https://ria.ru/20201223/brooker-1590554156.html

Назван актерский состав фильма "Смерть 2020" авторов "Черного зеркала"

Назван актерский состав фильма "Смерть 2020" авторов "Черного зеркала"

Стало известно, какие актеры примут участие в фильме "Смерть 2020" (“Death to 2020") Чарли Брукера и Аннабель Джонс, снимавших "Черное зеркало", сообщает... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:39

2020-12-23T13:39

2020-12-23T13:39

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Стало известно, какие актеры примут участие в фильме "Смерть 2020" (“Death to 2020") Чарли Брукера и Аннабель Джонс, снимавших "Черное зеркало", сообщает Deadline. О том, что в ленте сыграет Хью Грант ранее рассказал сам актер. По его словам, он будет в картине "отталкивающим" историком.Теперь появилась информация, что в ленте Netflix также примут участие: Сэмюэл Л.Джексон, Лиза Кудроу, Кумэйл Нанджиани, Трейси Ульман, Кристин Милиоти, Джо Кири, Лесли Джонс и Самсон Кайо.Они выступят в роли "известных" экспертов, которые расскажут о событиях 2020 года. Их истории будут сопровождать архивные съемки.Концепция проекта напоминает другое шоу Брукера — Weekly Wipe (2013-2016), в котором он и еще несколько актеров комментируют события прошедшей недели, а также свежие фильмы, книги и т.д. Режиссером картины выступит Аль Кэмпбелл, у которого было много совместных проектов с Брукером.

https://ria.ru/20201207/brooker-1587743384.html

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кино и сериалы, новости культуры, лиза кудроу, хью грант