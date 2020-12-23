https://ria.ru/20201223/aktsiya-1590629701.html

Горняки Амурской области проводят акцию "Декабрь добрых дел"

Горняки Амурской области проводят акцию "Декабрь добрых дел"

Работники АО "Амуруголь" (входит в компанию "Русский уголь" группы "Сафмар" Михаила Гуцериева) оказали помощь ветеранам и воспитанникам детских домов в Амурской РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:53

2020-12-23T18:53

2020-12-23T18:53

русский уголь

михаил гуцериев

амурская область

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Работники АО "Амуруголь" (входит в компанию "Русский уголь" группы "Сафмар" Михаила Гуцериева) оказали помощь ветеранам и воспитанникам детских домов в Амурской области в рамках традиционной социальной акции "Декабрь добрых дел", сообщает компания.Так, помощь в борьбе с распространением COVID-19 оказана Райчихинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, им переданы дезинфицирующие средства, медицинские маски, а также новогодние подарки. В этом году подарки от угольщиков получили также ребята из Новорайчихинского центра социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Маяк", воспитанники Райчихинского центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей "Шанс" и Завитинского социального приюта для детей.Кроме того, в детские дома были переданы велосипеды, зимний спортинвентарь, мебель, текстиль, высокоскоростные интернет-маршрутизаторы c годичной абонентской платой для проведения дистанционных учебных занятий.В декабре "Амуруголь" объявил конкурс "Лучшая новогодняя ёлочная игрушка" для воспитанников этих детских домов. Сделанные ими игрушки будут переданы в Райчихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

https://ria.ru/20201119/ugol-1585362476.html

амурская область

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русский уголь, михаил гуцериев, амурская область, общество