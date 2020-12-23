https://ria.ru/20201223/maski-1590509916.html

В России буду производить самоочищающиеся ткани для медицинских масок

В России буду производить самоочищающиеся ткани для медицинских масок

Разработанную сибирскими учеными технологию производства самоочищающихся тканей для защитных костюмов, медицинской одежды и масок внедрят в производство уже в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:27

2020-12-23T10:27

2020-12-23T10:27

новосибирский государственный медицинский университет

российская академия наук

новосибирский государственный университет

технологии

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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Разработанную сибирскими учеными технологию производства самоочищающихся тканей для защитных костюмов, медицинской одежды и масок внедрят в производство уже в 2021 году, сообщает в среду Институт катализа им. Г.К. Борескова (ИК СО РАН).Технологию производства самоочищающихся под воздействием ультрафиолетового или солнечного света тканей разработали сотрудники Новосибирского государственного университета и Института катализа. Внедрением занимается подразделение НГУ - научно-образовательный центр "Институт химических технологий" (НОЦ ИНХИТ).В Институте катализа также сообщили, что параллельно в Новосибирском государственном медицинском университете идут работы по исследованию и сертификации материала, подтверждению его дезинфицирующих свойств. Часть данных была получена ранее, но сертификация необходима для запуска производства и дальнейших продаж.Разработанные сибирскими учеными материалы пропитаны наночастицами диоксида титана. Под воздействием искусственного ультрафиолетового или солнечного света эти ткани (хлопковые или на основе полиэфира) самостоятельно очищаются от бактерий и вирусных частиц. Перспектива их применения — производство средств индивидуальной защиты: масок, защитных костюмов, медицинской одежды.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирский государственный медицинский университет, российская академия наук, новосибирский государственный университет, технологии