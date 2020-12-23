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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20201223/pushkin-1590472077.html
"Заговор классиков". Пушкин. За что мы его любим?
"Заговор классиков". Пушкин. За что мы его любим?
Кто он? Его певучий стих привел в движение и создал нашу речь. Изученный вдоль и поперек, он остается тайной, выходящей далеко за пределы литературы. Любовь к свободе сочетается с осторожной лояльностью к царю. В нем есть Вольтер и Арина Родионовна, он покорил Чаадаева и Анну Керн. Ему доступно всё: поэзия, проза, критика, драма, история.
2020-12-23T14:05
2020-12-23T14:35
подкаст "заговор классиков"
пётр чаадаев
подкаст
а. с. пушкин
вольтер
виктор ерофеев
литература
история
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"Заговор классиков". Пушкин. За что мы его любим?
Кто он? Его певучий стих привел в движение и создал нашу речь. Изученный вдоль и поперек, он остается тайной, выходящей далеко за пределы литературы. Любовь к свободе сочетается с осторожной лояльностью к царю. В нем есть Вольтер и Арина Родионовна, он покорил Чаадаева и Анну Керн. Ему доступно всё: поэзия, проза, критика, драма, история.
audio/mpeg
"Заговор классиков". Пушкин. За что мы его любим?
Кто он? Его певучий стих привел в движение и создал нашу речь. Изученный вдоль и поперек, он остается тайной, выходящей далеко за пределы литературы. Любовь к свободе сочетается с осторожной лояльностью к царю. В нем есть Вольтер и Арина Родионовна, он покорил Чаадаева и Анну Керн. Ему доступно всё: поэзия, проза, критика, драма, история.
audio/mpeg
В свое время Александр Сергеевич чуть ли не в одиночку создал новый литературный язык и заставил говорить на нем всю страну. "Почему Пушкин - наше все?" - слушайте в эпизоде подкаста "Как это по-русски". В другом эпизоде мы рассказывали, почему Пушкину можно, а вам нельзя использовать банальные рифмы, а, главное - какие рифмы вообще существуют. Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, пётр чаадаев, подкаст, а. с. пушкин, вольтер, виктор ерофеев, литература, история

"Заговор классиков". Пушкин. За что мы его любим?

14:05 23.12.2020 (обновлено: 14:35 23.12.2020)
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Пушкин. За что мы его любим?
Вчера, 14:05
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Кто он? Его певучий стих привел в движение и создал нашу речь. Изученный вдоль и поперек, он остается тайной, выходящей далеко за пределы литературы. Любовь к свободе сочетается с осторожной лояльностью к царю. В нем есть Вольтер и Арина Родионовна, он покорил Чаадаева и Анну Керн. Ему доступно всё: поэзия, проза, критика, драма, история.
В свое время Александр Сергеевич чуть ли не в одиночку создал новый литературный язык и заставил говорить на нем всю страну. "Почему Пушкин - наше все?" - слушайте в эпизоде подкаста "Как это по-русски". В другом эпизоде мы рассказывали, почему Пушкину можно, а вам нельзя использовать банальные рифмы, а, главное - какие рифмы вообще существуют.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"Пётр ЧаадаевПодкастА. С. ПушкинВольтерВиктор Ерофеевлитератураистория
 
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