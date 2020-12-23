Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/mrot-1590607713.html
Путин поддержал идею повысить МРОТ
Путин поддержал идею повысить МРОТ
Владимир Путин согласился с предложением повысить минимальный размер оплаты труда. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:16
2020-12-23T20:10
сергей миронов
справедливая россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586939350_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_c06788e575c804bec3f545317343ff03.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин согласился с предложением повысить минимальный размер оплаты труда.Во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отметил, что сегодняшняя величина МРОТ не соответствует реалиям. По мнению политика, показатель надо рассчитывать на семью с двумя-тремя детьми.Согласно закону с января 2021 года минимальный размер оплаты труда достигнет 12 792 рубля в месяц. Далее его будут устанавливать с учетом медианной заработной платы за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианного дохода пересматривают не реже раза в пять лет, для следующего года оно составит 42 процента.
https://ria.ru/20201216/mrot-1589474958.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586939350_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6669649b7583dea08516790255f3f0aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей миронов, справедливая россия, владимир путин, общество

Путин поддержал идею повысить МРОТ

17:16 23.12.2020 (обновлено: 20:10 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди на остановке общественного транспорта в Симферополе
Люди на остановке общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин согласился с предложением повысить минимальный размер оплаты труда.
Во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отметил, что сегодняшняя величина МРОТ не соответствует реалиям. По мнению политика, показатель надо рассчитывать на семью с двумя-тремя детьми.

"Что касается МРОТ, то действительно минимальная величина, что уж там говорить. Но мы только смогли вот совсем недавно МРОТ приравнять к ПМ (прожиточному минимуму. — Прим. ред.), это был значительный шаг, дальше надо действовать постепенно, поэтапно. <...> Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи", — сказал президент.

Согласно закону с января 2021 года минимальный размер оплаты труда достигнет 12 792 рубля в месяц. Далее его будут устанавливать с учетом медианной заработной платы за предыдущий год.
Соотношение медианного размера оплаты труда и медианного дохода пересматривают не реже раза в пять лет, для следующего года оно составит 42 процента.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 12:47
Госдума приняла закон о новой методике расчета МРОТ
 
Сергей МироновСправедливая РоссияВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
Лента новостейМолния