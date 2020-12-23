https://ria.ru/20201223/mutatsii-1590503779.html
Главврач Филатовской больницы оценил вероятность мутации COVID в Москве
Главврач Филатовской больницы оценил вероятность мутации COVID в Москве
Явной мутации коронавируса в российской столице врачи не видят, заявил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:49
2020-12-23T09:49
2020-12-23T12:34
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Явной мутации коронавируса в российской столице врачи не видят, заявил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфЧитайте полный текст интервью >>
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество