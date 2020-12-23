Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына иркутского экс-губернатора
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области, по обвинению в афере на 185 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсудом признано законным постановление Басманного районного суда Москвы от 18 ноября о продлении меры пресечения Левченко",- сказал собеседник агентства.
Таким образом, бывший чиновник останется в СИЗО до 20 февраля.
Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, этапирован в Москву и помещен под стражу, впоследствии бизнесмена перевели под домашний арест.
Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.
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В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором компании "Стальконструкция".
Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил Игорь Кобзев, до этого бывший замглавы МЧС России.