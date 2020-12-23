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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/prognoz-1590500931.html
Мясников сделал прогноз по открытию границ в 2021 году
Мясников сделал прогноз по открытию границ в 2021 году
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" сделал предположение, когда мир может открыть границы, закрытые из-за распространения... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:27
2020-12-23T14:47
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" сделал предположение, когда мир может открыть границы, закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции.Он призвал россиян не надеяться, что это произойдет в следующем году. Как напомнил Мясников, пока страны закрыты и никуда особенно россиян не пускают.Врач признал, что в Таиланд можно приехать, однако нужно будет отсидеть в карантине. Кроме того, он привел в пример знакомого, который отправился в Италию — его остановили на границе, закрыли визу и депортировали обратно. Поэтому Мясников призвал обратить внимание на путешествия по России.Также врач напомнил, что коронавирус идет волнами. "Три месяца волны не будет, а потом будет опять. &lt;...&gt; Они, может, еще и хотят, но как увидят, что пойдет вверх... Поэтому не думаю, что мировые курорты открыты для туристов", — пояснил он. Россия из-за пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами мира. Исключения составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие виды перелетов. В августе авиасообщение начало возобновляться. Сейчас россияне могут летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЖ, Киргизию, Казахстан, Белоруссию, Сербию, Южную Корею, Японию, а также в Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. С 22 декабря Россия приостановила полеты в Великобританию на неделю из-за выявленной мутации SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее обычного и, по предварительным данным, заразнее на 71 процент.Российские власти неоднократно подчеркивали, что решения об открытии стран будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки и принципа взаимности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, южная корея, белоруссия, япония, общество

Мясников сделал прогноз по открытию границ в 2021 году

09:27 23.12.2020 (обновлено: 14:47 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала "Россия 1" сделал предположение, когда мир может открыть границы, закрытые из-за распространения коронавирусной инфекции.
Он призвал россиян не надеяться, что это произойдет в следующем году. Как напомнил Мясников, пока страны закрыты и никуда особенно россиян не пускают.
Врач признал, что в Таиланд можно приехать, однако нужно будет отсидеть в карантине.
"Это не называется открыли. Так и Францию открыли. Для всех, у кого есть доказательства, что ты едешь на лечение", — подчеркнул медик.
Кроме того, он привел в пример знакомого, который отправился в Италию — его остановили на границе, закрыли визу и депортировали обратно.
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Поэтому Мясников призвал обратить внимание на путешествия по России.
Также врач напомнил, что коронавирус идет волнами.
"Три месяца волны не будет, а потом будет опять. <...> Они, может, еще и хотят, но как увидят, что пойдет вверх... Поэтому не думаю, что мировые курорты открыты для туристов", — пояснил он.
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Россия из-за пандемии коронавирусной инфекции с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами мира. Исключения составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие виды перелетов. В августе авиасообщение начало возобновляться. Сейчас россияне могут летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЖ, Киргизию, Казахстан, Белоруссию, Сербию, Южную Корею, Японию, а также в Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. С 22 декабря Россия приостановила полеты в Великобританию на неделю из-за выявленной мутации SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее обычного и, по предварительным данным, заразнее на 71 процент.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что решения об открытии стран будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки и принципа взаимности.
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