https://ria.ru/20201223/levchenko-1590636122.html

Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына иркутского экс-губернатора

Мосгорсуд отказался выпускать из СИЗО сына иркутского экс-губернатора

Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области, по обвинению в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T19:40

2020-12-23T19:40

2020-12-23T19:40

задержание иркутского депутата левченко

андрей левченко

игорь кобзев

сергей левченко

кпрф

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

ангарск

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына бывшего губернатора области, по обвинению в афере на 185 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсудом признано законным постановление Басманного районного суда Москвы от 18 ноября о продлении меры пресечения Левченко",- сказал собеседник агентства.Таким образом, бывший чиновник останется в СИЗО до 20 февраля.Сын бывшего губернатора Иркутской области обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.Другим фигурантом дела является директор местной компании Олег Хамуляк - ему и Левченко вменяется хищение более чем 185 миллионов рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.Хамуляк был задержан в ноябре 2019 года, этапирован в Москву и помещен под стражу, впоследствии бизнесмена перевели под домашний арест.Андрею Левченко 38 лет, он избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года работает генеральным директором компании "Стальконструкция".Его отец Сергей Левченко - член президиума ЦК КПРФ. Был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию", на посту главы региона его сменил Игорь Кобзев, до этого бывший замглавы МЧС России.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/levchenko-1577912268.html

https://ria.ru/20200929/usole-1577922694.html

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задержание иркутского депутата левченко, андрей левченко, игорь кобзев, сергей левченко, кпрф, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, ангарск, иркутская область, происшествия