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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590583288.html
В Петербурге заявили о замедлении распространения COVID-19
В Петербурге заявили о замедлении распространения COVID-19
Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось, что свидетельствует о замедлении распространения инфекции, говорится в материалах... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:33
2020-12-23T15:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось, что свидетельствует о замедлении распространения инфекции, говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.По данным совета, в среду в Петербурге зарегистрировано 974 госпитализации взрослых с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.Отмечается, что эти данные позволяют рассчитывать на стабилизацию эпидемиологического процесса на этой неделе при условии соблюдения жителями противоэпидемических мер.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 212 074 случая заражения COVID-19, скончались 7074 человека, выздоровели 123 518 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге заявили о замедлении распространения COVID-19

15:33 23.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизилось, что свидетельствует о замедлении распространения инфекции, говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
По данным совета, в среду в Петербурге зарегистрировано 974 госпитализации взрослых с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
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"По сравнению с прошлой неделей, когда 16 декабря было зафиксировано 1025 госпитализаций взрослых пациентов, отмечается снижение этого показателя примерно на 5%. Уменьшение числа госпитализированных говорит о замедлении распространения новой коронавирусной инфекции, что можно объяснить введенными правительством города ограничительными мероприятиями", - говорится в материалах.
Отмечается, что эти данные позволяют рассчитывать на стабилизацию эпидемиологического процесса на этой неделе при условии соблюдения жителями противоэпидемических мер.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 212 074 случая заражения COVID-19, скончались 7074 человека, выздоровели 123 518 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
 
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