https://ria.ru/20201223/ogranicheniya-1590637267.html

Власти Петербурга рассказали, когда в городе смягчат ограничения

Власти Петербурга рассказали, когда в городе смягчат ограничения

Решение о смягчении ограничительных мер по коронавирусу, в том числе и в отношении предприятий общепита, будет принято мгновенно, как только это позволит... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T19:52

2020-12-23T19:52

2020-12-23T19:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Решение о смягчении ограничительных мер по коронавирусу, в том числе и в отношении предприятий общепита, будет принято мгновенно, как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация, сообщил зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов."К сожалению, эпидемиологическая ситуация… достаточно тяжелая. Поэтому все решения (по ограничительным мерам – ред.), которые будут приниматься… будут приниматься исключительно по рекомендациям Роспотребнадзора… Если ситуация позволит… такие решения будут приняты. На данный момент оценка ситуации ведется каждый день… пока решение не принято. Как только будет возможность, поверьте, оно будет принято мгновенно", - сказал Ситов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".Начальник отдела организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в свою очередь охарактеризовала эпидобстановку в Петербурге как "достаточно напряженную". При этом, по ее словам, ежесуточный объем госпитализации пациентов с коронавирусом замедлился по сравнению с показателем прошлой недели."Всегда будет возможность госпитализировать тех, кто в этом нуждается", - отметила Соловьева, добавив, что сейчас есть свободные специализированные койки как во временном госпитале в выставочном павильоне в "Ленэкспо", так и в федеральных медучреждениях, которые перепрофилировали часть коечного фонда.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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