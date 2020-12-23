https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590526306.html

Врачи Charite обнародовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального

Врачи Charite обнародовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального

Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet подробный отчет о клиническом случае Алексея Навального. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:39

2020-12-23T11:39

2020-12-23T12:42

госпитализация алексея навального

алексей навальный

швеция

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet подробный отчет о клиническом случае Алексея Навального.Пресс-релиз позиционируют как "восьмое и заключительное" заявление больницы о лечении основателя Фонда борьбы с коррупцией. Авторы напоминают основной ход событий. Пациент поступил к ним в медучреждение 22 августа, спустя несколько дней у него диагностировали тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы. Затем последовало заявление правительства ФРГ о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы "Новичок". При этом врачи омской больницы скорой помощи № 1, куда Навального госпитализировали 20 августа, по итогам обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.В Омске основатель ФБК пробыл два дня, затем его по требованию родственников перевезли на лечение в Берлин. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва несколько раз запрашивала более детальную информацию по результатам анализов и правовой помощи.Известно, что германская разведка BND с 1990-х имела доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.Состояние Навального улучшилось в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, Москва не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным, поэтому решение ЕС о санкциях было правильным.Россия объявила об ответных мерах.

https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590510238.html

https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html

швеция

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, швеция, берлин (город), в мире