https://ria.ru/20201222/zemletryasenie-1590443880.html

В Чечне зафиксировали седьмое землетрясение за десять дней

В Чечне зафиксировали седьмое землетрясение за десять дней

В пресс-службе управления МЧС по Чечне сообщили о новом землетрясении на территории республики. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:55

2020-12-22T17:55

2020-12-22T19:19

чеченская республика (чечня)

землетрясение

общество

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ГРОЗНЫЙ, 22 дек — РИА Новости. В пресс-службе управления МЧС по Чечне сообщили о новом землетрясении на территории республики. Тринадцатого декабря в Чечне зафиксировали сразу пять землетрясений в течение суток магнитудой от 2,9 до 5,6. Во время самого сильного толчки продолжались несколько секунд, их отчетливо ощутили жители многоквартирных домов Грозного. В квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались.В соцсетях писали, что толчки заметили также жители некоторых районов Чечни.В минувшее воскресенье в республике произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,1, о разрушениях не сообщалось.

https://ria.ru/20201213/zemletryasenie-1588979522.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), землетрясение, общество