https://ria.ru/20201222/turisty-1590350259.html

Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в новом году

Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в новом году

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие места они мечтают посетить в будущем году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T12:02

2020-12-22T12:02

2020-12-22T12:02

мурманск

екатеринбург

петропавловск-камчатский

таиланд

испания

санкт-петербург

калининград

казань

туризм

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие места они мечтают посетить в будущем году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 4070 пользователей и выяснили, что почти половина респондентов (47 процентов) продолжит путешествовать по России, даже если международное авиасообщение полностью возобновится.В списке городов, которые туристы хотели бы посетить в 2021 году — Калининград (его отметили 20,4 процента опрошенных), Санкт-Петербург (15,3 процента) и Казань (9,8 процента). Чуть реже опрошенные называли Сочи (семь процентов), Иркутск (4,3 процента), поскольку многие хотели бы увидеть Байкал, и Москву (четыре процента). В десятку самых востребованных вошли также Владивосток, Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Екатеринбург. Лишь 2,6 пользователей сказали, что никакие российские направления им не интересны: они будут копить деньги для будущих поездок за границу.Италия возглавляет список стран, по которым россияне соскучились больше всего. Ее назвали 14,7 процента опрошенных. О поездке в Испанию мечтают 9,1 процента пользователей, а в Таиланде хотели бы оказаться 7,5 процентов респондентов. В целом к ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, привыкла почти половина путешественников (47 процентов). Но каждый второй (53 процента) признался, что настолько соскучился по заграничным поездкам, что готов обойти ограничения и все-таки уехать куда-нибудь за рубеж в будущем году.

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

мурманск

екатеринбург

петропавловск-камчатский

таиланд

испания

санкт-петербург

калининград

казань

москва

владивосток

иркутск

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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