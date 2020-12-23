Найденного в мусоре кота сделали замминистра Ульяновской области
17:49 23.12.2020 (обновлено: 22:41 23.12.2020)
© Фото : предоставлено минприроды Ульяновской областиКот, спасенный на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске
© Фото : предоставлено минприроды Ульяновской области
САМАРА, 23 дек — РИА Новости. Кота, спасенного на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, забрали в Министерство природы и цикличной экономики региона, он займет неофициальную должность замминистра по охране животного мира, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее работники "Горкомхоза" в Ульяновске на линии предсортировки спасли кота, который мог попасть в сепаратор. Один из сотрудников, который подготавливал содержимое для дальнейшей сортировки, разрезал мусорный пакет, в котором обнаружил животное. По словам директора компании Игоря Перфильева, кот оказался упитанным, чистым и ухоженным, по нему видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Животное не пострадало, но было очень напугано.
"Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина выступила с инициативой забрать кота в ведомство, отныне в структуру ведомства введена неофициальная должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира", — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что кота осмотрели в ветеринарной клинике, он здоров. По рекомендации ветеринара, кота обработали средством против блох, в ближайшее время ему будут сделаны необходимые прививки. В ведомстве также объявили конкурс на выбор имени для животного, предложения можно передать в Минприроды Ульяновской области.
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По информации пресс-службы, сортировщик Михаил Тукаш, который спас кота, и директор "Горкомхоза" Игорь Перфильев награждены благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира.