https://ria.ru/20201223/premiya-1590490624.html

Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год

Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год

Большинство россиян в этом году останутся без годовых премий (56%), причем половина заявили, что это обычное дело, показало исследование HeadHunter, которое... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T06:11

2020-12-23T06:11

2020-12-23T06:11

новый год—2021

россия

headhunter

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Большинство россиян в этом году останутся без годовых премий (56%), причем половина заявили, что это обычное дело, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, только 9% россиян в этом году получат премию в полном объеме, еще 6% - частично. Также 6% респондентов заявили, что не получат премию в этом году, хотя обычно ее выплачивают. Около трети респондентов (30%) еще не знают, будет ли компания выплачивать им годовую премию.Выше всего доля тех, кто получит полную премию, - в сфере добычи сырья (27%) и госсекторе (18%). В госсекторе также самая высокая доля тех, кто в этом году премию не получит, хотя обычно получает, - таких 18%. Наименьшая доля тех сотрудников, кто получит полную премию, приходится на представителей из сферы искусства и массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж - всего по 4%.Среди регионов наиболее высока доля тех, кто получит новогоднюю премию в полном объеме – в Иркутской (17%), Ленинградской (16%), Томской (13%) и Ярославской областях (13%). Меньше всего повезло жителям Свердловской и Омской области – только 4% жителей этих регионов получат на Новый год полную премию.Исследование проводилось с 27 ноября по 7 декабря 2020 среди 12 966 соискателей. Из них 7 034 не работают, 4 796 работают в компаниях, 1 136 работают на фрилансе, занимаются своим бизнесом.

https://ria.ru/20201223/korporativy-1590489362.html

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россия, headhunter, москва, общество, экономика