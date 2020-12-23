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Прокуратура проверяет инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе "Победы"
Прокуратура проверяет инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе "Победы"
Прокуратура начала проверку после жалобы москвички на действия авиакомпании "Победа", которая предложила доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом,... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:46
2020-12-23T11:46
московская межрегиональная транспортная прокуратура
москва
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после жалобы москвички на действия авиакомпании "Победа", которая предложила доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.По информации "Коммерсанта", жительница Москвы пожаловалась в прокуратуру на действия авиакомпании "Победа", которая предложила доплатить за выбор мест, чтобы женщина могла лететь в Санкт-Петербург рядом с сыном-инвалидом. Изначально менеджер предложил разместить членов семьи - супругов и их двоих детей - на разных местах.Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
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московская межрегиональная транспортная прокуратура, москва, санкт-петербург, происшествия

Прокуратура проверяет инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе "Победы"

11:46 23.12.2020
 
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после жалобы москвички на действия авиакомпании "Победа", которая предложила доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По информации "Коммерсанта", жительница Москвы пожаловалась в прокуратуру на действия авиакомпании "Победа", которая предложила доплатить за выбор мест, чтобы женщина могла лететь в Санкт-Петербург рядом с сыном-инвалидом. Изначально менеджер предложил разместить членов семьи - супругов и их двоих детей - на разных местах.
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по публикациям ряда средств массовой информации о нарушении авиакомпанией "Победа" правил перелета и размещения на борту самолета детей с инвалидностью и их родителей. Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
 
Московская межрегиональная транспортная прокуратураМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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