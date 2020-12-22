https://ria.ru/20201222/tyurma-1590355513.html
Волгоградец получил 14 лет колонии за поджог приятеля
Волгоградец получил 14 лет колонии за поджог приятеля
Житель Волгограда, который облил дизельным топливом и поджог своего знакомого, получил 14 лет колонии строгого режима, сообщила во вторник руководитель... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:02
2020-12-22T12:02
2020-12-22T12:02
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg
ВОЛГОГРАД, 22 дек - РИА Новости. Житель Волгограда, который облил дизельным топливом и поджог своего знакомого, получил 14 лет колонии строгого режима, сообщила во вторник руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.По информации ведомства, в феврале житель Волгограда вывел из квартиры на лестничную клетку своего знакомого и облил его дизельным топливом, а затем поджог зажигалкой, мужчина скончался. Отмечается, что причиной расправы стала ревность - погибший приставал к сожительнице обвиняемого.Суд признал мужчину виновным по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "убийство, совершенное с особой жестокостью". "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - сообщила Вальковская.Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20201222/koloniya-1590329497.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_03ecd036bff069e44220cf2ec61a56b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 22 дек - РИА Новости.
Житель Волгограда
, который облил дизельным топливом и поджог своего знакомого, получил 14 лет колонии строгого режима, сообщила во вторник руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области
Екатерина Вальковская.
По информации ведомства, в феврале житель Волгограда вывел из квартиры на лестничную клетку своего знакомого и облил его дизельным топливом, а затем поджог зажигалкой, мужчина скончался. Отмечается, что причиной расправы стала ревность - погибший приставал к сожительнице обвиняемого.
Суд признал мужчину виновным по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "убийство, совершенное с особой жестокостью". "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - сообщила Вальковская.
Приговор в силу не вступил.