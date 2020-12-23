https://ria.ru/20201223/mladentsy-1590517773.html
Врач рассказал, передается ли коронавирус от матери к новорожденному
Врач рассказал, передается ли коронавирус от матери к новорожденному
Ни один ребенок, который родился у заболевших мам в роддоме Филатовской больницы в Москве, не заразился коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:08
2020-12-23T11:08
2020-12-23T12:33
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ни один ребенок, который родился у заболевших мам в роддоме Филатовской больницы в Москве, не заразился коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко.По его словам, если состояние мамы ухудшается, соответственно, кровоснабжение у плода ухудшается, врачи при необходимости родоразрешают пораньше."Бывают и уникальные случаи, например, был случай, когда беременная женщина была в реанимации на аппарате ИВЛ на протяжении 44 дней, мы ее родоразрешили, с ребенком всё замечательно и мама в скором времени готовится на выписку", - добавил главврач.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфЧитайте полный текст интервью >>
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество