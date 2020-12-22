https://ria.ru/20201222/tatarstan-1590385852.html

Татарстан стал победителем национальной премии по ландшафтной архитектуре

Татарстан стал победителем национальной премии по ландшафтной архитектуре

Проекты из Татарстана завоевали гран-при и 13 дипломов XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, таким образом республика стала абсолютным... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:50

2020-12-22T13:50

2020-12-22T13:50

республика татарстан

союз московских архитекторов

зеленодольск

рустам минниханов

камско-устьинский район

набережные челны

общество

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КАЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Проекты из Татарстана завоевали гран-при и 13 дипломов XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, таким образом республика стала абсолютным победителем конкурса среди российских регионов регионов, сообщает администрация программы развития общественных пространств Татарстана.Программа развития общественных пространств Татарстана учреждена в 2015 году по инициативе президента республики Рустама Минниханова. На конец 2020 года в рамках программы благоустроено 426 общественных пространств: парки, скверы, набережные, пешеходные улицы, бульвары, площади в 43 муниципальных районах и двух городских округах республики. Основная задача программы – поддерживать высокое качество реализации с точки зрения проектирования, оснащения и подбора материалов вне зависимости от величины поселения. Большинство пространств предполагают возможность проведения культурных мероприятий."Подведены итоги XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Республика Татарстан подала 19 заявок в различных номинациях, из них 14 проектов стали лауреатами национальной премии. Гран-при получила набережная озера Кабан как лучший реализованный объект общественного пространства площадью более 5 гектаров", - говорится в сообщении.Золотые дипломы премии получили набережная реки Салкын Чишма в посёлке городского типа Балтаси, комплексное благоустройство улицы Комарова с прилегающими скверами и ландшафтным парком в Зеленодольске, комплексное благоустройство городского центра в Бугульме, комплексное благоустройство межквартального транзитного пешеходного пути и прилегающих дворовых территорий в Набережных Челнах, благоустройство и экореабилитация озер городского лесопарка "Лебяжье", набережная системы озер Кабан. Лучшей компанией года признана творческая группа при мэрии Казани, лучшим событием года – Всемирный конгресс World Urban Parks 2019.Серебряными дипломами награждены историко-культурный парк "Святой ключ" в селе Билярск, комплексное благоустройство сквера "Аллея славы" и площади перед ДК железнодорожников, благоустройство городского центра в городе Бавлы, концепция развития туристско-рекреационного кластера "Дингез – море Татарстана", Камско-Устьинский район, береговая линия реки Ик в селе Муслюмово.В конкурсе приняли участие российские и международные компании, работающие на территории Российской Федерации, всего было подано 102 заявки. Премия присуждается по 21 номинации, среди которых реализованные общественные пространства и их проекты, объекты ландшафтной архитектуры социального назначения, комплексное оформление городской территории, световой дизайн, градостроительные решения и концепции, проекты экологического и инженерного дизайна и другие. Критерии оценки профессионального жюри включали: соответствие объекта градостроительной, природной, а также функциональной ситуации, архитектурно-планировочное решение, качество подбора растительных компонентов, качество выполнения работ, представление объекта.XI Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре присуждается за лучшие проекты и объекты, выполненные на территории Российской Федерации за последние пять лет. Сроки проектирования и реализации – 2015-2020 годы. Премия имеет статус высшей российской профессиональной награды национального значения в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения. Премия учреждена Ассоциацией ландшафтных архитекторов России совместно с Союзом архитекторов России и Союзом московских архитекторов.

https://ria.ru/20201215/tseny-1589327050.html

https://ria.ru/20201210/ryba-1588638160.html

https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html

зеленодольск

камско-устьинский район

набережные челны

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союз московских архитекторов, зеленодольск, рустам минниханов, камско-устьинский район, набережные челны, общество