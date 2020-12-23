https://ria.ru/20201223/mrot-1590607713.html

Путин поддержал идею повысить МРОТ

Путин поддержал идею повысить МРОТ

Владимир Путин согласился с предложением повысить минимальный размер оплаты труда. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:16

2020-12-23T17:16

2020-12-23T20:10

сергей миронов

справедливая россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин согласился с предложением повысить минимальный размер оплаты труда.Во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отметил, что сегодняшняя величина МРОТ не соответствует реалиям. По мнению политика, показатель надо рассчитывать на семью с двумя-тремя детьми.Согласно закону с января 2021 года минимальный размер оплаты труда достигнет 12 792 рубля в месяц. Далее его будут устанавливать с учетом медианной заработной платы за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианного дохода пересматривают не реже раза в пять лет, для следующего года оно составит 42 процента.

https://ria.ru/20201216/mrot-1589474958.html

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2020

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сергей миронов, справедливая россия, владимир путин, общество