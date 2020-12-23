https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590525209.html

Валерий Вечорко: COVID-ситуация в январе будет зависеть от сознательности

Валерий Вечорко: COVID-ситуация в январе будет зависеть от сознательности

О том, изменилось ли течение коронавируса, и замечены ли мутации, какие болезни чаще всего сопровождают коронавирус и о своей новогодней мечте в интервью РИА... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:30

2020-12-23T12:30

2020-12-23T12:30

валерий вечорко

коронавирус в россии

россия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590520959_0:87:2974:1760_1920x0_80_0_0_77b4bcfba79b2e40717204a668fb08e8.jpg

О том, изменилось ли течение коронавируса, и замечены ли мутации, какие болезни чаще всего сопровождают коронавирус и о своей новогодней мечте в интервью РИА Новости рассказал главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко. Беседовала Ольга Овчинникова.– Полностью ли заполнена Филатовская больница? Или есть свободные мощности?– Надо сказать, что на сегодня больница заполнена не до отказа, не полностью. У нас находится порядка 1,5 тысяч пациентов.– Сколько пациентов находятся в реанимации? Каков процент пациентов на ИВЛ в реанимации?– В реанимации около 200. Конечно, не все они подключены к аппаратам ИВЛ, часть – на высокопоточной вентиляции и на кислороде. На аппаратах ИВЛ порядка 30%.– Утяжелились ли пациенты по сравнению с весной?– Необходимо сказать, что, наверное, картина течения болезни изменилась, сейчас она протекает немного иначе. Если раньше у нас поступал пациент с лихорадкой, она была стойкая в течение какого-то периода времени, а потом наступало улучшение. То сейчас течение болезни – волнообразное. Поступает пациент, допустим, с температурой 38 градусов, потом она снижается, потом опять поднимается до 38.– Замечена ли какая-то мутация инфекции?– Явной мутации мы не видим. Но мы тот стационар, который принимает не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими сопутствующими заболеваниями, в том числе и острыми хирургическими заболеваниями. Поэтому у нас находятся микст-пациенты, у которых состояние усугубляется за счет того, что есть сочетанная патология.– Раз речь зашла о микст-инфекции, на что в первую очередь делаете упор в таких случаях?– Мы упор при лечении делаем и на купирование гипертермии, и на работу по улучшению сатурации, и на отслеживание лабораторных показателей, и на недопущение наслоения бактериальной флоры. Тут много разных направлений.– Я правильно понимаю, что есть такие пациенты, у которых коронавирус – это не первоочередное, что вы лечите?– Бывает и так. Например, к нам переводят из другой больницы пациента, который ПЦР+, бессимптомный. Это одна ситуация. Бывает, что он откуда-то выписался, находится на самоизоляции 14 дней – и опять же поступает к нам с другой патологией. Понятно, что если он вылечился от коронавируса и поступает с острой хирургической патологией, то мы лечим острую хирургическую патологию. Бывают пациенты, которые поступают и с хирургической патологией, и с коронавирусной инфекцией, мы тогда лечим одновременно и коронавирусную инфекцию, и проводим оперативное лечение патологии.– Какие сопутствующие заболевания чаще всего встречаются у больных ковидом?– Трудно сказать, какие чаще всего. Поступают с разными заболеваниями: у нас и заболевания сердца, и заболевания аорты, которое требует экстренного кардиохирургического вмешательства, и острая хирургия живота, и переломы. Все это коморбидные больные.– Говорят, что коронавирус дает осложнение на сердце и создает проблемы с тромбами, правда ли это? Как лечите таких пациентов?