BioNTech планирует разработать вакцину против нового штамма коронавируса
12:16 22.12.2020 (обновлено: 12:37 22.12.2020)
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гендиректор немецкой компании BioNTech Угур Шахин заявил, что компания может за шесть недель разработать вакцину против нового, "британского" штамма коронавируса, передает агентство Франс Пресс.
По словам Шахина, "весьма вероятно", что уже имеющаяся вакцина компании, разработанная совместно с компанией Pfizer, эффективна против мутировавшего штамма, однако при необходимости препарат можно адаптировать для вакцинации непосредственно против "британского" варианта вируса.
"С научной точки зрения весьма вероятно, что иммунный ответ на эту вакцину также может справиться с новым вариантом вируса", - сказал глава BioNTech, отметив, что компания "может непосредственно приступить к разработке вакцины" против нового варианта коронавируса.
"Мы могли бы предоставить новую вакцину технически в течение шести недель", - сказал Шахин.
В минувшую субботу британский премьер Борис Джонсон объявил, что новый, более заразный, тип коронавируса теперь превалирует в Лондоне и на юго-востоке Англии, в связи с чем в этих регионах вводится, по сути, новый локдаун. После этого ряд стран приостановил транспортное сообщение с Британией, список этих стран постоянно растет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.