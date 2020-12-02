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Шоураннер "Черного зеркала" снимет фильм с Хью Грантом о 2020 годе

Шоураннер "Черного зеркала" снимет фильм с Хью Грантом о 2020 годе

Создатель научно-фантастической антологии "Черное зеркало" Чарли Брукер снимает для Netflix псевдодокументальное кино о 2020 годе. Хью Грант, играющий в фильме... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T02:55

2020-12-02T02:55

2020-12-02T03:19

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Создатель научно-фантастической антологии "Черное зеркало" Чарли Брукер снимает для Netflix псевдодокументальное кино о 2020 годе. Хью Грант, играющий в фильме главную роль, рассказал об этом проекте изданию Vulture. Интервью было посвящено "Отыграть назад" (HBO), заключительную серию которого показали накануне. Отвечая на вопрос о том, над чем он сейчас работает, Хью Грант поделился, что "буквально уже завтра" начнет сниматься в псевдодокументальном фильме для Netflix, сценарий к которому написал Чарли Брукер. "Я историк, которого спрашивают о 2020 годе. Я не очень-то приятный тип в этом проекте. Но мой парик вам понравится", — уточнил Грант.Больше никаких подробностей об новой картине Брукера пока не известно.

https://ria.ru/20200909/grant-1576940194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, hbo, netflix, хью грант