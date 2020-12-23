https://ria.ru/20201223/obrazovanie-1590605546.html

Дистанционное образование никогда не заменит очное обучение, заявил Путин

Дистанционное образование никогда не заменит очное обучение, заявил Путин

Только 2% школ из 39,9 тысячи работают в онлайн-режиме, это связано не только с коронавирусом, но и с гриппом, это вынужденная мера, дистанционное образование... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:07

2020-12-23T17:07

2020-12-23T17:14

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сн_образование

геннадий зюганов

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общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Только 2% школ из 39,9 тысячи работают в онлайн-режиме, это связано не только с коронавирусом, но и с гриппом, это вынужденная мера, дистанционное образование никогда не сможет заменить очное обучение, заявил президент РФ Владимир Путин.На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на формат дистанционного образования в школах, высказав мнение, что это не только негативно сказывается на качестве образования, но и на здоровье школьников и студентов."Только 2% школ, а их у нас 39,9 тысяч, и только 2% работают в онлайн-режиме. И связано это не только с коронавирусной инфекцией, связано это и с гриппом, и с некоторыми другими сезонными заболеваниями. Так бывало раньше, как вы знаете, и в советские времена так бывало, когда грипп свирепствовал, школы иногда закрывались. Поэтому просто это вынужденная мера", - сказал Путин.Он также напомнил, что школьники младших классов учатся не дистанционно, а в нормальном режиме. В основном на онлайн-режим переведены студенты, добавил Путин.На предложение Зюганова создавать в регионах образовательные центры для одаренных детей по примеру "Сириуса" Путин отметил, что "Сириус" идет в регионы, он там всерьез присутствует"."И мы рекомендовали руководителям регионов Российской Федерации, субъектов России создавать такие же центры образовательные, которые помогали бы и преподавателям, учителям, помогали бы и в поиске талантов. Это все происходит. Будем так и делать дальше", - сказал президент.

https://ria.ru/20201217/plata-1589678866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, геннадий зюганов, владимир путин, образование - общество, общество