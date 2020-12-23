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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/ogranicheniya-1590637267.html
Власти Петербурга рассказали, когда в городе смягчат ограничения
Власти Петербурга рассказали, когда в городе смягчат ограничения
Решение о смягчении ограничительных мер по коронавирусу, в том числе и в отношении предприятий общепита, будет принято мгновенно, как только это позволит... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:52
2020-12-23T19:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Решение о смягчении ограничительных мер по коронавирусу, в том числе и в отношении предприятий общепита, будет принято мгновенно, как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация, сообщил зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов."К сожалению, эпидемиологическая ситуация… достаточно тяжелая. Поэтому все решения (по ограничительным мерам – ред.), которые будут приниматься… будут приниматься исключительно по рекомендациям Роспотребнадзора… Если ситуация позволит… такие решения будут приняты. На данный момент оценка ситуации ведется каждый день… пока решение не принято. Как только будет возможность, поверьте, оно будет принято мгновенно", - сказал Ситов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".Начальник отдела организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в свою очередь охарактеризовала эпидобстановку в Петербурге как "достаточно напряженную". При этом, по ее словам, ежесуточный объем госпитализации пациентов с коронавирусом замедлился по сравнению с показателем прошлой недели."Всегда будет возможность госпитализировать тех, кто в этом нуждается", - отметила Соловьева, добавив, что сейчас есть свободные специализированные койки как во временном госпитале в выставочном павильоне в "Ленэкспо", так и в федеральных медучреждениях, которые перепрофилировали часть коечного фонда.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Власти Петербурга рассказали, когда в городе смягчат ограничения

19:52 23.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Решение о смягчении ограничительных мер по коронавирусу, в том числе и в отношении предприятий общепита, будет принято мгновенно, как только это позволит сделать эпидемиологическая ситуация, сообщил зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
"К сожалению, эпидемиологическая ситуация… достаточно тяжелая. Поэтому все решения (по ограничительным мерам – ред.), которые будут приниматься… будут приниматься исключительно по рекомендациям Роспотребнадзора… Если ситуация позволит… такие решения будут приняты. На данный момент оценка ситуации ведется каждый день… пока решение не принято. Как только будет возможность, поверьте, оно будет принято мгновенно", - сказал Ситов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Работа временного госпиталя для больных коронавирусом в Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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Эксперт рассказал, когда ждать пика заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Начальник отдела организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в свою очередь охарактеризовала эпидобстановку в Петербурге как "достаточно напряженную". При этом, по ее словам, ежесуточный объем госпитализации пациентов с коронавирусом замедлился по сравнению с показателем прошлой недели.
"Всегда будет возможность госпитализировать тех, кто в этом нуждается", - отметила Соловьева, добавив, что сейчас есть свободные специализированные койки как во временном госпитале в выставочном павильоне в "Ленэкспо", так и в федеральных медучреждениях, которые перепрофилировали часть коечного фонда.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
 
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