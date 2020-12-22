https://ria.ru/20201222/zapis-1590376237.html

Песков ответил на вопрос о переданной Минском записи о Навальном

Песков ответил на вопрос о переданной Минском записи о Навальном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об анализе полученных от Белоруссии записей перехваченного разговора по... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:18

2020-12-22T13:18

2020-12-22T13:18

александр лукашенко

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

германия

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об анализе полученных от Белоруссии записей перехваченного разговора по ситуации с Алексеем Навальным.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что радиоэлектронная военная разведка страны перехватила разговор Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального. Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, аудиозапись перехваченного разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" Навального не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. Позже Лукашенко заявил, что на аудиозаписи общаются "не немцы, не поляки", а американцы, а оригинал записи уже передан Минском в ФСБ России.Также Песков ответил, что не знает, докладывали ли спецслужбы президенту о подлинности этой записи.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html

https://ria.ru/20201208/germaniya-1588085785.html

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александр лукашенко, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, германия, белоруссия, в мире