Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/kot-1590616383.html
Найденного в мусоре кота сделали замминистра Ульяновской области
Найденного в мусоре кота сделали замминистра Ульяновской области
Кота, спасенного на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, забрали в Министерство природы и цикличной экономики региона, он займет неофициальную... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:49
2020-12-23T22:41
россия
ульяновская область
ульяновск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590610704_0:198:2112:1386_1920x0_80_0_0_42c7a86593381e2bc7787b55172308b3.jpg
САМАРА, 23 дек — РИА Новости. Кота, спасенного на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, забрали в Министерство природы и цикличной экономики региона, он займет неофициальную должность замминистра по охране животного мира, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее работники "Горкомхоза" в Ульяновске на линии предсортировки спасли кота, который мог попасть в сепаратор. Один из сотрудников, который подготавливал содержимое для дальнейшей сортировки, разрезал мусорный пакет, в котором обнаружил животное. По словам директора компании Игоря Перфильева, кот оказался упитанным, чистым и ухоженным, по нему видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Животное не пострадало, но было очень напугано.В министерстве добавили, что кота осмотрели в ветеринарной клинике, он здоров. По рекомендации ветеринара, кота обработали средством против блох, в ближайшее время ему будут сделаны необходимые прививки. В ведомстве также объявили конкурс на выбор имени для животного, предложения можно передать в Минприроды Ульяновской области.По информации пресс-службы, сортировщик Михаил Тукаш, который спас кота, и директор "Горкомхоза" Игорь Перфильев награждены благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира.
https://ria.ru/20201102/dolgi-1582726921.html
россия
ульяновская область
ульяновск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590610704_0:0:2112:1584_1920x0_80_0_0_10126d8ef724182583f6ce5e2530d421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ульяновская область, ульяновск, общество

Найденного в мусоре кота сделали замминистра Ульяновской области

17:49 23.12.2020 (обновлено: 22:41 23.12.2020)
 
© Фото : предоставлено минприроды Ульяновской областиКот, спасенный на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске
Кот, спасенный на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : предоставлено минприроды Ульяновской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 23 дек — РИА Новости. Кота, спасенного на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, забрали в Министерство природы и цикличной экономики региона, он займет неофициальную должность замминистра по охране животного мира, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее работники "Горкомхоза" в Ульяновске на линии предсортировки спасли кота, который мог попасть в сепаратор. Один из сотрудников, который подготавливал содержимое для дальнейшей сортировки, разрезал мусорный пакет, в котором обнаружил животное. По словам директора компании Игоря Перфильева, кот оказался упитанным, чистым и ухоженным, по нему видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Животное не пострадало, но было очень напугано.

"Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина выступила с инициативой забрать кота в ведомство, отныне в структуру ведомства введена неофициальная должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что кота осмотрели в ветеринарной клинике, он здоров. По рекомендации ветеринара, кота обработали средством против блох, в ближайшее время ему будут сделаны необходимые прививки. В ведомстве также объявили конкурс на выбор имени для животного, предложения можно передать в Минприроды Ульяновской области.
Тайский кот, вернувшийся домой с запиской о долге за рыбу - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 20:43
Кот пропал на три дня и вернулся домой с долгами
По информации пресс-службы, сортировщик Михаил Тукаш, который спас кота, и директор "Горкомхоза" Игорь Перфильев награждены благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира.
 
РоссияУльяновская областьУльяновскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
Лента новостейМолния