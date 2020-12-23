https://ria.ru/20201223/google-1590577265.html

Суд в Москве удовлетворил иск против Google о защите персональных данных

Суд в Москве удовлетворил иск против Google о защите персональных данных

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к компании Google о нарушении закона в области персональных данных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:09

2020-12-23T15:09

2020-12-23T15:25

россия

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к компании Google о нарушении закона в области персональных данных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Решением суда исковые требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Google LLC, D/B/A YouTube в защиту прав субъектов персональных данных о признании деятельности интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни личную и семейную тайну, признании информации распространяемой по средством сети интернет на соответствующем интернет- ресурсе информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных, удовлетворены в полном объеме", - сказала пресс-секретарь.Суть претензий Роскомнадзора она не раскрыла."Указанное решение суда является основанием для включения интернет-страницы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - сказала пресс-секретарь.

https://ria.ru/20201218/perevod-1589867730.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество