Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/zapis-1590376237.html
Песков ответил на вопрос о переданной Минском записи о Навальном
Песков ответил на вопрос о переданной Минском записи о Навальном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об анализе полученных от Белоруссии записей перехваченного разговора по... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:18
2020-12-22T13:18
александр лукашенко
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
германия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:167:2948:1825_1920x0_80_0_0_34cad7e75ca940cf6ed7f47a0c1e6d48.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об анализе полученных от Белоруссии записей перехваченного разговора по ситуации с Алексеем Навальным.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что радиоэлектронная военная разведка страны перехватила разговор Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального. Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, аудиозапись перехваченного разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" Навального не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. Позже Лукашенко заявил, что на аудиозаписи общаются "не немцы, не поляки", а американцы, а оригинал записи уже передан Минском в ФСБ России.Также Песков ответил, что не знает, докладывали ли спецслужбы президенту о подлинности этой записи.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html
https://ria.ru/20201208/germaniya-1588085785.html
германия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576336778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db5106bd582b1df17b7a316d9d248f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, германия, белоруссия, в мире

Песков ответил на вопрос о переданной Минском записи о Навальном

13:18 22.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об анализе полученных от Белоруссии записей перехваченного разговора по ситуации с Алексеем Навальным.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что радиоэлектронная военная разведка страны перехватила разговор Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального. Белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал, предположительно, аудиозапись перехваченного разговора. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" Навального не так важно - на войне "всякие методы хороши". В кабмине ФРГ назвали "фиктивным разговором" опубликованную Белоруссией запись. Позже Лукашенко заявил, что на аудиозаписи общаются "не немцы, не поляки", а американцы, а оригинал записи уже передан Минском в ФСБ России.

"Я не располагаю никакой информацией на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что на сегодня известно Кремлю об этой записи от российских спеслужб, настоящая ли она и кому принадлежат голоса.

Также Песков ответил, что не знает, докладывали ли спецслужбы президенту о подлинности этой записи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
13:03
Песков заявил о мании величия и преследования у Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Сторонники партии Альтернатива для Германии в Эрфурте - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 08:00
Германия предлагает России альтернативу Меркель и Навальному
 
Александр ЛукашенкоАлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковГерманияБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50В России вакцинация от COVID-19 продолжится в новогодние праздники
16:49Роспотребнадзор призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
16:47Мясников объяснил, как перебороть зависимость от вредной еды
16:47Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус"
16:46Мишустин призвал решать вопросы с выплатами медикам в ручном режиме
16:46Россия запросила у ВОЗ и Великобритании данные о мутации коронавируса
16:46Попова заявила об эффективности российской вакцины при новом штамме COVID
16:46Попова назвала регионы со сложной ситуацией по коронавирусу
16:46Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма COVID в России
16:45Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
16:44Мишустин оценил ситуацию с модернизацией системы здравоохранения
16:43В России выявили 1424 мутации коронавируса
16:42Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новыми типами коронавируса
16:41Мишустин поручил регионам помогать эффективной работе здравоохранения
16:39Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер
16:38В России 52 тысячи человек привились от COVID-19
16:38Врач призвал сутки не садиться за руль после приема алкоголя
16:36В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
16:36Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
16:35Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
Лента новостейМолния