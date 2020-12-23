Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/aktsiya-1590629701.html
Горняки Амурской области проводят акцию "Декабрь добрых дел"
Горняки Амурской области проводят акцию "Декабрь добрых дел"
Работники АО "Амуруголь" (входит в компанию "Русский уголь" группы "Сафмар" Михаила Гуцериева) оказали помощь ветеранам и воспитанникам детских домов в Амурской РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:53
2020-12-23T18:53
русский уголь
михаил гуцериев
амурская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151186/51/1511865115_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_33134f417a7b855b50d1cdf370c97af6.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Работники АО "Амуруголь" (входит в компанию "Русский уголь" группы "Сафмар" Михаила Гуцериева) оказали помощь ветеранам и воспитанникам детских домов в Амурской области в рамках традиционной социальной акции "Декабрь добрых дел", сообщает компания.Так, помощь в борьбе с распространением COVID-19 оказана Райчихинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, им переданы дезинфицирующие средства, медицинские маски, а также новогодние подарки. В этом году подарки от угольщиков получили также ребята из Новорайчихинского центра социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Маяк", воспитанники Райчихинского центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей "Шанс" и Завитинского социального приюта для детей.Кроме того, в детские дома были переданы велосипеды, зимний спортинвентарь, мебель, текстиль, высокоскоростные интернет-маршрутизаторы c годичной абонентской платой для проведения дистанционных учебных занятий.В декабре "Амуруголь" объявил конкурс "Лучшая новогодняя ёлочная игрушка" для воспитанников этих детских домов. Сделанные ими игрушки будут переданы в Райчихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
https://ria.ru/20201119/ugol-1585362476.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151186/51/1511865115_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9bd2a118e855291effcac99b52c450a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
русский уголь, михаил гуцериев, амурская область, общество

Горняки Амурской области проводят акцию "Декабрь добрых дел"

18:53 23.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНовогодние подарки. Архивное фото
Новогодние подарки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Работники АО "Амуруголь" (входит в компанию "Русский уголь" группы "Сафмар" Михаила Гуцериева) оказали помощь ветеранам и воспитанникам детских домов в Амурской области в рамках традиционной социальной акции "Декабрь добрых дел", сообщает компания.
Так, помощь в борьбе с распространением COVID-19 оказана Райчихинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, им переданы дезинфицирующие средства, медицинские маски, а также новогодние подарки.
В этом году подарки от угольщиков получили также ребята из Новорайчихинского центра социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Маяк", воспитанники Райчихинского центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей "Шанс" и Завитинского социального приюта для детей.
Кроме того, в детские дома были переданы велосипеды, зимний спортинвентарь, мебель, текстиль, высокоскоростные интернет-маршрутизаторы c годичной абонентской платой для проведения дистанционных учебных занятий.
В декабре "Амуруголь" объявил конкурс "Лучшая новогодняя ёлочная игрушка" для воспитанников этих детских домов. Сделанные ими игрушки будут переданы в Райчихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Погрузка угля в вагоны - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 15:05
"Русский уголь" планирует увеличить добычу каменного угля
 
Русский угольМихаил ГуцериевАмурская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния