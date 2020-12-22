https://ria.ru/20201222/zdunov-1590447007.html

Здунов оценил научный потенциал Мордовского университета

Здунов оценил научный потенциал Мордовского университета

Врио главы Мордовии Артем Здунов во вторник посетил Мордовский государственный университет имени Огарёва с ознакомительным визитом и оценил его научный... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:11

2020-12-22T18:11

2020-12-22T18:11

республика мордовия

россия

fifa

артем здунов

республика мордовия

мордовский государственный университет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151409/99/1514099937_0:280:1365:1048_1920x0_80_0_0_cd9dbb9795713d1e9ba0ed5b064dc854.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов во вторник посетил Мордовский государственный университет имени Огарёва с ознакомительным визитом и оценил его научный потенциал, сообщает пресс-служба главы региона.Ректор университета Сергей Вдовин и проректор по информатизации Константин Лещанкин рассказали руководителю республики о реализуемом в вузе проекте "Цифровой университет", по которому внедрено более 70 цифровых сервисов - от учёта успеваемости до доставки питания по заказу – этот сервис руководитель республики проверил лично и высказал ряд замечаний. Также врио главы Мордовии особо отметил, что задача вуза – активнее взаимодействовать с республикой по подготовке кадров для цифровой экономики.В региональном ресурсном центре добровольчества, который создан на базе волонтёрского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Здунов побеседовал с волонтёрами, расспросив о направлениях их работы. В октябре возобновил свою работу региональный волонтёрский штаб по помощи пожилым людям в экстренной ситуации. Более 100 человек получили помощь за осенний период, основная часть заявок – по доставке льготных лекарств. По словам руководителя регионального волонтерского штаба по помощи пожилым людям в экстренной ситуации Павла Замышляева, сейчас заявок поступает немного, но в первую волну коронавируса, весной, волонтеры отработали 6 тысяч заявок.Важной частью программы стала презентация инновационных проектов университета. Всего в вузе сегодня работает 26 малых инновационных предприятий, где создано 88 рабочих мест. Здунов отметил недостаточный уровень коммерциализации этих предприятий из-за низкой конкурентоспособности предлагаемой продукции.Также руководитель республики побывал в Институте национальной культуры, где пообщался со студентами и преподавателями.

https://ria.ru/20201208/poliklinika-1588272503.html

https://ria.ru/20201218/mordoviya-1589956225.html

https://ria.ru/20201212/vykhodnoy-1588890860.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, fifa, артем здунов, республика мордовия, мордовский государственный университет, общество