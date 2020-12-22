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Соболь отпустили из отдела полиции
Соболь отпустили из отдела полиции
Юрист Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что ее отпустили из отдела полиции в Москве. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T04:14
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россия
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Юрист Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что ее отпустили из отдела полиции в Москве.В понедельник вечером ее адвокат Владимир Воронин рассказал РИА Новости, что полиция опрашивала Соболь."Вышла из ОВД в Новокосино", — сказала она на видео, опубликованном в Twitter.По словам Соболь, она "ничего не нарушала" и ей "не предъявляли ничего". Юрист ФБК добавила, что в полиции остается ее соратница Ольга Ключникова.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, происшествия

Соболь отпустили из отдела полиции

04:14 22.12.2020 (обновлено: 15:00 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Юрист Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что ее отпустили из отдела полиции в Москве.
В понедельник вечером ее адвокат Владимир Воронин рассказал РИА Новости, что полиция опрашивала Соболь.
"Вышла из ОВД в Новокосино", — сказала она на видео, опубликованном в Twitter.
По словам Соболь, она "ничего не нарушала" и ей "не предъявляли ничего". Юрист ФБК добавила, что в полиции остается ее соратница Ольга Ключникова.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 17:10
В КПРФ опровергли сообщения о планах выдвинуть Любовь Соболь в Госдуму
 
РоссияЛюбовь СобольФонд борьбы с коррупциейПроисшествия
 
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