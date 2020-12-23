https://ria.ru/20201223/poezda-1590523695.html

Названы самые популярные железнодорожные маршруты 2020 года

Названы самые популярные железнодорожные маршруты 2020 года

Определены самые востребованные железнодорожные направления для путешествий в 2020 году, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:44

2020-12-23T11:44

2020-12-23T11:44

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Определены самые востребованные железнодорожные направления для путешествий в 2020 году, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что список самых популярных маршрутов за год почти не изменился. В него добавился только поезд Санкт-Петербург — Сортавала, а выпал — Москва — Анапа. Скорее всего, многие туристы добираются до этого курорта на самолете, так как авиабилеты стали гораздо доступнее, отмечают эксперты.Больше всего путешествий на поездах по-прежнему совершается между Москвой и Санкт-Петербургом, на втором месте направление Москва — Нижний Новгород, а замыкает тройку - Москва — Брянск.Также туристы часто путешествуют на поезде из столицы во Владимир, Тулу, Ярославль, Иваново, Воронеж, Рязань, Казань. С отправлением из Санкт-Петербурга наиболее востребованы поезда в Псков и Сортавалу. Средний чек за железнодорожную поездку по России за год сократился на пять процентов, до двух тысяч рублей. Наиболее заметно среди востребованных направлений изменились средние чеки на маршрутах Сочи — Краснодар (+12 процентов), Санкт-Петербург — Псков (+14 процентов) и Санкт-Петербург — Сортавала (+16 процентов).На треть сократились расходы на поездки из Краснодара в Анапу, из Серпухова в Орел и из Кисловодска в Адлер. Путешествие из столицы в Выборг подешевело на 62 процента.

https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html

https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html

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