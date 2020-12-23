https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590526306.html
Врачи Charite обнародовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального
Врачи Charite обнародовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального
Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet подробный отчет о клиническом случае Алексея Навального. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:39
2020-12-23T11:39
2020-12-23T12:42
госпитализация алексея навального
алексей навальный
швеция
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577754872_0:287:3130:2048_1920x0_80_0_0_6dda5f26a5e89a1ab41a239069074f37.jpg
БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet подробный отчет о клиническом случае Алексея Навального.Пресс-релиз позиционируют как "восьмое и заключительное" заявление больницы о лечении основателя Фонда борьбы с коррупцией. Авторы напоминают основной ход событий. Пациент поступил к ним в медучреждение 22 августа, спустя несколько дней у него диагностировали тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы. Затем последовало заявление правительства ФРГ о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы "Новичок". При этом врачи омской больницы скорой помощи № 1, куда Навального госпитализировали 20 августа, по итогам обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.В Омске основатель ФБК пробыл два дня, затем его по требованию родственников перевезли на лечение в Берлин. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва несколько раз запрашивала более детальную информацию по результатам анализов и правовой помощи.Известно, что германская разведка BND с 1990-х имела доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.Состояние Навального улучшилось в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, Москва не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным, поэтому решение ЕС о санкциях было правильным.Россия объявила об ответных мерах.
https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590510238.html
https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html
швеция
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577754872_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e8505dec8035499d8e25feb19c8caf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, швеция, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости.
Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet
подробный отчет о клиническом случае Алексея Навального
.
Пресс-релиз позиционируют как "восьмое и заключительное" заявление больницы о лечении основателя Фонда борьбы с коррупцией. Авторы напоминают основной ход событий.
Пациент поступил к ним в медучреждение 22 августа, спустя несколько дней у него диагностировали тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы. Затем последовало заявление правительства ФРГ о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы "Новичок".
"С согласия Алексея Навального команда (лечащих. — Прим. ред.) врачей удовлетворила запрос профильного журнала Lancet и обнародовала отчет о лечении", — уточняется в статье.
При этом врачи омской больницы скорой помощи № 1, куда Навального госпитализировали 20 августа, по итогам обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
В Омске основатель ФБК пробыл два дня, затем его по требованию родственников перевезли на лечение в Берлин. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции
и Франции
. Москва несколько раз запрашивала более детальную информацию по результатам анализов и правовой помощи.
Известно, что германская разведка BND с 1990-х имела доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания
, США
, Швеция, Чехия
. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
Состояние Навального улучшилось в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.
Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, Москва не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным, поэтому решение ЕС о санкциях было правильным.
Россия объявила об ответных мерах.