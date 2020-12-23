Главврач Филатовской больницы оценил вероятность мутации COVID в Москве

"Явной мутации мы не видим. Но мы тот стационар, который принимает не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими сопутствующими заболеваниями, в том числе и острыми хирургическими заболеваниями. Поэтому у нас находятся микст-пациенты, у которых состояние усугубляется за счет того, что есть сочетанная патология", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, наблюдается ли мутация коронавируса.