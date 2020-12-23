https://ria.ru/20201223/ovoschi-1590634846.html

В России подорожали яйца и овощи

В России подорожали яйца и овощи

Рост цен на куриные яйца и овощи в России с 15 по 21 декабря продолжился: темп подорожания яиц и огурцов чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T19:29

2020-12-23T19:29

2020-12-23T19:29

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рост цен на куриные яйца и овощи в России с 15 по 21 декабря продолжился: темп подорожания яиц и огурцов чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а помидоров, напротив, ускорился, следует из материалов Росстата.Среди продовольственных товаров (не считая овощи) яйца подорожали сильнее всего - на 3,2%. "В 18 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли на 0,1-1,9%, в 34 субъектах - на 2,3-4,4%, в 25 субъектах - на 4,5-10,7%. В шести субъектах цены не изменились, в двух субъектах - республиках Мордовия и Хакасия - снизились на 0,7% и 0,4%", - сообщает ведомство.Неделей ранее, с 8 по 14 декабря, цены на яйца выросли на 4%. Цены на них на 21 декабря по сравнению с концом декабря 2019 года выросли на 12,6%. В свою очередь пшеничная мука за неделю с 15 по 21 декабря подорожала на 0,2% (неделей ранее - на 0,5%, к концу декабря 2019 года - на 13,4%).Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,2% (с 8 по 14 декабря - на 0,3%, к началу года - на 7,5%), на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки - на 0,3% (неделей ранее - на 0,4%, к началу года - на 8,1%), на макароны из пшеничной муки высшего сорта - на 0,3% (как и неделей ранее, по сравнению с началом года - на 11,4%).В свою очередь картофель на отчетной неделе прибавил в цене 2,3% (с 8 по 14 декабря - 2,5%, к концу декабря - 31,2%), свежая белокочанная капуста - 0,7% (неделей ранее - 1%, к концу декабря - минус 2,6%), репчатый лук - 1,4% (неделей ранее - 0,8%, рост к концу декабря - 6,9%), морковь - 1,8% (против 1,3% неделей ранее, к концу декабря - плюс 27,7%). Яблоки подорожали на 1,1%, неделей ранее рост цен составлял 1% (к концу декабря - плюс 19,1%).

https://ria.ru/20201214/tseny-1589075444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика