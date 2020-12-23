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Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
Появление в доме искусственной ёлки может привести к похожей на аллергию реакции - заложенности носа, чиханию и раздражению глаз. Так организм может реагировать РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T06:52
2020-12-23T06:52
новый год—2021
россия
аллергия
москва
общество
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Появление в доме искусственной ёлки может привести к похожей на аллергию реакции - заложенности носа, чиханию и раздражению глаз. Так организм может реагировать на вещества, которым обработано дерево, а чтобы этого избежать, его можно ополоснуть перед установкой и проветрить комнату, советуют опрошенные РИА Новости врачи-аллергологи, а вот аллергия на настоящую лесную красавицу встречается редко, заверили они."Елочный" триггерИскусственная елка может спровоцировать и так раздраженную слизистую человека из-за постоянных контактов с бытовой химией, а также домашней пыли, считает аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Тимошина. Однако такую реакцию организма на распыленные вещества на елке нельзя назвать аллергией, но при таких триггерах необходимо обратиться к врачу, подчеркнула эксперт."На искусственные материалы люди могут реагировать, но это не будет аллергией, это повышенная чувствительность слизистых носа, глаз… То, чем елку обрабатывают, может вызвать заложенность носа или ринорею, но поскольку в нормальном состоянии человек не обращает на это внимание, а при открытии искусственной елки начинает чихать, первая мысль - аллергия на елку или на материал. На самом деле это как триггер, провоцирующий фактор уже и так нездоровому состоянию слизистой. Безусловно, это повод обследоваться. Но это не то, что люди называют аллергией на елку", - пояснила Тимошина.Так, эксперт посоветовала изучить способы ухода за изделием на упаковке, чтобы не "испортить красоту" новогодней красавицы, и если производитель разрешает, то необходимо ее сполоснуть и минимизировать искусственное опыление. Кроме того, регулярное проветривание также поможет снизить риски раздражения, добавила аллерголог.Хвойная аллергияАллерголог, кандидат медицинский наук Людмила Смирнова также подчеркнула, что существуют риски аллергических реакций на вещества, которыми опрысканы иголки искусственного дерева.Однако говоря о настоящих елках, эксперт отметила, что аллергия на настоящие елки мало похожа на аллергию на пыльцу и цветы. Тимошина в свою очередь пояснила, что аллергия на настоящие ёлки действительно бывает, однако встречается крайне редко и проявляется только в период опыления, "когда у елки только образуются на деревьях новые шишечки", что, как правило, происходит ближе к лету. Так, по мнению эксперта, зимой дерево для аллергиков почти неопасно."Зимой, в период нецветения, конечно, скорее неопасно. Если им (аллергикам – ред.) хочется живую елку – да, они могут покупать… Это крайне редко бывает (аллергия на елки – ред.), потому что пыльца у хвойных она тяжелая, она, в отличие от пыльцы березы или ольхи, не такая летучая. У человека должна быть очень выраженная аллергия, чтобы он среагировал на какого-то представителя хвойных", - подытожила Тимошина.
https://ria.ru/20201220/elka-1590081817.html
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россия, аллергия, москва, общество

Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки

06:52 23.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕлочный базар
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Появление в доме искусственной ёлки может привести к похожей на аллергию реакции - заложенности носа, чиханию и раздражению глаз. Так организм может реагировать на вещества, которым обработано дерево, а чтобы этого избежать, его можно ополоснуть перед установкой и проветрить комнату, советуют опрошенные РИА Новости врачи-аллергологи, а вот аллергия на настоящую лесную красавицу встречается редко, заверили они.

"Елочный" триггер

Искусственная елка может спровоцировать и так раздраженную слизистую человека из-за постоянных контактов с бытовой химией, а также домашней пыли, считает аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Тимошина. Однако такую реакцию организма на распыленные вещества на елке нельзя назвать аллергией, но при таких триггерах необходимо обратиться к врачу, подчеркнула эксперт.
"На искусственные материалы люди могут реагировать, но это не будет аллергией, это повышенная чувствительность слизистых носа, глаз… То, чем елку обрабатывают, может вызвать заложенность носа или ринорею, но поскольку в нормальном состоянии человек не обращает на это внимание, а при открытии искусственной елки начинает чихать, первая мысль - аллергия на елку или на материал. На самом деле это как триггер, провоцирующий фактор уже и так нездоровому состоянию слизистой. Безусловно, это повод обследоваться. Но это не то, что люди называют аллергией на елку", - пояснила Тимошина.
Так, эксперт посоветовала изучить способы ухода за изделием на упаковке, чтобы не "испортить красоту" новогодней красавицы, и если производитель разрешает, то необходимо ее сполоснуть и минимизировать искусственное опыление. Кроме того, регулярное проветривание также поможет снизить риски раздражения, добавила аллерголог.
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Хвойная аллергия

Аллерголог, кандидат медицинский наук Людмила Смирнова также подчеркнула, что существуют риски аллергических реакций на вещества, которыми опрысканы иголки искусственного дерева.
"Если они (ёлки – ред.) чем-то опрысканы, или иголки обработаны чем-то, чтобы хвоя держалась, не падала, – на них может быть аллергия или схожие реакции. Как таковой аллергии на хвою я в практике не встречала", - добавила Смирнова.
Однако говоря о настоящих елках, эксперт отметила, что аллергия на настоящие елки мало похожа на аллергию на пыльцу и цветы. Тимошина в свою очередь пояснила, что аллергия на настоящие ёлки действительно бывает, однако встречается крайне редко и проявляется только в период опыления, "когда у елки только образуются на деревьях новые шишечки", что, как правило, происходит ближе к лету. Так, по мнению эксперта, зимой дерево для аллергиков почти неопасно.
"Зимой, в период нецветения, конечно, скорее неопасно. Если им (аллергикам – ред.) хочется живую елку – да, они могут покупать… Это крайне редко бывает (аллергия на елки – ред.), потому что пыльца у хвойных она тяжелая, она, в отличие от пыльцы березы или ольхи, не такая летучая. У человека должна быть очень выраженная аллергия, чтобы он среагировал на какого-то представителя хвойных", - подытожила Тимошина.
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