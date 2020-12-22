https://ria.ru/20201222/sobol-1590313910.html
Соболь отпустили из отдела полиции
Соболь отпустили из отдела полиции
Юрист Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что ее отпустили из отдела полиции в Москве. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T04:14
2020-12-22T04:14
2020-12-22T15:00
россия
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Юрист Фонда борьбы с коррупцией и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что ее отпустили из отдела полиции в Москве.В понедельник вечером ее адвокат Владимир Воронин рассказал РИА Новости, что полиция опрашивала Соболь."Вышла из ОВД в Новокосино", — сказала она на видео, опубликованном в Twitter.По словам Соболь, она "ничего не нарушала" и ей "не предъявляли ничего". Юрист ФБК добавила, что в полиции остается ее соратница Ольга Ключникова.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20201128/vybory-1586763352.html
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россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, происшествия