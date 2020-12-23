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https://ria.ru/20201223/brooker-1590554156.html
Назван актерский состав фильма "Смерть 2020" авторов "Черного зеркала"
Назван актерский состав фильма "Смерть 2020" авторов "Черного зеркала"
Стало известно, какие актеры примут участие в фильме "Смерть 2020" (“Death to 2020") Чарли Брукера и Аннабель Джонс, снимавших "Черное зеркало", сообщает... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:39
2020-12-23T13:39
культура
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новости культуры
лиза кудроу
хью грант
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Стало известно, какие актеры примут участие в фильме "Смерть 2020" (“Death to 2020") Чарли Брукера и Аннабель Джонс, снимавших "Черное зеркало", сообщает Deadline. О том, что в ленте сыграет Хью Грант ранее рассказал сам актер. По его словам, он будет в картине "отталкивающим" историком.Теперь появилась информация, что в ленте Netflix также примут участие: Сэмюэл Л.Джексон, Лиза Кудроу, Кумэйл Нанджиани, Трейси Ульман, Кристин Милиоти, Джо Кири, Лесли Джонс и Самсон Кайо.Они выступят в роли "известных" экспертов, которые расскажут о событиях 2020 года. Их истории будут сопровождать архивные съемки.Концепция проекта напоминает другое шоу Брукера — Weekly Wipe (2013-2016), в котором он и еще несколько актеров комментируют события прошедшей недели, а также свежие фильмы, книги и т.д. Режиссером картины выступит Аль Кэмпбелл, у которого было много совместных проектов с Брукером.
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, лиза кудроу, хью грант

Назван актерский состав фильма "Смерть 2020" авторов "Черного зеркала"

13:39 23.12.2020
 
© AP Photo / Invision/Elijah NouvelageАмериканский актер Сэмюэл Л. Джексон
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Invision/Elijah Nouvelage
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Стало известно, какие актеры примут участие в фильме "Смерть 2020" (“Death to 2020") Чарли Брукера и Аннабель Джонс, снимавших "Черное зеркало", сообщает Deadline.
О том, что в ленте сыграет Хью Грант ранее рассказал сам актер. По его словам, он будет в картине "отталкивающим" историком.
Теперь появилась информация, что в ленте Netflix также примут участие: Сэмюэл Л.Джексон, Лиза Кудроу, Кумэйл Нанджиани, Трейси Ульман, Кристин Милиоти, Джо Кири, Лесли Джонс и Самсон Кайо.
Они выступят в роли "известных" экспертов, которые расскажут о событиях 2020 года. Их истории будут сопровождать архивные съемки.
Концепция проекта напоминает другое шоу Брукера — Weekly Wipe (2013-2016), в котором он и еще несколько актеров комментируют события прошедшей недели, а также свежие фильмы, книги и т.д.
Режиссером картины выступит Аль Кэмпбелл, у которого было много совместных проектов с Брукером.
Кадр из трейлера фильма Чарли Брукера для Netflix - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 00:24Культура
Создатель "Черного зеркала" разместил загадочный тизер фильма о 2020 годе
 
КультураКино и сериалыНовости культурыЛиза КудроуХью Грант
 
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