– Дело в том, что коронавирусная инфекция поражает, в первую очередь, дыхательный тракт, дыхательную систему. Потом, о чем вы говорите, вызывает микротромбозы – это нарушение целостности сосудов, так называемого эндотелия. Это и поражение желудочно-кишечного тракта, которое протекает в виде мезентериального тромбоза. И поражения центральной нервной системы. Поэтому тут практически весь организм задействован при коронавирусной инфекции. Вопрос – как его лечить? Клиницисты анализировали течение болезни у разных пациентов и разработали новые схемы лечения. Если речь о микротромбозах, у нас все получают антикоагулянтную терапию, которая способствует предотвращению микротромбозов. Но, конечно, все сугубо индивидуально с каждым пациентом.– А если уже появились тромбы?– Для этого есть антикоагулянтная терапия, есть тромболитики, есть определенное механическое участие, например, кава-фильтры. Поэтому здесь все сугубо индивидуально. Если мы видим тромбоз сосудов, мы, конечно, им занимаемся.– Сложнее ли организму восстановиться после сочетанной болезни?– Безусловно. Если пациент приезжает к нам только с поражением легких – пневмонией, то мы его стабилизируем, вылечим, затем ему необходимо проводить дыхательную гимнастику. Если он приезжает с инфарктом миокарда и с коронавирусной инфекцией, безусловно, происходит реабилитация и как у больных, перенесших инфаркт миокарда, и вторая часть как у пациентов, которые болели коронавирусной инфекцией.– Как изменилось лечение коронавируса за те девять месяцев, что вы с ним боретесь?– Мы значительно продвинулись вперед. Я помню, когда мы начинали лечить, мы использовали один набор препаратов в соответствии с рекомендациями Минздрава. Сейчас уже выпущена девятая версия рекомендаций с новыми схемами лечения – действуем в соответствии с ними. Есть и новые методики, например, лечение донорской плазмой, ингибиторами интерлейкинов 6 и янус-киназ.– Какие методики применяются сейчас и какие наиболее эффективны?– Это, конечно индивидуально. Когда к нам поступает пациент, мы берем все анализы, биохимию, коагулограмму, смотрим его основные показатели и на основании показаний назначаем те или иные препараты. Если там только вирусная инфекция, мы прибегаем к противовирусным препаратам, глюкокортикостероидам. Если присоединяется бактериальная инфекция, то, конечно, здесь свое место в лечении находит антибактериальная терапия. Иногда применяются муколитики, практически всегда антикоагулянты. Это зависит от показателей, от клиники. Поголовного применения антибактериального препарата у нас нет. В том числе наши больные по показаниям получают и плазму.– На базе вашей больницы функционирует роддом для женщин с ковидом. Отличается ли здоровье этих детей от нормы?– В этом направлении у нас хорошие новости. Ни один ребенок, который родился в нашем роддоме, не заразился ковидом. В целом здоровье в норме. Но надо понимать, что многое в здоровье ребенка зависит от здоровья мамы, от времени и срока родоразрешения. Если состояние мамы ухудшается, соответственно кровоснабжение у плода ухудшается, мы делаем постоянные обследования, при необходимости родоразрешаем пораньше. Бывают и уникальные случаи, например, был случай, когда беременная женщина была в реанимации на аппарате ИВЛ на протяжении 44 дней, мы ее родоразрешили, с ребенком все замечательно, и мама в скором времени готовится на выписку.– Сколько медиков уволилось во время пандемии, есть ли дефицит кадров?– Текучесть кадров в такой большой больнице, как наша, существует всегда, но она в пределах допустимых значений, пандемия никак существенно на нее не повлияла. Что касается нашего общего штата, то он вырос в пандемию. У нас на сегодня 3116 сотрудников, а до пандемии было порядка 2,5 тысяч. Когда нагрузка увеличилась, койки возросли – штат увеличился.– Этот штат справляется с нынешней нагрузкой?– Да, справляется.– Сколько сотрудников переболело коронавирусом? – Небольшой процент.– Те сотрудники, кто не болел, уже вакцинировались?– В процессе.– А вы?– А у меня пока есть антитела.– Легче ли сейчас справляться с нагрузкой, чем весной?– Я бы так не сказал, что легче или сложнее. Я бы по-другому сказал: сейчас уже за эти девять месяцев мы свыклись с тем, с чем и как мы сейчас работаем.