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Врачи Charite обнародовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального
Врачи Charite обнародовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального
Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet подробный отчет о клиническом случае Алексея Навального. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:39
2020-12-23T12:42
госпитализация алексея навального
алексей навальный
швеция
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet подробный отчет о клиническом случае Алексея Навального.Пресс-релиз позиционируют как "восьмое и заключительное" заявление больницы о лечении основателя Фонда борьбы с коррупцией. Авторы напоминают основной ход событий. Пациент поступил к ним в медучреждение 22 августа, спустя несколько дней у него диагностировали тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы. Затем последовало заявление правительства ФРГ о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы "Новичок". При этом врачи омской больницы скорой помощи № 1, куда Навального госпитализировали 20 августа, по итогам обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.В Омске основатель ФБК пробыл два дня, затем его по требованию родственников перевезли на лечение в Берлин. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва несколько раз запрашивала более детальную информацию по результатам анализов и правовой помощи.Известно, что германская разведка BND с 1990-х имела доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.Состояние Навального улучшилось в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, Москва не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным, поэтому решение ЕС о санкциях было правильным.Россия объявила об ответных мерах.
https://ria.ru/20201223/navalnyy-1590510238.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, швеция, берлин (город), в мире

Врачи Charite обнародовали в журнале Lancet отчет о лечении Навального

11:39 23.12.2020 (обновлено: 12:42 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet подробный отчет о клиническом случае Алексея Навального.
Пресс-релиз позиционируют как "восьмое и заключительное" заявление больницы о лечении основателя Фонда борьбы с коррупцией. Авторы напоминают основной ход событий.
Пациент поступил к ним в медучреждение 22 августа, спустя несколько дней у него диагностировали тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы. Затем последовало заявление правительства ФРГ о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы "Новичок".

"С согласия Алексея Навального команда (лечащих. — Прим. ред.) врачей удовлетворила запрос профильного журнала Lancet и обнародовала отчет о лечении", — уточняется в статье.

При этом врачи омской больницы скорой помощи № 1, куда Навального госпитализировали 20 августа, по итогам обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.
В Омске основатель ФБК пробыл два дня, затем его по требованию родственников перевезли на лечение в Берлин. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва несколько раз запрашивала более детальную информацию по результатам анализов и правовой помощи.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 10:30
Германия оценила возможность новых санкций против России из-за Навального
Известно, что германская разведка BND с 1990-х имела доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
Состояние Навального улучшилось в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.
Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, Москва не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным, поэтому решение ЕС о санкциях было правильным.
Россия объявила об ответных мерах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйШвецияБерлин (город)В мире
 
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