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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/testy-1590640948.html
ВОЗ оценила эффективность тестов при выявлении новых видов коронавируса
ВОЗ оценила эффективность тестов при выявлении новых видов коронавируса
Существующие тесты на коронавирус эффективны при выявлении новой мутации COVID-19, заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:21
2020-12-23T20:21
распространение нового коронавируса
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ЦЮРИХ, 23 дек - РИА Новости. Существующие тесты на коронавирус эффективны при выявлении новой мутации COVID-19, заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, великобритания, юар, в мире

ВОЗ оценила эффективность тестов при выявлении новых видов коронавируса

20:21 23.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус в городской поликлинике Москвы
Медицинский работник проводит забор биоматериала для анализа на коронавирус в городской поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЦЮРИХ, 23 дек - РИА Новости. Существующие тесты на коронавирус эффективны при выявлении новой мутации COVID-19, заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс.
"В целом могу сказать, что те же тесты еще можно использовать… В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов (COVID-19 – ред.)", - сказал Конингс в ходе онлайн-сессии с британскими экспертами, трансляция которой велась в соцсетях ВОЗ.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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