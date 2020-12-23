https://ria.ru/20201223/telegram-1590515246.html

Дуров объявил о планах по монетизации Telegram за счет новых функций

Дуров объявил о планах по монетизации Telegram за счет новых функций

Мессенджер Telegram c 2021 года будет монетизироваться за счет платности новых функций, при этом текущие сервисы останутся бесплатными и свободными от рекламы,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:56

2020-12-23T10:56

2020-12-23T12:11

telegram (приложение)

whatsapp inc.

telegram

павел дуров

технологии

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мессенджер Telegram c 2021 года будет монетизироваться за счет платности новых функций, при этом текущие сервисы останутся бесплатными и свободными от рекламы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге.По его словам, Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей. "На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути: начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку", — отметил он."Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу", — отметил Дуров.Он добавил, что не планирует продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. "Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. <…> Telegram просуществует еще долго", — считает Дуров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/telegram-1587000348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), whatsapp inc., telegram, павел дуров, технологии