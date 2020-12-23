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Военачальник допустил, что россиянки будут управлять бомбардировщиками
Военачальник допустил, что россиянки будут управлять бомбардировщиками
Командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш не исключил, что в будущем девушки-пилоты смогут управлять стратегическими... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:37
2020-12-23T12:37
ту-160м
ту-22
сергей кобылаш
воздушно-космические силы россии
игорь сикорский
ту-95
андрей туполев
безопасность
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш не исключил, что в будущем девушки-пилоты смогут управлять стратегическими бомбардировщиками.Краснодарское высшее лётное военное училище с 2017 года принимает девушек-курсантов.Генерал подчеркнул, что "стратеги" Туполева (Ту-22, Ту-95 и Ту-160 в различных модификациях) являются сложными машинами, освоить управления которыми не под силу многим пилотам-мужчинам. "Поэтому посмотрим, как девчата себя зарекомендуют – может быть, они и будут осваивать даже более легко", - добавил он.День Дальней авиации отмечается в России 23 декабря. Именно в этот день в 1913 году состоялся первый полет самого большого самолета того времени – тяжелого бомбардировщика "Илья Муромец", спроектированного авиаконструктором Игорем Сикорским. Ровно год спустя была сформирована первая эскадра этих самолетов, ставшая первым соединением такого типа не только в России, но и во всем мире.
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ту-160м, ту-22, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, игорь сикорский, ту-95, андрей туполев, безопасность

Военачальник допустил, что россиянки будут управлять бомбардировщиками

12:37 23.12.2020
 
© РИА Новости / Фотохост-агентствоСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш не исключил, что в будущем девушки-пилоты смогут управлять стратегическими бомбардировщиками.
Краснодарское высшее лётное военное училище с 2017 года принимает девушек-курсантов.

"Если девчата хотят летать, то надо дать им для этого возможность, но как это зарекомендует себя потом, в перспективе, в том числе в Дальней авиации мы, соответственно, уже посмотрим после того, как они займут место в боевом строю. Мы к этому готовимся, поэтому, конечно, мы сначала предложим, чтобы они, может быть, прошли эту подготовку в центре, где они будут осваивать этот тип самолёта, насколько он им будет подвластен", - сказал Кобылаш в эфире телеканала "Россия 24".

Генерал подчеркнул, что "стратеги" Туполева (Ту-22, Ту-95 и Ту-160 в различных модификациях) являются сложными машинами, освоить управления которыми не под силу многим пилотам-мужчинам. "Поэтому посмотрим, как девчата себя зарекомендуют – может быть, они и будут осваивать даже более легко", - добавил он.
День Дальней авиации отмечается в России 23 декабря. Именно в этот день в 1913 году состоялся первый полет самого большого самолета того времени – тяжелого бомбардировщика "Илья Муромец", спроектированного авиаконструктором Игорем Сикорским. Ровно год спустя была сформирована первая эскадра этих самолетов, ставшая первым соединением такого типа не только в России, но и во всем мире.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 04:03
День Дальней авиации ВКС РФ
 
Ту-160МТу-22Сергей КобылашВоздушно-космические силы РоссииИгорь СикорскийТу-95Андрей ТуполевБезопасность
 
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