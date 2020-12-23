https://ria.ru/20201223/armeniya-1590576405.html

В Армении предложили вернуть президенту полномочия главы государства

В Армении предложили вернуть президенту полномочия главы государства

Лидер оппозиционной партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян, возглавляющий одноименную парламентскую фракцию, предложил кабмину вернуть президенту полномочия... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:08

2020-12-23T15:08

2020-12-23T15:08

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

снг

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 дек – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян, возглавляющий одноименную парламентскую фракцию, предложил кабмину вернуть президенту полномочия главы государства, в число которых входит участие в заседаниях на уровне руководителей государств, так как премьер Никол Пашинян, по его мнению, сейчас на это не способен.Весной 2018 года в Армении вступил в силу новый текст конституции, согласно которому власть в стране сосредотачивается в руках парламента и правительства. После конституционных поправок премьер Армении представляет страну на заседаниях международных организаций не только на уровне глав правительств, но и руководителей государства, у президента такого права нет."На днях премьер-министр (из-за смерти отца - ред.) не участвовал в саммите СНГ. Мы знаем, что в сложившейся сейчас ситуации он не может вести переговоры от имени Армении и это показал саммит. Поэтому мы и утверждаем, что символ поражения (в Карабахе - ред.) должен уйти. Но пока эта проблема не решена, мы предлагаем правительству уполномочить президента вести переговоры от имени Армении и представлять республику", - сказал Марукян на пресс-конференции в международном пресс-центре Sputnik Армения.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590450086.html

https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590214513.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, снг, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире