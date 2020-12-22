В Чечне зафиксировали седьмое землетрясение за десять дней
17:55 22.12.2020 (обновлено: 19:19 22.12.2020)
ГРОЗНЫЙ, 22 дек — РИА Новости. В пресс-службе управления МЧС по Чечне сообщили о новом землетрясении на территории республики.
"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16:20 с эпицентром в районе села Танги-Чу Урус-Мартановского района на глубине 15 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 2,8. Сведения о каких-либо последствиях от населения не поступали", — уточнили в ведомстве.
Тринадцатого декабря в Чечне зафиксировали сразу пять землетрясений в течение суток магнитудой от 2,9 до 5,6. Во время самого сильного толчки продолжались несколько секунд, их отчетливо ощутили жители многоквартирных домов Грозного. В квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались.
В соцсетях писали, что толчки заметили также жители некоторых районов Чечни.
В минувшее воскресенье в республике произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,1, о разрушениях не сообщалось.
13 декабря, 11:14Момент землетрясения в Чечне сняли на видео