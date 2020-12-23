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В России буду производить самоочищающиеся ткани для медицинских масок
В России буду производить самоочищающиеся ткани для медицинских масок
Разработанную сибирскими учеными технологию производства самоочищающихся тканей для защитных костюмов, медицинской одежды и масок внедрят в производство уже в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:27
2020-12-23T10:27
новосибирский государственный медицинский университет
российская академия наук
новосибирский государственный университет
технологии
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Разработанную сибирскими учеными технологию производства самоочищающихся тканей для защитных костюмов, медицинской одежды и масок внедрят в производство уже в 2021 году, сообщает в среду Институт катализа им. Г.К. Борескова (ИК СО РАН).Технологию производства самоочищающихся под воздействием ультрафиолетового или солнечного света тканей разработали сотрудники Новосибирского государственного университета и Института катализа. Внедрением занимается подразделение НГУ - научно-образовательный центр "Институт химических технологий" (НОЦ ИНХИТ).В Институте катализа также сообщили, что параллельно в Новосибирском государственном медицинском университете идут работы по исследованию и сертификации материала, подтверждению его дезинфицирующих свойств. Часть данных была получена ранее, но сертификация необходима для запуска производства и дальнейших продаж.Разработанные сибирскими учеными материалы пропитаны наночастицами диоксида титана. Под воздействием искусственного ультрафиолетового или солнечного света эти ткани (хлопковые или на основе полиэфира) самостоятельно очищаются от бактерий и вирусных частиц. Перспектива их применения — производство средств индивидуальной защиты: масок, защитных костюмов, медицинской одежды.
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новосибирский государственный медицинский университет, российская академия наук, новосибирский государственный университет, технологии

В России буду производить самоочищающиеся ткани для медицинских масок

10:27 23.12.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПошив защитных масок в Минске
Пошив защитных масок в Минске - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Разработанную сибирскими учеными технологию производства самоочищающихся тканей для защитных костюмов, медицинской одежды и масок внедрят в производство уже в 2021 году, сообщает в среду Институт катализа им. Г.К. Борескова (ИК СО РАН).
Технологию производства самоочищающихся под воздействием ультрафиолетового или солнечного света тканей разработали сотрудники Новосибирского государственного университета и Института катализа. Внедрением занимается подразделение НГУ - научно-образовательный центр "Институт химических технологий" (НОЦ ИНХИТ).
"Мы выходим на подписание первого лицензионного соглашения между НОЦ ИНХИТ и московской компанией, работающей в области разработки и производства каталитических систем для очистки воздуха. Это соглашение о внедрении технологии производства самоочищающейся ткани на основе диоксида титана, которая проявляет дезинфицирующие свойства под воздействием ультрафиолета и солнечного света. Компания займется наладкой производства этой ткани в 2021 году", - приводятся в сообщении слова директора НОЦ ИНХИТ Дениса Козлова.
В Институте катализа также сообщили, что параллельно в Новосибирском государственном медицинском университете идут работы по исследованию и сертификации материала, подтверждению его дезинфицирующих свойств. Часть данных была получена ранее, но сертификация необходима для запуска производства и дальнейших продаж.
Разработанные сибирскими учеными материалы пропитаны наночастицами диоксида титана. Под воздействием искусственного ультрафиолетового или солнечного света эти ткани (хлопковые или на основе полиэфира) самостоятельно очищаются от бактерий и вирусных частиц. Перспектива их применения — производство средств индивидуальной защиты: масок, защитных костюмов, медицинской одежды.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Новосибирский государственный медицинский университетРоссийская академия наукНовосибирский государственный университетТехнологии
 
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