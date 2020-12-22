https://ria.ru/20201222/tyurma-1590355513.html

Волгоградец получил 14 лет колонии за поджог приятеля

Волгоградец получил 14 лет колонии за поджог приятеля

Житель Волгограда, который облил дизельным топливом и поджог своего знакомого, получил 14 лет колонии строгого режима, сообщила во вторник руководитель... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:02

2020-12-22T12:02

2020-12-22T12:02

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 22 дек - РИА Новости. Житель Волгограда, который облил дизельным топливом и поджог своего знакомого, получил 14 лет колонии строгого режима, сообщила во вторник руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.По информации ведомства, в феврале житель Волгограда вывел из квартиры на лестничную клетку своего знакомого и облил его дизельным топливом, а затем поджог зажигалкой, мужчина скончался. Отмечается, что причиной расправы стала ревность - погибший приставал к сожительнице обвиняемого.Суд признал мужчину виновным по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "убийство, совершенное с особой жестокостью". "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - сообщила Вальковская.Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20201222/koloniya-1590329497.html

волгоград

волгоградская область

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волгоград, волгоградская область, происшествия