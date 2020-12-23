https://ria.ru/20201223/igly-1590493101.html

В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы

В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы

Медики в Амурской области извлекли из сердца пациента два обломка иглы, острый предмет случайно оказался в кровати мужчины, сообщает пресс-служба Амурской... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T07:26

2020-12-23T07:26

2020-12-23T07:26

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек – РИА Новости. Медики в Амурской области извлекли из сердца пациента два обломка иглы, острый предмет случайно оказался в кровати мужчины, сообщает пресс-служба Амурской областной клинической больницы.Мужчину срочно обследовали в приемном отделении больницы, уточняется, что один из обломков иглы "уже находился в перикарде", а в сердечной сумке была кровь, жизнь пациента была под угрозой. Бригада врачей хирургов, дежуривших в тот день, экстренно провела операцию."Обнаружить фрагменты иглы в сердце было чрезвычайно сложно. Однако, благодаря слаженной командной работе, врачи с задачей справились. Оба фрагмента в ходе операции были извлечены. Пациент спустя неделю был выписан, его здоровью ничего не угрожает", - рассказали подробности в больнице.Медики отмечают, что такие операции в практике хирургов - большая редкость.

https://ria.ru/20201123/valenok-1585864180.html

амурская область

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амурская область, общество