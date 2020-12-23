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Суд в Москве удовлетворил иск против Google о защите персональных данных
Суд в Москве удовлетворил иск против Google о защите персональных данных
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к компании Google о нарушении закона в области персональных данных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:09
2020-12-23T15:25
россия
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к компании Google о нарушении закона в области персональных данных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Решением суда исковые требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Google LLC, D/B/A YouTube в защиту прав субъектов персональных данных о признании деятельности интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни личную и семейную тайну, признании информации распространяемой по средством сети интернет на соответствующем интернет- ресурсе информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных, удовлетворены в полном объеме", - сказала пресс-секретарь.Суть претензий Роскомнадзора она не раскрыла."Указанное решение суда является основанием для включения интернет-страницы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - сказала пресс-секретарь.
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россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество

Суд в Москве удовлетворил иск против Google о защите персональных данных

15:09 23.12.2020 (обновлено: 15:25 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к компании Google о нарушении закона в области персональных данных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Решением суда исковые требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Google LLC, D/B/A YouTube в защиту прав субъектов персональных данных о признании деятельности интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни личную и семейную тайну, признании информации распространяемой по средством сети интернет на соответствующем интернет- ресурсе информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных, удовлетворены в полном объеме", - сказала пресс-секретарь.
Суть претензий Роскомнадзора она не раскрыла.
"Указанное решение суда является основанием для включения интернет-страницы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - сказала пресс-секретарь.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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РоссияYouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)МоскваОбщество
 
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