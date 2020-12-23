https://ria.ru/20201223/sobol-1590592110.html

Любовь Соболь оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полиции

Любовь Соболь оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полиции

Перовский суд Москвы на тысячу рублей оштрафовал юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:14

2020-12-23T16:14

2020-12-23T16:14

любовь соболь

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Перовский суд Москвы на тысячу рублей оштрафовал юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд признал Соболь виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысяча рублей", - рассказал собеседник агентства.Вечером 21 декабря Соболь доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки. По данным защиты, проверка связана с "незаконным проникновением" в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Позднее ее адвокат рассказал РИА Новости, что на Соболь составили протокол за невыполнение законного требования сотрудника полиции: девушка сидела в машине у подъезда, где находится эта квартира, и отказывалась покидать автомобиль, несмотря на просьбы полицейских. Она сама считает, что "ничего не нарушала".

https://ria.ru/20201128/vybory-1586763352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, алексей навальный, происшествия