Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/obrazovanie-1590605546.html
Дистанционное образование никогда не заменит очное обучение, заявил Путин
Дистанционное образование никогда не заменит очное обучение, заявил Путин
Только 2% школ из 39,9 тысячи работают в онлайн-режиме, это связано не только с коронавирусом, но и с гриппом, это вынужденная мера, дистанционное образование... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:07
2020-12-23T17:14
социальный навигатор
сн_образование
геннадий зюганов
владимир путин
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584961979_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_530724ff68f225699a8e89d75259af53.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Только 2% школ из 39,9 тысячи работают в онлайн-режиме, это связано не только с коронавирусом, но и с гриппом, это вынужденная мера, дистанционное образование никогда не сможет заменить очное обучение, заявил президент РФ Владимир Путин.На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на формат дистанционного образования в школах, высказав мнение, что это не только негативно сказывается на качестве образования, но и на здоровье школьников и студентов."Только 2% школ, а их у нас 39,9 тысяч, и только 2% работают в онлайн-режиме. И связано это не только с коронавирусной инфекцией, связано это и с гриппом, и с некоторыми другими сезонными заболеваниями. Так бывало раньше, как вы знаете, и в советские времена так бывало, когда грипп свирепствовал, школы иногда закрывались. Поэтому просто это вынужденная мера", - сказал Путин.Он также напомнил, что школьники младших классов учатся не дистанционно, а в нормальном режиме. В основном на онлайн-режим переведены студенты, добавил Путин.На предложение Зюганова создавать в регионах образовательные центры для одаренных детей по примеру "Сириуса" Путин отметил, что "Сириус" идет в регионы, он там всерьез присутствует"."И мы рекомендовали руководителям регионов Российской Федерации, субъектов России создавать такие же центры образовательные, которые помогали бы и преподавателям, учителям, помогали бы и в поиске талантов. Это все происходит. Будем так и делать дальше", - сказал президент.
https://ria.ru/20201217/plata-1589678866.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584961979_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_06e3b58d42a60631511c6e5356ca4145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, геннадий зюганов, владимир путин, образование - общество, общество

Дистанционное образование никогда не заменит очное обучение, заявил Путин

17:07 23.12.2020 (обновлено: 17:14 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтуденты МГУ перешли на дистанционное обучение
Студенты МГУ перешли на дистанционное обучение - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Только 2% школ из 39,9 тысячи работают в онлайн-режиме, это связано не только с коронавирусом, но и с гриппом, это вынужденная мера, дистанционное образование никогда не сможет заменить очное обучение, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на формат дистанционного образования в школах, высказав мнение, что это не только негативно сказывается на качестве образования, но и на здоровье школьников и студентов.
"Только 2% школ, а их у нас 39,9 тысяч, и только 2% работают в онлайн-режиме. И связано это не только с коронавирусной инфекцией, связано это и с гриппом, и с некоторыми другими сезонными заболеваниями. Так бывало раньше, как вы знаете, и в советские времена так бывало, когда грипп свирепствовал, школы иногда закрывались. Поэтому просто это вынужденная мера", - сказал Путин.
Он также напомнил, что школьники младших классов учатся не дистанционно, а в нормальном режиме. В основном на онлайн-режим переведены студенты, добавил Путин.

"Вынужденная мера, делаем это по рекомендациям медицинских специалистов. Чем быстрее мы выйдем из этого, тем лучше, мы все это прекрасно понимаем, я тоже об этом неоднократно говорил: онлайн-образование не может заменить и не заменит никогда прямого общения с преподавателем, с наставником", - подчеркнул Путин.

На предложение Зюганова создавать в регионах образовательные центры для одаренных детей по примеру "Сириуса" Путин отметил, что "Сириус" идет в регионы, он там всерьез присутствует".
"И мы рекомендовали руководителям регионов Российской Федерации, субъектов России создавать такие же центры образовательные, которые помогали бы и преподавателям, учителям, помогали бы и в поиске талантов. Это все происходит. Будем так и делать дальше", - сказал президент.
Преподаватель ведет дистанционный семинар из аудитории для студентов Уральского федерального университета - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
17 декабря, 13:37Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин оценил требования студентов снизить плату за дистанционное обучение
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеГеннадий ЗюгановВладимир ПутинОбразование - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
Лента новостейМолния