том, что она якобы сообщила об этих подозрениях означенным лицам. Каким образом ей удалось это сделать, остается загадкой.И вот на днях в продолжение этого фарса Центр правовой помощи в Киеве (видимо, не получив ответа от обвиняемых) официально назначил тем государственных защитников в качестве "бесплатной правовой помощи". Так что на этот раз у Сталина и Берии появятся свои "дьяконы", которые будут выступать за умерших.Конечно, в нормальной правовой державе подобное дело даже теоретически не могло бы дойти до зала суда. Именно для того, чтобы не превращать процесс в фарс, существует четкая практика в отношении кейсов, связанных с умершими или погибшими лицами: возбуждается уголовное дело по факту преступления, происходит процедура дознания, в ходе которой следователь выявляет подозреваемых, устанавливает факт их смерти и закрывает это дело, согласовывая данный вопрос с прокуратурой. Так всегда происходит и на Украине. Но только если подозреваемым является не Сталин. Как мы видим, при наличии этой исторической фигуры в списке потенциальных обвиняемых судебная процедура действует иначе.Судя по комментариям Андрея Доманского, назначенного защитником Сталина, украинское следствие просто сделало вид, что ему неведомо о факте кончины советского вождя. "Справки о его смерти у нас в материалах дела нет, возможно, для следствия он остается жив", — пояснил адвокат. И когда Доманского спрашивают о том, впервые ли он вынужден защищать мертвеца, он уточняет: "Скорее, мой первый опыт с клиентом, которому исполнится 141 год". Как видите, даже адвокат, а не только следователи, допускает, что Сталин живее всех живых. Доманский упоминает и исторические прецеденты (видимо, намекая на тот же "Трупный синод"): "В истории были примеры эксгумации подозреваемых с дальнейшим их представлением в суде. А потом их казнили". Так что, чем черт не шутит, не исключено появление украинских судебных исполнителей у Кремлевской стены, где захоронен Сталин.В принципе, вердикт очередного суда в отношении вождей СССР уже понятен. Киевские власти снова устроят из этого политическое шоу, как и в случае с процессом по голоду 1930-х. Например, мы сейчас и в украинских учебниках можем найти сообщение о том, что Сталин и его окружение в 2010 году "официально осуждены за голодомор". Что, кстати, является неправдой. Тогда ведь в резолютивной части решения суда был лишь зафиксирован факт смерти всех подсудимых, а вывод об их виновности содержался всего лишь в обвинительном заключении, зачитанном судьей. До приговора мертвецам не додумался даже Киевский суд. Скорее всего, сейчас планируется повторение этого сценария, но уже с участием адвокатов.Также понятно, и для чего устраивается все это представление. Киев таким экстравагантным способом в который раз пытается разжечь недовольство крымских татар, эксплуатируя трагические страницы нашей истории. Этим давно и безуспешно занимается "меджлис крымско-татарского народа"*, сбежавший из Крыма на Украину. Тема геноцида и наказания виновных в нем — это традиционная мантра данных личностей, признанных в России экстремистами.На самом деле, депортация крымских татар (как и иные случаи принудительного переселения народов) давно, еще в СССР, была осуждена на официальном уровне. Реабилитация всех народов и народностей, подвергшихся репрессиям, получила подтверждение и в современной России. Вот и на последней пресс-конференции Владимир Путин упомянул эти депортации как "трагические, тяжелые и черные страницы" нашей истории.При этом нельзя вырывать эти страницы из общемирового контекста, как это пытаются в последние годы делать западные и примкнувшие к ним украинские политики и политологи. А ведь прокуроры, ведущие дело по "Трупному синоду — 3", уже начинают помышлять о создании международного трибунала по факту депортации 1944 года. Но в таком случае на уровне трибуналов надо рассматривать все факты принудительных перемещений народов в XX веке. И выяснится, что депортация крымских татар — это далеко не самая масштабная трагедия (и по количеству перемещенных лиц, и тем более по количеству жертв). Окажется, что для скамьи подсудимых надо будет выкапывать не только Сталина, но и тогдашних лидеров США, Британии, Польши, Чехии и почти всех западных государств.Скажем, гораздо более массовая и гораздо более жестокая депортация этнических немцев после Второй мировой войны была результатом консенсуса государств-победителей. Причем объяснялась она так же, как и "сталинские депортации", стремлением избежать этнических конфликтов, которые привели бы к большему количеству жертв. А вспомним переселение украинцев Польши или поляков Галичины — почему-то до сих не стоит вопрос о возвращении их на историческую родину (как это сделано с крымскими татарами). А тема реституции в Польше до сих пор раскалывает политическое общество.Самым же массовым и кровавым переселением народов является "обмен населением" при разделе Британской Индии в те же 1940-е годы. Тогда было переселено более 14 миллионов человек (на несколько порядков больше, чем при депортации крымских татар), погибшие и пропавшие исчисляются сотнями тысяч, если не миллионами. Но британские историки предпочитают вспоминать "сталинские депортации народов", а не эту массовую трагедию, организованную Лондоном. Причем практику принудительного переселения народов Британия и США сохраняли вплоть до 1970-х годов, когда они выселили все население архипелага Чагос.Почему-то никто не додумался выдвигать подозрения тогдашним президентам и премьерам Запада с целью проведения над ними "трупных синодов". Это ведь только в отношении Сталина можно устраивать подобные шоу.Стоит повториться: любая депортация народов — это страшная трагедия. Но суды над историческими деятелями по законам и кодексам современности — это издевательство над юстицией, над историей, над здравым смыслом.

https://ria.ru/20191114/1560881799.html

https://ria.ru/20201218/stalin-1589975487.html

https://ria.ru/20190304/1551515546.html

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лаврентий берия, иосиф сталин (джугашвили), украина, голодомор, авторы