– Но усталость ведь копится?– Копится, мы ведь не железные.– А свободное время на себя, на семью у врачей есть?– Работают ведь посуточно, работают ведь по графику. Мы готовы предоставить график работы по желанию: кто-то работает по восемь часов, кто-то работает по 12 часов, кто-то по 24 часа. Но они работают по графику как раньше, так и сейчас. Это ответ на ваш вопрос, есть у коллектива время отдохнуть или нет. А что касается нас, администрации, то мы работаем не совсем по графику, и это тоже ответ на ваш вопрос.– Есть ли какие-то пиковые часы, дни, когда нагрузка на больницу возрастает?– Я бы с осторожностью сказал, что, наверное, больше ночью. Потому что мы – та больница, в которую перевозят пациентов из других больниц, которых там лечили, и возникла какая-то острая ситуация. Они, как правило, больше ночью переводят.– Ожидаете ли роста числа заболевших во время и после новогодних праздников?– Все будет зависеть от сознательности людей в том числе. До праздника осталось две недели, думаю, ничего не произойдет за две недели. Но если в сознании у многих отложилось, что необходимо носить маски, обрабатывать руки, соблюдать дистанцию, то не должно быть ничего и после. Если же начнется "море по колено" – можно ожидать увеличение заболеваемости. Очевидно, это даже не доктору понятно.– И как посоветуете отметить Новый год москвичам, чтобы не заболеть?– Новый год – семейный праздник, вот и отмечайте семьей.– То есть поменьше выбираться в массовые места?– Действительно, поменьше выбираться. Как говорят, береженого бог бережет. Эти сиюминутные всплески, они не стоят того, чтобы потом оказаться в больнице, а еще хуже – в реанимации. Я понимаю, что многим это не понравится, но я хочу сказать, что мы девять месяцев работаем и дальше продолжаем работать, люди тоже могут переждать, пока у нас популяционный иммунитет выработается, пока для вакцины расширятся группы получателей, когда эти моменты наберут силу, тогда уже и на танцы ходить, и на дискотеки.– Как врачи больницы будут работать в праздники?– Все работают по графику. Если мы возьмем прошлый новый год или позапрошлый, то был график, и здесь будет такой же ничем не отличающийся график. Одни будут на работе встречать Новый год, другие – в кругу семьи.– То есть усиление не планируется?– Тут мы будем смотреть по ситуации, для того, чтобы усиляться, должна быть причина. А причины особой пока нет. Может быть как обычно: с 31 на первое – затишье, а первого начинают поступать переломы, ушибы, ссадины. Если будет необходимость, усилимся травматологами. Мы эту ситуацию можем скорректировать в любое время.– Изменила ли вас пандемия? Может, открыли в себе какие-то скрытые ресурсы?– Очень изменила. Я больше узнал людей. Я увидел востребованность медицинского сообщества, врачей. Сейчас доктор – это важный человек, хотелось бы, чтобы это осталось. Какие-то коллеги вокруг проявили себя, это интересный опыт.А еще я стал активным пользователем интернета: у меня появились странички в Instagram и Facebook, у меня их раньше не было. А теперь есть личные странички. Кстати, много подписчиков. Я всегда стараюсь даже в самой плохой ситуации находить небольшой положительный момент.– Есть ли какая-то новогодняя мечта? Что бы для вас было лучшим подарком?– Для себя… Есть. Очень хочется съездить на родину, в деревню Городная в Белоруссии, на могилку к родителям. Зайти в дом. Попариться в баньке. А рано утром, когда все вокруг еще накрыто туманом, отправиться на рыбалку. И там, на берегу реки, в абсолютной тишине встретить рассвет вместе со звуками просыпающейся природы. И никуда не спешить. Хотя бы день. А лучше 4-5. Но пока их нет.

https://ria.ru/20201216/oslozhneniya-1589565063.html

https://ria.ru/20201218/postkovid-1589819983.html

https://ria.ru/20201221/kovid-1590242761.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/kovid-1589622828.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий вечорко, коронавирус в россии, россия, интервью