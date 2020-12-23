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Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына иркутского экс-губернатора
Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына иркутского экс-губернатора
Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области, по обвинению в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T19:40
2020-12-23T19:40
задержание иркутского депутата левченко
андрей левченко
игорь кобзев
сергей левченко
кпрф
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
ангарск
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области, по обвинению в афере на 185 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсудом признано законным постановление Басманного районного суда Москвы от 18 ноября о продлении меры пресечения Левченко",- сказал собеседник агентства.Таким образом, бывший чиновник останется в СИЗО до 20 февраля.Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, этапирован в Москву и помещен под стражу, впоследствии бизнесмена перевели под домашний арест.Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором компании "Стальконструкция".Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил Игорь Кобзев, до этого бывший замглавы МЧС России.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/levchenko-1577912268.html
https://ria.ru/20200929/usole-1577922694.html
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задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, игорь кобзев, сергей левченко, кпрф, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, ангарск, иркутская область, происшествия

Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына иркутского экс-губернатора

19:40 23.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде Москвы
Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области, по обвинению в афере на 185 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсудом признано законным постановление Басманного районного суда Москвы от 18 ноября о продлении меры пресечения Левченко",- сказал собеседник агентства.
Таким образом, бывший чиновник останется в СИЗО до 20 февраля.
Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Сотрудники Следственного комитета РФ во время задержание депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 19:39
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Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, этапирован в Москву и помещен под стражу, впоследствии бизнесмена перевели под домашний арест.
Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором компании "Стальконструкция".
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил Игорь Кобзев, до этого бывший замглавы МЧС России.
 
Задержание иркутского депутата ЛевченкоАндрей ЛевченкоИгорь КобзевСергей ЛевченкоКПРФГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваАнгарскИркутская областьПроисшествия
 
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