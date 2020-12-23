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https://ria.ru/20201223/poezda-1590523695.html
Названы самые популярные железнодорожные маршруты 2020 года
Названы самые популярные железнодорожные маршруты 2020 года
Определены самые востребованные железнодорожные направления для путешествий в 2020 году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:44
2020-12-23T11:44
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные железнодорожные направления для путешествий в 2020 году, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что список самых популярных маршрутов за год почти не изменился. В него добавился только поезд Санкт-Петербург — Сортавала, а выпал — Москва — Анапа. Скорее всего, многие туристы добираются до этого курорта на самолете, так как авиабилеты стали гораздо доступнее, отмечают эксперты.Больше всего путешествий на поездах по-прежнему совершается между Москвой и Санкт-Петербургом, на втором месте направление Москва — Нижний Новгород, а замыкает тройку - Москва — Брянск.Также туристы часто путешествуют на поезде из столицы во Владимир, Тулу, Ярославль, Иваново, Воронеж, Рязань, Казань. С отправлением из Санкт-Петербурга наиболее востребованы поезда в Псков и Сортавалу. Средний чек за железнодорожную поездку по России за год сократился на пять процентов, до двух тысяч рублей. Наиболее заметно среди востребованных направлений изменились средние чеки на маршрутах Сочи — Краснодар (+12 процентов), Санкт-Петербург — Псков (+14 процентов) и Санкт-Петербург — Сортавала (+16 процентов).На треть сократились расходы на поездки из Краснодара в Анапу, из Серпухова в Орел и из Кисловодска в Адлер. Путешествие из столицы в Выборг подешевело на 62 процента.
https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html
https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html
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цены, туризм, поезда, адлер, новости - туризм, нижний новгород, москва, краснодар, брянск, иваново, сочи, рязань, анапа, воронеж, псков, серпухов, сортавала, санкт-петербург, казань

Названы самые популярные железнодорожные маршруты 2020 года

11:44 23.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс "Императорская Россия", который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные железнодорожные направления для путешествий в 2020 году, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что список самых популярных маршрутов за год почти не изменился. В него добавился только поезд Санкт-Петербург — Сортавала, а выпал — Москва — Анапа. Скорее всего, многие туристы добираются до этого курорта на самолете, так как авиабилеты стали гораздо доступнее, отмечают эксперты.
Больше всего путешествий на поездах по-прежнему совершается между Москвой и Санкт-Петербургом, на втором месте направление Москва — Нижний Новгород, а замыкает тройку - Москва — Брянск.
Также туристы часто путешествуют на поезде из столицы во Владимир, Тулу, Ярославль, Иваново, Воронеж, Рязань, Казань. С отправлением из Санкт-Петербурга наиболее востребованы поезда в Псков и Сортавалу.
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Средний чек за железнодорожную поездку по России за год сократился на пять процентов, до двух тысяч рублей. Наиболее заметно среди востребованных направлений изменились средние чеки на маршрутах Сочи — Краснодар (+12 процентов), Санкт-Петербург — Псков (+14 процентов) и Санкт-Петербург — Сортавала (+16 процентов).
На треть сократились расходы на поездки из Краснодара в Анапу, из Серпухова в Орел и из Кисловодска в Адлер. Путешествие из столицы в Выборг подешевело на 62 процента.
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ТуризмЦеныТуризмпоездаАдлерНовости - ТуризмНижний НовгородМоскваКраснодарБрянскИвановоСочиРязаньАнапаВоронежПсковСерпуховСортавалаСанкт-ПетербургКазань
 
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