https://ria.ru/20201223/proverka-1590527987.html

Прокуратура проверяет инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе "Победы"

Прокуратура проверяет инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе "Победы"

Прокуратура начала проверку после жалобы москвички на действия авиакомпании "Победа", которая предложила доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом,... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:46

2020-12-23T11:46

2020-12-23T11:46

московская межрегиональная транспортная прокуратура

москва

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после жалобы москвички на действия авиакомпании "Победа", которая предложила доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.По информации "Коммерсанта", жительница Москвы пожаловалась в прокуратуру на действия авиакомпании "Победа", которая предложила доплатить за выбор мест, чтобы женщина могла лететь в Санкт-Петербург рядом с сыном-инвалидом. Изначально менеджер предложил разместить членов семьи - супругов и их двоих детей - на разных местах.Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20201214/maska-1589050224.html

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская межрегиональная транспортная прокуратура, москва, санкт-петербург, происшествия