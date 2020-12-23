Прокуратура проверяет инцидент с ребенком-инвалидом на рейсе "Победы"
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после жалобы москвички на действия авиакомпании "Победа", которая предложила доплатить за место в самолете рядом с сыном-инвалидом, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По информации "Коммерсанта", жительница Москвы пожаловалась в прокуратуру на действия авиакомпании "Победа", которая предложила доплатить за выбор мест, чтобы женщина могла лететь в Санкт-Петербург рядом с сыном-инвалидом. Изначально менеджер предложил разместить членов семьи - супругов и их двоих детей - на разных местах.
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"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по публикациям ряда средств массовой информации о нарушении авиакомпанией "Победа" правил перелета и размещения на борту самолета детей с инвалидностью и их родителей. Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.