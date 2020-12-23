В России буду производить самоочищающиеся ткани для медицинских масок
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Разработанную сибирскими учеными технологию производства самоочищающихся тканей для защитных костюмов, медицинской одежды и масок внедрят в производство уже в 2021 году, сообщает в среду Институт катализа им. Г.К. Борескова (ИК СО РАН).
Технологию производства самоочищающихся под воздействием ультрафиолетового или солнечного света тканей разработали сотрудники Новосибирского государственного университета и Института катализа. Внедрением занимается подразделение НГУ - научно-образовательный центр "Институт химических технологий" (НОЦ ИНХИТ).
"Мы выходим на подписание первого лицензионного соглашения между НОЦ ИНХИТ и московской компанией, работающей в области разработки и производства каталитических систем для очистки воздуха. Это соглашение о внедрении технологии производства самоочищающейся ткани на основе диоксида титана, которая проявляет дезинфицирующие свойства под воздействием ультрафиолета и солнечного света. Компания займется наладкой производства этой ткани в 2021 году", - приводятся в сообщении слова директора НОЦ ИНХИТ Дениса Козлова.
В Институте катализа также сообщили, что параллельно в Новосибирском государственном медицинском университете идут работы по исследованию и сертификации материала, подтверждению его дезинфицирующих свойств. Часть данных была получена ранее, но сертификация необходима для запуска производства и дальнейших продаж.
Разработанные сибирскими учеными материалы пропитаны наночастицами диоксида титана. Под воздействием искусственного ультрафиолетового или солнечного света эти ткани (хлопковые или на основе полиэфира) самостоятельно очищаются от бактерий и вирусных частиц. Перспектива их применения — производство средств индивидуальной защиты: масок, защитных костюмов, медицинской одежды.
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