https://ria.ru/20201223/bombardirovschik-1590540159.html

Военачальник допустил, что россиянки будут управлять бомбардировщиками

Военачальник допустил, что россиянки будут управлять бомбардировщиками

Командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш не исключил, что в будущем девушки-пилоты смогут управлять стратегическими... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:37

2020-12-23T12:37

2020-12-23T12:37

ту-160м

ту-22

сергей кобылаш

воздушно-космические силы россии

игорь сикорский

ту-95

андрей туполев

безопасность

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш не исключил, что в будущем девушки-пилоты смогут управлять стратегическими бомбардировщиками.Краснодарское высшее лётное военное училище с 2017 года принимает девушек-курсантов.Генерал подчеркнул, что "стратеги" Туполева (Ту-22, Ту-95 и Ту-160 в различных модификациях) являются сложными машинами, освоить управления которыми не под силу многим пилотам-мужчинам. "Поэтому посмотрим, как девчата себя зарекомендуют – может быть, они и будут осваивать даже более легко", - добавил он.День Дальней авиации отмечается в России 23 декабря. Именно в этот день в 1913 году состоялся первый полет самого большого самолета того времени – тяжелого бомбардировщика "Илья Муромец", спроектированного авиаконструктором Игорем Сикорским. Ровно год спустя была сформирована первая эскадра этих самолетов, ставшая первым соединением такого типа не только в России, но и во всем мире.

https://ria.ru/20201223/vks-1590189864.html

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ту-160м, ту-22, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, игорь сикорский, ту-95, андрей туполев, безопасность