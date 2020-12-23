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Эксперт оценил нововведения в Telegram
Эксперт оценил нововведения в Telegram
Объявленные изменения в работе мессенджера Telegram будут интересны владельцам каналов, интеграция системы платежей сделает его схожим с китайским конкурентом... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:12
2020-12-23T14:12
россия
арсений поярков
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объявленные изменения в работе мессенджера Telegram будут интересны владельцам каналов, интеграция системы платежей сделает его схожим с китайским конкурентом WeChat, но независимым от государства, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.Основатель Telegram Павел Дуров в среду сообщил, что мессенджер c 2021 года будет монетизироваться за счет платности новых функций, при этом текущие сервисы останутся бесплатными, а рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет. Для каналов, которые зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, Telegram предложит свою собственную платформу. Он добавил, что не планирует продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.Поярков напомнил о провальном проекте Telegram по созданию блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой Gram. Компания в 2019 году привлекла 1,7 миллиарда долларов в проект, однако комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO, обвинив в незарегистрированном размещении криптовалюты. В связи с этим Telegram сначала отложил запуск проекта, предложив инвесторам два варианта возмещения вложений, а в мае 2020 года закрыл его."После неудачи с проектом TON Павел Дуров обратил внимание на более классические способы финансирования проекта. Безусловно, Telegram уже давно мечтает об интеграции с платежной системой, чтобы покупки товаров и услуг осуществлялись прямо на платформе, это сделало бы его ближе к китайскому WeChat, но с декларацией независимости от государства", - считает Поярков.
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россия, арсений поярков, telegram (приложение), павел дуров, технологии

Эксперт оценил нововведения в Telegram

14:12 23.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Объявленные изменения в работе мессенджера Telegram будут интересны владельцам каналов, интеграция системы платежей сделает его схожим с китайским конкурентом WeChat, но независимым от государства, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Основатель Telegram Павел Дуров в среду сообщил, что мессенджер c 2021 года будет монетизироваться за счет платности новых функций, при этом текущие сервисы останутся бесплатными, а рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет. Для каналов, которые зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, Telegram предложит свою собственную платформу. Он добавил, что не планирует продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.
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Поярков напомнил о провальном проекте Telegram по созданию блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой Gram. Компания в 2019 году привлекла 1,7 миллиарда долларов в проект, однако комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO, обвинив в незарегистрированном размещении криптовалюты. В связи с этим Telegram сначала отложил запуск проекта, предложив инвесторам два варианта возмещения вложений, а в мае 2020 года закрыл его.
"После неудачи с проектом TON Павел Дуров обратил внимание на более классические способы финансирования проекта. Безусловно, Telegram уже давно мечтает об интеграции с платежной системой, чтобы покупки товаров и услуг осуществлялись прямо на платформе, это сделало бы его ближе к китайскому WeChat, но с декларацией независимости от государства", - считает Поярков.
"Для профессиональных пользователей, а именно публичных каналов, обещают удобные платные сервисы, что тоже должно быть интересно, так как сегодня это дикий рынок с исторически сложившимися авторитетами и определенной долей произвола", - добавил он.
 
РоссияАрсений ПоярковTelegram (приложение)Павел ДуровТехнологии
 
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