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В Чечне зафиксировали седьмое землетрясение за десять дней
В Чечне зафиксировали седьмое землетрясение за десять дней
В пресс-службе управления МЧС по Чечне сообщили о новом землетрясении на территории республики. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:55
2020-12-22T19:19
чеченская республика (чечня)
землетрясение
общество
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ГРОЗНЫЙ, 22 дек — РИА Новости. В пресс-службе управления МЧС по Чечне сообщили о новом землетрясении на территории республики. Тринадцатого декабря в Чечне зафиксировали сразу пять землетрясений в течение суток магнитудой от 2,9 до 5,6. Во время самого сильного толчки продолжались несколько секунд, их отчетливо ощутили жители многоквартирных домов Грозного. В квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались.В соцсетях писали, что толчки заметили также жители некоторых районов Чечни.В минувшее воскресенье в республике произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,1, о разрушениях не сообщалось.
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чеченская республика (чечня), землетрясение, общество

В Чечне зафиксировали седьмое землетрясение за десять дней

17:55 22.12.2020 (обновлено: 19:19 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГоры в Итум-Калинском районе Чечни
Горы в Итум-Калинском районе Чечни - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 22 дек — РИА Новости. В пресс-службе управления МЧС по Чечне сообщили о новом землетрясении на территории республики.
"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, в 16:20 с эпицентром в районе села Танги-Чу Урус-Мартановского района на глубине 15 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 2,8. Сведения о каких-либо последствиях от населения не поступали", — уточнили в ведомстве.
Тринадцатого декабря в Чечне зафиксировали сразу пять землетрясений в течение суток магнитудой от 2,9 до 5,6. Во время самого сильного толчки продолжались несколько секунд, их отчетливо ощутили жители многоквартирных домов Грозного. В квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались.
В соцсетях писали, что толчки заметили также жители некоторых районов Чечни.
В минувшее воскресенье в республике произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,1, о разрушениях не сообщалось.
Кадры ночного землетрясения в Чечне - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 11:14
Момент землетрясения в Чечне сняли на видео
 
Чеченская республика (Чечня)ЗемлетрясениеОбщество
 
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