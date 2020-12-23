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Билл Гейтс дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы по коронавирусу
Билл Гейтс дал неутешительный прогноз на ближайшие месяцы по коронавирусу
Билл Гейтс в своем личном блоге подвел итоги уходящего года и выразил опасение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия в ближайшие месяцы будет только... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:28
2020-12-23T15:28
2020-12-23T15:57
распространение нового коронавируса
билл гейтс
общество
в мире
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Билл Гейтс в своем личном блоге подвел итоги уходящего года и выразил опасение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия в ближайшие месяцы будет только усиливаться. Говоря об усилении пандемии, миллиардер опирался на данные, полученные при помощи компьютерных моделей. Они позволяют предположить, что в течение следующего месяца ситуация в мире обернется в худшую сторону. В то же время Гейтс напомнил, что ношение масок и социальная дистанция все еще остаются эффективными средствами борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения на посещение публичных мест продлятся и в следующем году. В целом же в 2021 году количество случаев заболеваний и смертей, по его мнению, начнет снижаться, и жизнь постепенно начнет приходить к норме. Свои надежды миллиардер связал с тем, что весной следующего года вакцинация, по всем прогнозам, должна достичь глобальных масштабов. Однако опасения вызывает рост числа людей, отказывающихся от прививок. Гейтс признался, что не понимает причин такого неверия в науку.
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билл гейтс, общество, в мире
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Билл Гейтс
в своем личном блоге
подвел итоги уходящего года и выразил опасение, что, несмотря на вакцинацию, пандемия в ближайшие месяцы будет только усиливаться.
"К сожалению, мы все еще не выбрались из трудностей", — заявил он.
Говоря об усилении пандемии, миллиардер опирался на данные, полученные при помощи компьютерных моделей. Они позволяют предположить, что в течение следующего месяца ситуация в мире обернется в худшую сторону.
В то же время Гейтс напомнил, что ношение масок и социальная дистанция все еще остаются эффективными средствами борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Ограничения на посещение публичных мест продлятся и в следующем году. В целом же в 2021 году количество случаев заболеваний и смертей, по его мнению, начнет снижаться, и жизнь постепенно начнет приходить к норме. Свои надежды миллиардер связал с тем, что весной следующего года вакцинация, по всем прогнозам, должна достичь глобальных масштабов.
Однако опасения вызывает рост числа людей, отказывающихся от прививок. Гейтс признался, что не понимает причин такого неверия в науку.