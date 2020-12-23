https://ria.ru/20201223/shtrafy-1590528433.html
ГД приняла закон о штрафах за отказ соцсетей удалять запрещенный контент
ГД приняла закон о штрафах за отказ соцсетей удалять запрещенный контент
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:49
2020-12-23T11:49
2020-12-23T11:49
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией.Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.Согласно проекту, за неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также провайдера хостинга запрещенных данных гражданам будет грозить штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч, для юрлиц - от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Если подобное правонарушение совершено повторно, то штраф для граждан возрастет и составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, "полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено". При этом штраф не может составить менее 4 миллионов рублей.Кроме того, за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы для граждан составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, для должностных лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, для юрлиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, минимальную планку штрафа предлагается установить в 8 миллионов рублей.
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facebook, сергей боярский, instagram, inc., youtube, госдума рф, александр хинштейн, twitter, технологии, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube
, соцсетей Twitter
, Instagram
и Facebook
за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией.
Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн
и Сергей Боярский
.
Согласно проекту, за неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также провайдера хостинга запрещенных данных гражданам будет грозить штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч, для юрлиц - от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Если подобное правонарушение совершено повторно, то штраф для граждан возрастет и составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, "полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено". При этом штраф не может составить менее 4 миллионов рублей.
Кроме того, за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы для граждан составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, для должностных лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, для юрлиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, минимальную планку штрафа предлагается установить в 8 миллионов рублей.