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Германия оценила возможность новых санкций против России из-за Навального
Германия оценила возможность новых санкций против России из-за Навального
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил агентству dpa, что считает "расследование" журналистов Spiegel и других СМИ инцидента с блогером Алексеем Навальным, выводы РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:30
2020-12-23T10:45
sunday times
сергей лавров
мид германии
der spiegel
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
новосибирск
госпитализация алексея навального
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил агентству dpa, что считает "расследование" журналистов Spiegel и других СМИ инцидента с блогером Алексеем Навальным, выводы которого уже отвергли в Москве, подтверждением того, что уже известно немецким властям, однако новых последствий в связи с данными расследования не планируется.По словам Мааса, результаты не являются "ни новыми, ни неожиданными", Европейский союз ввел карательные меры "против политически ответственных за серьезное нарушение Конвенции о химическом оружии".На минувшей неделе Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал материал с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, неоднократно пытались его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за оппозиционером по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск, и в Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности, по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых опровергали российские официальные лица.CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" оппозиционера там.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, их нежелании установить факты.В ходе встречи с членами Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/navalnyy-1590382604.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/peskov-1590394210.html
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sunday times, сергей лавров, мид германии, der spiegel, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, новосибирск, госпитализация алексея навального, хайко маас, алексей навальный, в мире

Германия оценила возможность новых санкций против России из-за Навального

10:30 23.12.2020 (обновлено: 10:45 23.12.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил агентству dpa, что считает "расследование" журналистов Spiegel и других СМИ инцидента с блогером Алексеем Навальным, выводы которого уже отвергли в Москве, подтверждением того, что уже известно немецким властям, однако новых последствий в связи с данными расследования не планируется.
По словам Мааса, результаты не являются "ни новыми, ни неожиданными", Европейский союз ввел карательные меры "против политически ответственных за серьезное нарушение Конвенции о химическом оружии".
"То, что теперь это было еще раз доработано и подкреплено журналистским способом, мы расцениваем как подтверждение ... Однако на этом основании не будет новых последствий", - приводит агентство слова Мааса.
На минувшей неделе Навальный синхронно с американским телеканалом CNN, немецким журналом Spiegel и порталом Bellingcat, который известен антироссийскими конспирологическими статьями, опубликовал материал с утверждением, что знает имена восьмерых "сотрудников ФСБ", которые, по его версии, неоднократно пытались его отравить, но безуспешно. По утверждению Навального, "сотрудники ФСБ" ездили за оппозиционером по российским регионам, в том числе якобы и в Новосибирск, и в Томск, о чем он ранее не знал. При этом не приводится доказательств того, что эти люди совершили какие-то конкретные действия, приведшие к отравлению.
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Авторы "расследования отравления" - сотрудники Bellingcat. Этот ресурс неоднократно публиковал антироссийские материалы, в частности, по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 в Донбассе и "дела Скрипалей", утверждения из которых опровергали российские официальные лица.
CNN, Spiegel и Навальный строят свою версию на основании авиабилетов и выгрузки телефонных счетов, получить или проверить которые законным образом невозможно. Также Навальный утверждает, что российские медики, которые оказывали ему помощь, делали ложные заявления по его диагнозу во время госпитализации в Омске.
При этом авторы "расследования" признают, что нет никаких данных о том, что кто-то из обозначенных "сотрудников ФСБ" был в Омске в период госпитализации Навального, опровергая таким образом более раннюю версию британской Sunday Times о повторной попытке "отравления" оппозиционера там.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "сенсация" в западных СМИ о двойном или тройном "отравлении" Навального говорит об отсутствии у партнеров этики, их нежелании установить факты.
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В ходе встречи с членами Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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