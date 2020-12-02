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Шоураннер "Черного зеркала" снимет фильм с Хью Грантом о 2020 годе
Шоураннер "Черного зеркала" снимет фильм с Хью Грантом о 2020 годе
Создатель научно-фантастической антологии "Черное зеркало" Чарли Брукер снимает для Netflix псевдодокументальное кино о 2020 годе. Хью Грант, играющий в фильме... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T02:55
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Создатель научно-фантастической антологии "Черное зеркало" Чарли Брукер снимает для Netflix псевдодокументальное кино о 2020 годе. Хью Грант, играющий в фильме главную роль, рассказал об этом проекте изданию Vulture. Интервью было посвящено "Отыграть назад" (HBO), заключительную серию которого показали накануне. Отвечая на вопрос о том, над чем он сейчас работает, Хью Грант поделился, что "буквально уже завтра" начнет сниматься в псевдодокументальном фильме для Netflix, сценарий к которому написал Чарли Брукер. "Я историк, которого спрашивают о 2020 годе. Я не очень-то приятный тип в этом проекте. Но мой парик вам понравится", — уточнил Грант.Больше никаких подробностей об новой картине Брукера пока не известно.
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, netflix, хью грант

Шоураннер "Черного зеркала" снимет фильм с Хью Грантом о 2020 годе

02:55 02.12.2020 (обновлено: 03:19 02.12.2020)
 
© Sony Pictures Releasing CISАктер Хью Грант в роли Пола в сцене из фильма режиссера Марка Лоуренса "Супруги Морган в бегах
Актер Хью Грант в роли Пола в сцене из фильма режиссера Марка Лоуренса Супруги Морган в бегах - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Sony Pictures Releasing CIS
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Создатель научно-фантастической антологии "Черное зеркало" Чарли Брукер снимает для Netflix псевдодокументальное кино о 2020 годе. Хью Грант, играющий в фильме главную роль, рассказал об этом проекте изданию Vulture.
Интервью было посвящено "Отыграть назад" (HBO), заключительную серию которого показали накануне.
Отвечая на вопрос о том, над чем он сейчас работает, Хью Грант поделился, что "буквально уже завтра" начнет сниматься в псевдодокументальном фильме для Netflix, сценарий к которому написал Чарли Брукер.
"Я историк, которого спрашивают о 2020 годе. Я не очень-то приятный тип в этом проекте. Но мой парик вам понравится", — уточнил Грант.
Больше никаких подробностей об новой картине Брукера пока не известно.
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