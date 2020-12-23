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Любовь Соболь оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полиции
Любовь Соболь оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полиции
Перовский суд Москвы на тысячу рублей оштрафовал юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:14
2020-12-23T16:14
любовь соболь
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Перовский суд Москвы на тысячу рублей оштрафовал юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал Соболь виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысяча рублей", - рассказал собеседник агентства.Вечером 21 декабря Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки. По данным защиты, проверка связана с "незаконным проникновением" в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Позднее ее адвокат рассказал РИА Новости, что на Соболь составили протокол за невыполнение законного требования сотрудника полиции: девушка сидела в машине у подъезда, где находится эта квартира, и отказывалась покидать автомобиль, несмотря на просьбы полицейских. Она сама считает, что "ничего не нарушала".
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любовь соболь, алексей навальный, происшествия

Любовь Соболь оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полиции

16:14 23.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Перовский суд Москвы на тысячу рублей оштрафовал юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Соболь виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысяча рублей", - рассказал собеседник агентства.
Вечером 21 декабря Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки. По данным защиты, проверка связана с "незаконным проникновением" в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Позднее ее адвокат рассказал РИА Новости, что на Соболь составили протокол за невыполнение законного требования сотрудника полиции: девушка сидела в машине у подъезда, где находится эта квартира, и отказывалась покидать автомобиль, несмотря на просьбы полицейских. Она сама считает, что "ничего не нарушала".
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