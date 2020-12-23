В Петербурге заявили о замедлении распространения COVID-19
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось, что свидетельствует о замедлении распространения инфекции, говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
По данным совета, в среду в Петербурге зарегистрировано 974 госпитализации взрослых с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
"По сравнению с прошлой неделей, когда 16 декабря было зафиксировано 1025 госпитализаций взрослых пациентов, отмечается снижение этого показателя примерно на 5%. Уменьшение числа госпитализированных говорит о замедлении распространения новой коронавирусной инфекции, что можно объяснить введенными правительством города ограничительными мероприятиями", - говорится в материалах.
Отмечается, что эти данные позволяют рассчитывать на стабилизацию эпидемиологического процесса на этой неделе при условии соблюдения жителями противоэпидемических мер.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 212 074 случая заражения COVID-19, скончались 7074 человека, выздоровели 123 518 человек.
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