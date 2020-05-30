Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T08:03
https://ria.ru/20200530/1572194802.html
Запад осуждает Сталина за то, в чем виновен не меньше
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572194667_0:91:800:541_1036x0_80_0_0_fda6e026af868661b5b2564804292f3a.jpg
РИА Новости

Запад осуждает Сталина за то, в чем виновен не меньше

08:00 30.05.2020 (обновлено: 08:03 30.05.2020)
13419
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Беженцы, 1945 год
Беженцы, 1945 год
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv /
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Тридцатого мая отмечается 75-летие трагического эпизода послевоенной Европы — так называемого Брюннского марша смерти.
Скажем прямо, это событие не так широко освещается европейскими СМИ, как "сталинские депортации народов" или антисоветские мифы о войне, особенно активно раскручивающиеся в последние годы. Оно и понятно: некоторые исторические факты не вписываются в современный европейский нарратив о вине СССР за все, что происходило до и после Второй мировой войны. А их обсуждение поневоле заставляет задуматься о том, в чем же пытаются обвинить советскую Россию, если выясняется, что сталинская политика относительно депортаций по этническому принципу являлась не только обыденностью для послевоенной Европы, но была еще и гуманнее на фоне тех этнических чисток, которые творили государства, ныне особо активно обвиняющие Москву.
На самом деле 55-километровый смертельный поход этнических немцев Чехии из Брно до границы Австрии, начавшийся 30 мая 1945 года, — лишь один из множества эпизодов самой массовой депортации народов в истории Европы. По оценкам американского историка Р. Дугласа, специализирующегося на этой теме, результатом такой политики стало перемещение 12-14 миллионов немцев (до четверти населения современной Германии — это депортированные лица или их прямые потомки). Точное число жертв назвать не может никто — от 500 тысяч до 1,5 миллиона. Подчеркнем, речь идет не о нацистах, не о солдатах вермахта, не о военных преступниках. В основном это женщины, старики, дети, поскольку мужчин немецкой национальности Гитлер поголовно поставил под ружье и к маю 1945-го они либо погибли на фронтах, либо находились в лагерях для военнопленных.
Следует особо подчеркнуть, что ответственность за эти массовые депортации в равной степени несут все страны-победители. Данная политика — результат всеобщего консенсуса, который был определен задолго до разгрома нацизма. Наверное, именно поэтому американские и европейские политологи не так любят вспоминать те события, как гораздо менее масштабную депортацию крымскотатарского народа, ведь в данном случае исключительно Сталина не обвинишь, придется признавать, что его политика вполне вписывалась в общепринятую практику Запада.
Президент РФ Владимир Путин
8 мая, 15:0775 лет Великой Победы
Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии, считает Путин
Еще до окончания войны лидер правительства Чехословакии в изгнании Эдвард Бенеш публично объявил судетских немцев "пятой колонной" и пообещал им ответственность за их "предательство". В августе 1944 года польское правительство в Лондоне так же постановило, что тех немцев, "которые не покинут польскую территорию после войны, выселят оттуда". Все эти планы поддержали правительства Великобритании и США. Уинстон Черчилль на дебатах в парламенте 15 декабря 1944-го публично одобрил массовую депортацию, считая это ключом к разрешению этнических конфликтов в будущем.
Хотя руководство Пражского восстания в мае 1945 года подписало обязательство перед уходившим из города нацистским гарнизоном о том, что гражданское немецкое население не подвергнется преследованиям, этническая чистка началась сразу же. Чехи бросились казнить немецких раненых солдат в госпиталях, а заодно расправлялись и с гражданскими. Так, из окна выбросили пожилую немецкую женщину, до смерти забили на улице музыканта из гастролировавшего в Праге германского оркестра. Жертвами порой становились немецкоговорящие евреи и даже чехи, если в их бумагах местом рождения значилась Судетская область.

Причем это происходило повсеместно, не только в столице. Британка Марджори Куинн, проживавшая в городке Трутнов в Северной Чехии, в июне 1945 года в письме сестре с ужасом описывала убийства и изнасилования, которые творили местные жители в отношении этнических немцев. Она подчеркивала, что контрастом было поведение Красной Армии. Наши бойцы чаще всего как раз пытались остановить массовые убийства и организовать упорядоченную депортацию, дабы избежать жертв.

Но и чехи, и поляки приступили к "диким депортациям". Поначалу выбирали тех, кто живет в богатых домах, ведь все это доставалось новым властям. Как это было и в случае с "маршем смерти" из Брно, к судетским немцам приходили только что сформированные вооруженные отряды полиции или самообороны (причем зачастую в них записывались и вчерашние полицаи, вполне нормально сотрудничавшие с нацистами), давали час-два на сборы, разрешая взять где-то десять, где-то 30, а где-то 50 килограммов личных вещей, и гнали пешком до границы. Поскольку львиную долю составляли старики и женщины с детьми, многие не выдерживали и падали. Их добивали, бросая на обочинах.
Кадр из фильма Гарет Джонс
8 февраля, 08:00
Поляки сняли фильм о том, как британец ел детей под Донецком
По некоторым оценкам, в "марше смерти" из Брно погибло 1700 человек (есть оценки и в восемь тысяч). Первыми жертвами становились грудные младенцы, поскольку их изможденные матери не могли кормить их из-за отсутствия молока. Одна из выживших участниц этого похода с ужасом вспоминала, что самое страшное началось не на марше, а в импровизированном лагере на границе, где женщин грабили, насиловали, добивали.
А иногда немцам даже не давали дойти до границы. Так, в ночь на 19 июня в моравском городе Пршеров вооруженные чехи вытащили из поезда гражданских немцев и расстреляли каждого — в затылок. Только там убили 265 человек, включая 120 женщин и 74 ребенка, младшему из которых было восемь месяцев.

