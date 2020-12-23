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Дистанционное образование никогда не заменит очное обучение, заявил Путин
Дистанционное образование никогда не заменит очное обучение, заявил Путин
Только 2% школ из 39,9 тысячи работают в онлайн-режиме, это связано не только с коронавирусом, но и с гриппом, это вынужденная мера, дистанционное образование... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:07
2020-12-23T17:07
2020-12-23T17:14
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сн_образование
геннадий зюганов
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образование - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Только 2% школ из 39,9 тысячи работают в онлайн-режиме, это связано не только с коронавирусом, но и с гриппом, это вынужденная мера, дистанционное образование никогда не сможет заменить очное обучение, заявил президент РФ Владимир Путин.На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на формат дистанционного образования в школах, высказав мнение, что это не только негативно сказывается на качестве образования, но и на здоровье школьников и студентов."Только 2% школ, а их у нас 39,9 тысяч, и только 2% работают в онлайн-режиме. И связано это не только с коронавирусной инфекцией, связано это и с гриппом, и с некоторыми другими сезонными заболеваниями. Так бывало раньше, как вы знаете, и в советские времена так бывало, когда грипп свирепствовал, школы иногда закрывались. Поэтому просто это вынужденная мера", - сказал Путин.Он также напомнил, что школьники младших классов учатся не дистанционно, а в нормальном режиме. В основном на онлайн-режим переведены студенты, добавил Путин.На предложение Зюганова создавать в регионах образовательные центры для одаренных детей по примеру "Сириуса" Путин отметил, что "Сириус" идет в регионы, он там всерьез присутствует"."И мы рекомендовали руководителям регионов Российской Федерации, субъектов России создавать такие же центры образовательные, которые помогали бы и преподавателям, учителям, помогали бы и в поиске талантов. Это все происходит. Будем так и делать дальше", - сказал президент.
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социальный навигатор, сн_образование, геннадий зюганов, владимир путин, образование - общество, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Только 2% школ из 39,9 тысячи работают в онлайн-режиме, это связано не только с коронавирусом, но и с гриппом, это вынужденная мера, дистанционное образование никогда не сможет заменить очное обучение, заявил президент РФ Владимир Путин
.
На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер КПРФ Геннадий Зюганов
пожаловался на формат дистанционного образования в школах, высказав мнение, что это не только негативно сказывается на качестве образования, но и на здоровье школьников и студентов.
"Только 2% школ, а их у нас 39,9 тысяч, и только 2% работают в онлайн-режиме. И связано это не только с коронавирусной инфекцией, связано это и с гриппом, и с некоторыми другими сезонными заболеваниями. Так бывало раньше, как вы знаете, и в советские времена так бывало, когда грипп свирепствовал, школы иногда закрывались. Поэтому просто это вынужденная мера", - сказал Путин.
Он также напомнил, что школьники младших классов учатся не дистанционно, а в нормальном режиме. В основном на онлайн-режим переведены студенты, добавил Путин.
"Вынужденная мера, делаем это по рекомендациям медицинских специалистов. Чем быстрее мы выйдем из этого, тем лучше, мы все это прекрасно понимаем, я тоже об этом неоднократно говорил: онлайн-образование не может заменить и не заменит никогда прямого общения с преподавателем, с наставником", - подчеркнул Путин.
На предложение Зюганова создавать в регионах образовательные центры для одаренных детей по примеру "Сириуса" Путин отметил, что "Сириус" идет в регионы, он там всерьез присутствует".
"И мы рекомендовали руководителям регионов Российской Федерации, субъектов России создавать такие же центры образовательные, которые помогали бы и преподавателям, учителям, помогали бы и в поиске талантов. Это все происходит. Будем так и делать дальше", - сказал президент.