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ВОЗ оценила эффективность тестов при выявлении новых видов коронавируса

ВОЗ оценила эффективность тестов при выявлении новых видов коронавируса

Существующие тесты на коронавирус эффективны при выявлении новой мутации COVID-19, заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T20:21

2020-12-23T20:21

2020-12-23T20:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

великобритания

юар

в мире

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ЦЮРИХ, 23 дек - РИА Новости. Существующие тесты на коронавирус эффективны при выявлении новой мутации COVID-19, заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

юар

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, юар, в мире