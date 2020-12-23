https://ria.ru/20201223/galkin-1590583248.html
Галкин отреагировал на "выдвижение" Пугачевой в депутаты Госдумы
Галкин отреагировал на "выдвижение" Пугачевой в депутаты Госдумы
Телеведущий и шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, на котором прокомментировал слухи о том, что его супругу Аллу Пугачева якобы планируют выдвинуть РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:27
2020-12-23T16:27
2020-12-23T16:32
алла пугачева
павел воля
госдума рф
валерия (алла перфилова)
шоубиз
максим галкин
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Телеведущий и шоумен Максим Галкин разместил в Instagram видео, на котором прокомментировал слухи о том, что его супругу Аллу Пугачева якобы планируют выдвинуть в депутаты Госдумы. По словам Галкина, ему с утра звонят по поводу статьи, опубликованной в газете "Ведомости". В материале сообщается, что формируются "списки кандидатов в Госдуму, которые пойдут по Москве".В них, по информации источника, помимо Пугачевой, вошли Павел Воля, певица Валерия, футболист Игорь Акинфеев и некоторые другие известные персоны. Он добавил, что заранее спросил у певицы, хотела бы она баллотироваться в кандидаты или нет, и только после этого записал видеообращение. В комментариях пользователи написали, что они и не сомневались в таком решении, хотя в шутку отметили, что Пугачева могла бы быть отличным политиком. Ранее эту публикацию прокомментировал и супруг Валерии Иосиф Пригожин. "Мы первый раз об этом слышим", – сказал продюсер.
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/prigozhin-1590547893.html
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алла пугачева, павел воля, госдума рф, валерия (алла перфилова), максим галкин
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости
. Телеведущий и шоумен Максим Галкин разместил
в Instagram видео, на котором прокомментировал слухи о том, что его супругу Аллу Пугачева якобы планируют выдвинуть в депутаты Госдумы.
По словам Галкина, ему с утра звонят по поводу статьи, опубликованной
в газете "Ведомости". В материале сообщается, что формируются "списки кандидатов в Госдуму, которые пойдут по Москве".
В них, по информации источника, помимо Пугачевой, вошли Павел Воля, певица Валерия, футболист Игорь Акинфеев и некоторые другие известные персоны.
"Во-первых, нам никто не звонил по этому поводу, а во-вторых, даже если собираются, я сразу хочу сказать: Алла ни в каких выборах участия принимать не будет и ни в какую Госдуму идти не собирается", – заявил Галкин.
Он добавил, что заранее спросил у певицы, хотела бы она баллотироваться в кандидаты или нет, и только после этого записал видеообращение.
В комментариях пользователи написали, что они и не сомневались в таком решении, хотя в шутку отметили, что Пугачева могла бы быть отличным политиком.
Ранее эту публикацию прокомментировал и супруг Валерии Иосиф Пригожин. "Мы первый раз об этом слышим", – сказал продюсер.