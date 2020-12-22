https://ria.ru/20201222/turisty-1590350259.html
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в новом году
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в новом году
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие места они мечтают посетить в будущем году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:02
2020-12-22T12:02
2020-12-22T12:02
мурманск
екатеринбург
петропавловск-камчатский
таиланд
испания
санкт-петербург
калининград
казань
туризм
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие места они мечтают посетить в будущем году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 4070 пользователей и выяснили, что почти половина респондентов (47 процентов) продолжит путешествовать по России, даже если международное авиасообщение полностью возобновится.В списке городов, которые туристы хотели бы посетить в 2021 году — Калининград (его отметили 20,4 процента опрошенных), Санкт-Петербург (15,3 процента) и Казань (9,8 процента). Чуть реже опрошенные называли Сочи (семь процентов), Иркутск (4,3 процента), поскольку многие хотели бы увидеть Байкал, и Москву (четыре процента). В десятку самых востребованных вошли также Владивосток, Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Екатеринбург. Лишь 2,6 пользователей сказали, что никакие российские направления им не интересны: они будут копить деньги для будущих поездок за границу.Италия возглавляет список стран, по которым россияне соскучились больше всего. Ее назвали 14,7 процента опрошенных. О поездке в Испанию мечтают 9,1 процента пользователей, а в Таиланде хотели бы оказаться 7,5 процентов респондентов. В целом к ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, привыкла почти половина путешественников (47 процентов). Но каждый второй (53 процента) признался, что настолько соскучился по заграничным поездкам, что готов обойти ограничения и все-таки уехать куда-нибудь за рубеж в будущем году.
https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
мурманск
екатеринбург
петропавловск-камчатский
таиланд
испания
санкт-петербург
калининград
казань
москва
владивосток
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италия
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мурманск, екатеринбург, петропавловск-камчатский, таиланд, испания, санкт-петербург, калининград, казань, туризм, новости - туризм, москва, владивосток, иркутск, италия
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие места они мечтают посетить в будущем году, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 4070 пользователей и выяснили, что почти половина респондентов (47 процентов) продолжит путешествовать по России, даже если международное авиасообщение полностью возобновится.
В списке городов, которые туристы хотели бы посетить в 2021 году — Калининград (его отметили 20,4 процента опрошенных), Санкт-Петербург (15,3 процента) и Казань (9,8 процента).
Чуть реже опрошенные называли Сочи (семь процентов), Иркутск (4,3 процента), поскольку многие хотели бы увидеть Байкал, и Москву (четыре процента). В десятку самых востребованных вошли также Владивосток, Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Екатеринбург.
Лишь 2,6 пользователей сказали, что никакие российские направления им не интересны: они будут копить деньги для будущих поездок за границу.
Италия возглавляет список стран, по которым россияне соскучились больше всего. Ее назвали 14,7 процента опрошенных. О поездке в Испанию мечтают 9,1 процента пользователей, а в Таиланде хотели бы оказаться 7,5 процентов респондентов.
В целом к ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, привыкла почти половина путешественников (47 процентов). Но каждый второй (53 процента) признался, что настолько соскучился по заграничным поездкам, что готов обойти ограничения и все-таки уехать куда-нибудь за рубеж в будущем году.