Один из самых страшных эпизодов — так называемая Устецкая резня. Тридцать первого июля на складе боеприпасов города Усти-над-Лабем произошел взрыв. И даже невзирая на то, что львиная доля погибших были судетскими немцами, местные власти обвинили в теракте "германское подполье". После чего началась бойня. Погибли сотни человек (по немецким оценкам — тысячи). Людей сталкивали с моста в реку и расстреливали тех, кто пытался выплыть. Многие свидетели указали на то, что в воду бросили коляску с младенцем.

Чаще всего эти казни и пытки были публичными, при стечении народа (благодаря чему сохранилось множество свидетельств). Один из чехов, пораженный увиденным, написал в офис правительства: "Даже бесчеловечные немцы не избавлялись от своих врагов в такой манере, пряча свой садизм за заборы концентрационных лагерей". Известный британский корреспондент Фредерик Фойгт заявлял, что чехи сами переняли "расовую доктрину, близкую к гитлеровской, <…> и методы, которые не сильно отличались от фашизма". Он сделал вывод: "Они фактически стали славянскими национал-социалистами". Современная польская исследовательница Бернадетта Ницшке проводит такие же параллели, признавая, что действия поляков в отношении немцев после войны "зачастую не отличались от действий Гитлера".
Участник шествия и митинга КПРФ
17 апреля 2019, 08:00
Сталин и примирение граждан с историей
Некоторые методы чехи и поляки переняли у тех, от кого их освободили. Так, в Чехословакии немцев обязали носить повязки с буквой "N", на них даже рисовали свастики. Многие нацистские концлагеря стали местом содержания и жестоких пыток этнических немцев. Даже гетто кое-где воссоздали, но уже теперь немецкие.
Первые декреты Бенеша вполне можно сравнить с расовыми законами Рейха. Только теперь в правах поражали немецкое меньшинство (хотя в некоторых городах Чехии это "меньшинство" составляло до 90 процентов населения). Итог — тотальное выселение немцев и венгров. Причем это от России сейчас постоянно требуют каяться за те или иные действия Сталина, а законы Бенеша на официальном уровне современная Прага так и не осудила. Мало того, некоторые из декретов дожили до наших дней, вплоть до вхождения Чехии и Словакии в Евросоюз. И снова-таки Прага была не одинока в этом. Аналогичные действия предпринимались и в послевоенной Польше, и в Югославии, Румынии, даже в Нидерландах (операция "Черный тюльпан" в 1946-1948 годах).
Но заметьте, громче всех кричат о "сталинских депортациях народов" представители тех стран, где устраивали гораздо более массовые и гораздо более кровавые переселения своих граждан после войны. И СССР, и Россия после 1991 года не раз признавали выселение этнических меньшинств преступлением и предпринимали меры для реабилитации жертв и их потомков. В современной же Европе, громогласно осуждающей "преступления тоталитарных режимов", стараются свои грехи прошлого не выпячивать. О реституциях и компенсациях даже вспоминать боятся.
Местные жители у мечети Кебир-джами в Симферополе
20 апреля 2018, 15:08Акценты
Украина теряет крымских татар – в Крыму им нравится большеО том, как Крым принимает бывших соотечественников из Херсонской области, а крымскотатарская община выбирает мирную жизнь.
К сожалению, и у нас в стране эта тема на протяжении длительного времени была если и не полностью табуированной, то во всяком случае не освещалась и не изучалась в достаточной степени. Берегли чувства "союзников", несмотря даже на то, что эти самые "союзники" давно уже обвинили нас во всех своих бедах. А зря. Подробно рассказывая о переселении крымских татар или чеченцев и умалчивая о гораздо более массовых депортациях народов в послевоенной Европе, мы действительно рисовали искаженную картину прошлого, создавая впечатление, что политика Москвы того периода была чем-то уникальным и особенным. Нет, так действовал весь мир, только на Западе это творили гораздо более жестокими методами. Пора бы уже об этом говорить открыто и громко, чтобы слышали не только в России.
63031512118
Обсудить 22
ЕвросоюзИосиф Сталин (Джугашвили)Уинстон ЧерчилльСССРАвторы
Популярные комментарии
Запад люто ненавидит Грозного и Сталина, и при одном страна от Волги до тихого океана выросла, при втором стала промышленный империей с ядерным щитом и полетами в космос.
30 мая, 08:33
Антон М
8000004
А при третем в мировую бензоколонку.
30 мая, 09:51
К Константин Дёмин
7200144
Рекомендуем
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Как прицелиться в Китай — и не попасть в Миннеаполис
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Сотрудники компании PDVSA втречают танкер Fortune с топливом из Ирана
США наказывают Тегеран за "ядерный шантаж". Чем это грозит России
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
Подготовка к всероссийской акции Ночь музеев
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Атланта
В Атланту вводят нацгвардию из-за беспорядков
Военнослужащий Национальной гвардии США в Миннеаполисе
В Миннеаполисе нацгвардия применила слезоточивый газ
Американские военные
США могут отправить в Тунис военных "из-за России"
Обследование у дерматолога
Главный онколог Минздрава объяснил, как вовремя распознать рак кожи
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Памятник Сергию Радонежскому
"Там лежит клад". Загадки "русского Стоунхенджа" в Подмосковье
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"
Президент США Дональд Трамп держит первую полосу Нью-Йорк пост в Белом доме
Twitter научит говорить правду. Почему Трамп поругался с любимой соцсетью
Певец Стас Костюшкин
Стас Костюшкин объяснил свое признание о пережитом в детстве насилии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
14:13В Японии число заболевших COVID-19 выросло до 17 590
14:10В Румынии число заразившихся коронавирусом выросло до 19 133
Лента новостейМолния