https://ria.ru/20201223/kot-1590616383.html

Найденного в мусоре кота сделали замминистра Ульяновской области

Найденного в мусоре кота сделали замминистра Ульяновской области

Кота, спасенного на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, забрали в Министерство природы и цикличной экономики региона, он займет неофициальную... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:49

2020-12-23T17:49

2020-12-23T22:41

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САМАРА, 23 дек — РИА Новости. Кота, спасенного на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, забрали в Министерство природы и цикличной экономики региона, он займет неофициальную должность замминистра по охране животного мира, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее работники "Горкомхоза" в Ульяновске на линии предсортировки спасли кота, который мог попасть в сепаратор. Один из сотрудников, который подготавливал содержимое для дальнейшей сортировки, разрезал мусорный пакет, в котором обнаружил животное. По словам директора компании Игоря Перфильева, кот оказался упитанным, чистым и ухоженным, по нему видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Животное не пострадало, но было очень напугано.В министерстве добавили, что кота осмотрели в ветеринарной клинике, он здоров. По рекомендации ветеринара, кота обработали средством против блох, в ближайшее время ему будут сделаны необходимые прививки. В ведомстве также объявили конкурс на выбор имени для животного, предложения можно передать в Минприроды Ульяновской области.По информации пресс-службы, сортировщик Михаил Тукаш, который спас кота, и директор "Горкомхоза" Игорь Перфильев награждены благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира.

https://ria.ru/20201102/dolgi-1582726921.html

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россия, ульяновская область, ульяновск, общество