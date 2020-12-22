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Онищенко прокомментировал возвращение вытрезвителей в России
Онищенко прокомментировал возвращение вытрезвителей в России
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Говорит Москва" поддержал принятие закона о вытрезвителях и высказал... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:34
2020-12-22T14:34
здоровье - общество
лдпр
госдума рф
геннадий онищенко
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Говорит Москва" поддержал принятие закона о вытрезвителях и высказал мнение, что следующим этапом будет введение лечебно-трудовых профилакториев.Онищенко, напомнил, что в год на человека в России приходится более десяти литров выпитого алкоголя. Кроме того, он отметил, что каждую зиму в состоянии алкогольного опьянения замерзает до десяти тысяч человек.Он также выступил против содержания вытрезвителей за счет бюджета, предложив заниматься этим бизнесу. Иначе, как считает Онищенко, деньги начнут забирать у учителей, врачей и многодетных семей."Потом нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время, чтобы приходили уведомления на работу", — заключил он.Сегодня Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей в стране. В прошлом году документ одобрили в первом чтении. Вытрезвители, как отмечается, будут создавать на основе соглашений о муниципально-частном и государственно-частном партнерстве. Позднее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в "приюты для уставших", чтобы избавиться от негативной коннотации. Он также поддержал принятие закона.
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здоровье - общество, лдпр, госдума рф, геннадий онищенко, владимир жириновский, общество

Онищенко прокомментировал возвращение вытрезвителей в России

14:34 22.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Говорит Москва" поддержал принятие закона о вытрезвителях и высказал мнение, что следующим этапом будет введение лечебно-трудовых профилакториев.
Онищенко, напомнил, что в год на человека в России приходится более десяти литров выпитого алкоголя. Кроме того, он отметил, что каждую зиму в состоянии алкогольного опьянения замерзает до десяти тысяч человек.
"Этих людей нужно находить, создавать им условия, чтобы они хотя бы не погибали", — пояснил депутат.
Он также выступил против содержания вытрезвителей за счет бюджета, предложив заниматься этим бизнесу. Иначе, как считает Онищенко, деньги начнут забирать у учителей, врачей и многодетных семей.
"Потом нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время, чтобы приходили уведомления на работу", — заключил он.
Сегодня Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей в стране. В прошлом году документ одобрили в первом чтении. Вытрезвители, как отмечается, будут создавать на основе соглашений о муниципально-частном и государственно-частном партнерстве. Позднее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в "приюты для уставших", чтобы избавиться от негативной коннотации. Он также поддержал принятие закона.
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