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В России подорожали яйца и овощи
В России подорожали яйца и овощи
Рост цен на куриные яйца и овощи в России с 15 по 21 декабря продолжился: темп подорожания яиц и огурцов чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:29
2020-12-23T19:29
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рост цен на куриные яйца и овощи в России с 15 по 21 декабря продолжился: темп подорожания яиц и огурцов чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а помидоров, напротив, ускорился, следует из материалов Росстата.Среди продовольственных товаров (не считая овощи) яйца подорожали сильнее всего - на 3,2%. "В 18 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли на 0,1-1,9%, в 34 субъектах - на 2,3-4,4%, в 25 субъектах - на 4,5-10,7%. В шести субъектах цены не изменились, в двух субъектах - республиках Мордовия и Хакасия - снизились на 0,7% и 0,4%", - сообщает ведомство.Неделей ранее, с 8 по 14 декабря, цены на яйца выросли на 4%. Цены на них на 21 декабря по сравнению с концом декабря 2019 года выросли на 12,6%. В свою очередь пшеничная мука за неделю с 15 по 21 декабря подорожала на 0,2% (неделей ранее - на 0,5%, к концу декабря 2019 года - на 13,4%).Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,2% (с 8 по 14 декабря - на 0,3%, к началу года - на 7,5%), на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки - на 0,3% (неделей ранее - на 0,4%, к началу года - на 8,1%), на макароны из пшеничной муки высшего сорта - на 0,3% (как и неделей ранее, по сравнению с началом года - на 11,4%).В свою очередь картофель на отчетной неделе прибавил в цене 2,3% (с 8 по 14 декабря - 2,5%, к концу декабря - 31,2%), свежая белокочанная капуста - 0,7% (неделей ранее - 1%, к концу декабря - минус 2,6%), репчатый лук - 1,4% (неделей ранее - 0,8%, рост к концу декабря - 6,9%), морковь - 1,8% (против 1,3% неделей ранее, к концу декабря - плюс 27,7%). Яблоки подорожали на 1,1%, неделей ранее рост цен составлял 1% (к концу декабря - плюс 19,1%).
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

В России подорожали яйца и овощи

19:29 23.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупатель в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Рост цен на куриные яйца и овощи в России с 15 по 21 декабря продолжился: темп подорожания яиц и огурцов чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а помидоров, напротив, ускорился, следует из материалов Росстата.
Среди продовольственных товаров (не считая овощи) яйца подорожали сильнее всего - на 3,2%. "В 18 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли на 0,1-1,9%, в 34 субъектах - на 2,3-4,4%, в 25 субъектах - на 4,5-10,7%. В шести субъектах цены не изменились, в двух субъектах - республиках Мордовия и Хакасия - снизились на 0,7% и 0,4%", - сообщает ведомство.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 11:06
Дерипаска объяснил рост цен на продукты
Неделей ранее, с 8 по 14 декабря, цены на яйца выросли на 4%. Цены на них на 21 декабря по сравнению с концом декабря 2019 года выросли на 12,6%. В свою очередь пшеничная мука за неделю с 15 по 21 декабря подорожала на 0,2% (неделей ранее - на 0,5%, к концу декабря 2019 года - на 13,4%).
Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,2% (с 8 по 14 декабря - на 0,3%, к началу года - на 7,5%), на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки - на 0,3% (неделей ранее - на 0,4%, к началу года - на 8,1%), на макароны из пшеничной муки высшего сорта - на 0,3% (как и неделей ранее, по сравнению с началом года - на 11,4%).

"Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,9%. В максимальной степени подорожали огурцы - на 10% и помидоры - на 6,4%", - продолжает Росстат. На предыдущей неделе прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,2%. В частности, свежие огурцы с 8 по 14 декабря подорожали на 13,3%, томаты - на 6,2%. Рост цен по сравнению с концом декабря прошлого года на них составил 24,7% и 12,8%.

Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
В свою очередь картофель на отчетной неделе прибавил в цене 2,3% (с 8 по 14 декабря - 2,5%, к концу декабря - 31,2%), свежая белокочанная капуста - 0,7% (неделей ранее - 1%, к концу декабря - минус 2,6%), репчатый лук - 1,4% (неделей ранее - 0,8%, рост к концу декабря - 6,9%), морковь - 1,8% (против 1,3% неделей ранее, к концу декабря - плюс 27,7%). Яблоки подорожали на 1,1%, неделей ранее рост цен составлял 1% (к концу декабря - плюс 19,1%).
 
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