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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201222/zdunov-1590447007.html
Здунов оценил научный потенциал Мордовского университета
Здунов оценил научный потенциал Мордовского университета
Врио главы Мордовии Артем Здунов во вторник посетил Мордовский государственный университет имени Огарёва с ознакомительным визитом и оценил его научный... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:11
2020-12-22T18:11
республика мордовия
россия
fifa
артем здунов
республика мордовия
мордовский государственный университет
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов во вторник посетил Мордовский государственный университет имени Огарёва с ознакомительным визитом и оценил его научный потенциал, сообщает пресс-служба главы региона.Ректор университета Сергей Вдовин и проректор по информатизации Константин Лещанкин рассказали руководителю республики о реализуемом в вузе проекте "Цифровой университет", по которому внедрено более 70 цифровых сервисов - от учёта успеваемости до доставки питания по заказу – этот сервис руководитель республики проверил лично и высказал ряд замечаний. Также врио главы Мордовии особо отметил, что задача вуза – активнее взаимодействовать с республикой по подготовке кадров для цифровой экономики.В региональном ресурсном центре добровольчества, который создан на базе волонтёрского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Здунов побеседовал с волонтёрами, расспросив о направлениях их работы. В октябре возобновил свою работу региональный волонтёрский штаб по помощи пожилым людям в экстренной ситуации. Более 100 человек получили помощь за осенний период, основная часть заявок – по доставке льготных лекарств. По словам руководителя регионального волонтерского штаба по помощи пожилым людям в экстренной ситуации Павла Замышляева, сейчас заявок поступает немного, но в первую волну коронавируса, весной, волонтеры отработали 6 тысяч заявок.Важной частью программы стала презентация инновационных проектов университета. Всего в вузе сегодня работает 26 малых инновационных предприятий, где создано 88 рабочих мест. Здунов отметил недостаточный уровень коммерциализации этих предприятий из-за низкой конкурентоспособности предлагаемой продукции.Также руководитель республики побывал в Институте национальной культуры, где пообщался со студентами и преподавателями.
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россия, fifa, артем здунов, республика мордовия, мордовский государственный университет, общество

Здунов оценил научный потенциал Мордовского университета

18:11 22.12.2020
 
© РИА Новости / Министерство экономики Республики Татарстан / Перейти в фотобанкМинистр экономики Республики Татарстан, кандидат на пост премьер-министра Дагестана Артём Здунов
Министр экономики Республики Татарстан, кандидат на пост премьер-министра Дагестана Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Министерство экономики Республики Татарстан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов во вторник посетил Мордовский государственный университет имени Огарёва с ознакомительным визитом и оценил его научный потенциал, сообщает пресс-служба главы региона.

"Первым пунктом программы стал центр дополнительного образования детей "Дом научной коллаборации имени Е.М. Дианова", созданный на факультете дополнительного образования. Центр ведёт образовательную деятельность на 7 площадках вуза, задействуя аудитории и лаборатории факультета математики и информационных технологий, института физики и химии, факультета биотехнологии и биологии, института электроники и светотехники и других структурных подразделений вуза. В центре обучаются около 600 детей по 13 учебным программам", - говорится в сообщении.

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Ректор университета Сергей Вдовин и проректор по информатизации Константин Лещанкин рассказали руководителю республики о реализуемом в вузе проекте "Цифровой университет", по которому внедрено более 70 цифровых сервисов - от учёта успеваемости до доставки питания по заказу – этот сервис руководитель республики проверил лично и высказал ряд замечаний. Также врио главы Мордовии особо отметил, что задача вуза – активнее взаимодействовать с республикой по подготовке кадров для цифровой экономики.
В региональном ресурсном центре добровольчества, который создан на базе волонтёрского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Здунов побеседовал с волонтёрами, расспросив о направлениях их работы. В октябре возобновил свою работу региональный волонтёрский штаб по помощи пожилым людям в экстренной ситуации. Более 100 человек получили помощь за осенний период, основная часть заявок – по доставке льготных лекарств. По словам руководителя регионального волонтерского штаба по помощи пожилым людям в экстренной ситуации Павла Замышляева, сейчас заявок поступает немного, но в первую волну коронавируса, весной, волонтеры отработали 6 тысяч заявок.

"Также руководитель республики посетил лицей Мордовского госуниверситета и целый ряд лабораторий Института физики и химии, где детально ознакомился с разработками ученых. Основное внимание врио главы Мордовии уделил вопросу внедрения разработок в реальное производство, выхода их на практический уровень. Пока эта задача не решена в полной мере, здесь вузу предстоит много поработать, в том числе во взаимодействии с минпромом республики", - отмечается в сообщении.

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Важной частью программы стала презентация инновационных проектов университета. Всего в вузе сегодня работает 26 малых инновационных предприятий, где создано 88 рабочих мест. Здунов отметил недостаточный уровень коммерциализации этих предприятий из-за низкой конкурентоспособности предлагаемой продукции.

"Вы хотите продавать свой продукт или только показывать? Если технология эффективная, то она должна применяться, она должна продаваться на рынке", - заявил врио главы Мордовии разработчикам туристического лазера после того, как оценил функциональность изделия.

Также руководитель республики побывал в Институте национальной культуры, где пообщался со студентами и преподавателями.
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Республика МордовияРоссияFIFAАртем ЗдуновРеспублика МордовияМордовский государственный университетОбщество
 
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