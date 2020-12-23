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Наука
https://ria.ru/20201223/kaspiy-1590587703.html
Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря
Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря
По подсчетам немецких и голландских исследователей, уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Это вызовет целый ряд... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:53
2020-12-23T23:10
наука
климат
каспийское море
земля - риа наука
оон
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По подсчетам немецких и голландских исследователей, уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Это вызовет целый ряд проблем в экологии, экономике и политической стабильности региона, считают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth &amp; Environment.В то время как многие страны мира обеспокоены повышением уровня моря, более ста миллионов человек, проживающих в Прикаспийском регионе, сталкиваются с противоположной проблемой — стремительным падением уровня Каспийского моря.В географическом понимании это не море, а самое большое в мире озеро площадью 371 тысяча квадратных километров. Но с каждым годом оно становится все меньше. Начиная с 1990-х годов его уровень ежегодно опускается на несколько сантиметров.Немецкие ученые из Гисенского и Бременского университетов вместе с голландским геологом Франком Весселингом (Frank Wesselingh) из департамента наук о Земле Утрехтского университета построили прогнозную модель изменения уровня Каспийского моря до конца XXI века.Согласно их расчетам, снижение ускорится в ближайшие десятилетия и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров, а площадь морского бассейна сократится на 23-34 процента."Для сравнения, если уровень Северного моря упадет на два или три метра, доступ к таким портам, как Роттердам, Гамбург и Лондон, будет затруднен. Рыбацкие суда и контейнерные гиганты столкнутся с трудностями, а все страны региона — с огромными проблемами. Здесь речь идет о снижении не менее чем на девять метров, в лучшем случае". В худшем случае перепад составит восемнадцать метров, и Каспийское море потеряет более трети своей площади", — приводятся в пресс-релизе Утрехтского университета слова Весселинга.Уровень замкнутых водоемов, таких как Каспийское море, по словам ученых, определяется тонким балансом между выпадением осадков и стоками, с одной стороны, и испарением с поверхности озера — с другой. В случае с Каспийским морем падение уровня воды они объясняют усиленным испарением и потерей морского льда в зимний период. Эти процессы связаны с общим повышением засушливости в Средиземноморско-Среднеазиатском регионе.Авторы обозначают проблемы, которые могут обостриться в связи с падением уровня воды: это повлияет на уникальные экосистемы с их перелетными птицами, белугой и эндемичным каспийским тюленем, который выращивает своих детенышей на льду на севере Каспийского моря. Осушение наиболее мелководной северной части бассейна приведет к вымиранию популяции тюленей.Крайне неприятные последствия, по мнению ученых, ждут и миллионы людей, живущих на берегах моря или впадающих в него рек. Эти проблемы могут обострить политическую напряженность в и так не стабильном регионе. Странам, которые делят между собой акваторию Каспийского моря — Азербайджану, России, Ирану, Туркменистану и Казахстану, придется заключать новые соглашения о границах и правах на рыболовство."Такой аспект изменения климата, как падение уровня озер, может иметь не менее разрушительные последствия, чем глобальное повышение уровня моря, — пишут авторы исследования в своей статье. — Необходимы немедленные и скоординированные действия, чтобы наверстать потерянное драгоценное время. Сжимающееся Каспийское море может стать примером решения проблемы и стимулировать подобные действия в других регионах".Ученые призывают к созданию международной целевой группы по исчезающим озерам под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая координировала бы решение этой проблемы.
https://ria.ru/20201216/vodovoroty-1589534423.html
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климат, каспийское море, земля - риа наука, оон

Ученые сообщили об опасном снижении уровня Каспийского моря

15:53 23.12.2020 (обновлено: 23:10 23.12.2020)
 
© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color webСнимок Каспийского моря
Снимок Каспийского моря - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color web
Снимок Каспийского моря
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По подсчетам немецких и голландских исследователей, уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас. Это вызовет целый ряд проблем в экологии, экономике и политической стабильности региона, считают ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications Earth & Environment.
В то время как многие страны мира обеспокоены повышением уровня моря, более ста миллионов человек, проживающих в Прикаспийском регионе, сталкиваются с противоположной проблемой — стремительным падением уровня Каспийского моря.
В географическом понимании это не море, а самое большое в мире озеро площадью 371 тысяча квадратных километров. Но с каждым годом оно становится все меньше. Начиная с 1990-х годов его уровень ежегодно опускается на несколько сантиметров.
Немецкие ученые из Гисенского и Бременского университетов вместе с голландским геологом Франком Весселингом (Frank Wesselingh) из департамента наук о Земле Утрехтского университета построили прогнозную модель изменения уровня Каспийского моря до конца XXI века.
Согласно их расчетам, снижение ускорится в ближайшие десятилетия и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров, а площадь морского бассейна сократится на 23-34 процента.
"Для сравнения, если уровень Северного моря упадет на два или три метра, доступ к таким портам, как Роттердам, Гамбург и Лондон, будет затруднен. Рыбацкие суда и контейнерные гиганты столкнутся с трудностями, а все страны региона — с огромными проблемами. Здесь речь идет о снижении не менее чем на девять метров, в лучшем случае". В худшем случае перепад составит восемнадцать метров, и Каспийское море потеряет более трети своей площади", — приводятся в пресс-релизе Утрехтского университета слова Весселинга.
© Prange et alКарта, показывающая контуры Каспийского моря при снижении уровня воды на девять и 18 метров
Карта, показывающая контуры Каспийского моря при снижении уровня воды на 9 и 18 метров - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Prange et al
Карта, показывающая контуры Каспийского моря при снижении уровня воды на девять и 18 метров
Уровень замкнутых водоемов, таких как Каспийское море, по словам ученых, определяется тонким балансом между выпадением осадков и стоками, с одной стороны, и испарением с поверхности озера — с другой. В случае с Каспийским морем падение уровня воды они объясняют усиленным испарением и потерей морского льда в зимний период. Эти процессы связаны с общим повышением засушливости в Средиземноморско-Среднеазиатском регионе.
Авторы обозначают проблемы, которые могут обостриться в связи с падением уровня воды: это повлияет на уникальные экосистемы с их перелетными птицами, белугой и эндемичным каспийским тюленем, который выращивает своих детенышей на льду на севере Каспийского моря. Осушение наиболее мелководной северной части бассейна приведет к вымиранию популяции тюленей.
Крайне неприятные последствия, по мнению ученых, ждут и миллионы людей, живущих на берегах моря или впадающих в него рек. Эти проблемы могут обострить политическую напряженность в и так не стабильном регионе. Странам, которые делят между собой акваторию Каспийского моря — Азербайджану, России, Ирану, Туркменистану и Казахстану, придется заключать новые соглашения о границах и правах на рыболовство.
"Такой аспект изменения климата, как падение уровня озер, может иметь не менее разрушительные последствия, чем глобальное повышение уровня моря, — пишут авторы исследования в своей статье. — Необходимы немедленные и скоординированные действия, чтобы наверстать потерянное драгоценное время. Сжимающееся Каспийское море может стать примером решения проблемы и стимулировать подобные действия в других регионах".
Ученые призывают к созданию международной целевой группы по исчезающим озерам под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая координировала бы решение этой проблемы.
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