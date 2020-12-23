https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590583288.html

В Петербурге заявили о замедлении распространения COVID-19

В Петербурге заявили о замедлении распространения COVID-19

Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось, что свидетельствует о замедлении распространения инфекции, говорится в материалах... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:33

2020-12-23T15:33

2020-12-23T15:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось, что свидетельствует о замедлении распространения инфекции, говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.По данным совета, в среду в Петербурге зарегистрировано 974 госпитализации взрослых с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.Отмечается, что эти данные позволяют рассчитывать на стабилизацию эпидемиологического процесса на этой неделе при условии соблюдения жителями противоэпидемических мер.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 212 074 случая заражения COVID-19, скончались 7074 человека, выздоровели 123 518 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/geyts-1590581302.html

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коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество