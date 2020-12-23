https://ria.ru/20201223/prognoz-1590500931.html

Мясников сделал прогноз по открытию границ в 2021 году

Мясников сделал прогноз по открытию границ в 2021 году

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" сделал предположение, когда мир может открыть границы, закрытые из-за распространения... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:27

2020-12-23T09:27

2020-12-23T14:47

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

южная корея

белоруссия

япония

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" сделал предположение, когда мир может открыть границы, закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции.Он призвал россиян не надеяться, что это произойдет в следующем году. Как напомнил Мясников, пока страны закрыты и никуда особенно россиян не пускают.Врач признал, что в Таиланд можно приехать, однако нужно будет отсидеть в карантине. Кроме того, он привел в пример знакомого, который отправился в Италию — его остановили на границе, закрыли визу и депортировали обратно. Поэтому Мясников призвал обратить внимание на путешествия по России.Также врач напомнил, что коронавирус идет волнами. "Три месяца волны не будет, а потом будет опять. <...> Они, может, еще и хотят, но как увидят, что пойдет вверх... Поэтому не думаю, что мировые курорты открыты для туристов", — пояснил он. Россия из-за пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами мира. Исключения составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие виды перелетов. В августе авиасообщение начало возобновляться. Сейчас россияне могут летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЖ, Киргизию, Казахстан, Белоруссию, Сербию, Южную Корею, Японию, а также в Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. С 22 декабря Россия приостановила полеты в Великобританию на неделю из-за выявленной мутации SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее обычного и, по предварительным данным, заразнее на 71 процент.Российские власти неоднократно подчеркивали, что решения об открытии стран будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки и принципа взаимности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/protsenko-1590489509.html

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590421881.html

южная корея

белоруссия

япония

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